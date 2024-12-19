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潛水員透過廣播重現二戰轟炸機殘骸

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漢德利-佩奇漢普登轟炸機的水下引擎（羅布·斯普雷）
漢德利-佩奇漢普登轟炸機的水下引擎（羅布·斯普雷）

2 年，一名東安格利亞水肺潛水員偶然發現了一架二戰轟炸機殘骸，最近有機會與 BBC 新聞廣播聽眾分享這一經歷。 

來自薩福克的潛水員 Rob Spray 在諾福克北部 Salthouse 海灘附近 7m 深的水域中發現了一架 Handley-Page Hampden 雙引擎飛機的殘骸。最引人注目的殘骸是一台佈里斯托爾飛馬發動機，其三個螺旋槳葉片之一仍然完好無損。

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漢普頓漢德利-佩奇沉船遺址（羅布·斯普雷）

「我一直在尋找有趣的海底碎片，而這在輕微的黑暗中隱約可見，」委員會主席斯普雷說。 諾福克海洋保育行動小組海洋搜尋 潛水員告訴 BBC 諾福克廣播電台 向東看 節目，至今仍可在 英國廣播公司的聲音。 「關鍵是：那是一個有螺旋槳的飛機引擎。 

「這是一塊相當大的殘骸，自從戰爭以來它就一直在那裡，所以這些都是有 80 年曆史的文物，懸掛在海底。”

飛機殘骸上佈滿了固著生命，為龍蝦、螃蟹、蝦子和瀨魚提供了棲息地。

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飛機殘骸已被充分殖民（Rob Spray）
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飛機殘骸已被淹沒 84 年（Rob Spray）

保羅·亨尼西 諾福克沉船研究中心 幫助斯普雷識別飛機。 「現場只有一台發動機，因此這對我們來說是一個很大的麻煩，」他說，但研究表明，另一台發動機已於1975 年被當地潛水員約翰·懷斯(John Wise) 回收，作為對漁民的恩惠。

該單位被留在了 諾福克和薩福克航空博物館 在薩福克郡邦吉附近的弗利克斯頓，仍然可以看到它——儘管潛水員毫無疑問對這兩件匹配的文物中哪一件最感興趣。

50 年，第 1940 中隊漢普登機機組人員從英國皇家空軍沃丁頓的轟炸中返回（BJ Daventry / 帝國戰爭博物館）
50 年，第 1940 中隊漢普登機機組人員從轟炸襲擊中返回英國皇家空軍沃丁頓 (BJ Daventry/帝國戰爭博物館)

轟炸機的身份被認定為 P-2123 1 年 1940 月 XNUMX 日，來自英國皇家空軍沃丁頓的這架飛機在從柏林空襲返回途中耗盡燃料，於距海岸約四分之一英里的北海墜毀。

它在撞擊時被淹沒，但隨後又彈出了足夠長的時間，以便船員能夠擺脫困境並登上他們的充氣小艇。

諾福克和薩福克航空博物館中 P-2123 的另一台發動機，其鋁製螺旋槳葉片在海底放置了 35 年並且另外 49 個暴露在自然環境中，磨損情況更加嚴重（Rob Spray）
諾福克和薩福克航空博物館中 P-2123 的另一台發動機，其鋁製螺旋槳葉片在海底放置了 35 年並且另外 49 個暴露在自然環境中，磨損情況更加嚴重（Rob Spray）

在迫降和海灘上的地雷中倖存的機組人員包括吉米·曼代爾中士、哈里·洛根中士、加拿大飛行員大衛·羅曼斯和加拿大同胞航海家唐納德·斯圖爾特。 

傑夫·曼代爾（Geoff Mandale）的父親吉米·曼代爾（Jimmy Mandale）中士曾擔任後砲手，他仍然保留著飛機的飛行日誌，並向英國廣播公司（BBC）發表了講話。在展示沉船錄像後，他評論道：“那個潛水員做得非常好——我必須感謝他。” 

他說，他的父親很幸運，執行了 47 次飛行任務，沒有發現可以開火的敵機。他在戰爭中倖存下來並去世，享年 63 歲。

博物館的航空歷史學家鮑勃·科利斯 (Bob Collis) 將漢普登描述為「一架基本上被遺忘的飛機——共製造了 1,000 多架，只剩下三架」。 

也在 Divernet 上： 希臘潛水員在 60M 發現德國空軍飛機殘骸, 三架卡車飛機殘骸已找到, 愛沙尼亞發現的一系列最新二戰飛機殘骸, NAXOS BEAUFIGHTER 對潛水員來說仍然飛得很高

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