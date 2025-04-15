潛水員在烏拉圭附近探索納爾遜的“雞蛋和培根”

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海軍上將霍雷肖·納爾遜勳爵最喜歡的船 HMS 阿伽門農 它由 2,000 棵新森林橡樹建造而成，位於如今漢普郡巴克勒斯哈德的特殊遺產地，並於 1781 年在此下水。

這艘歷史古船的殘骸位於烏拉圭海域，上個月，一支國際潛水隊聚集在沉船現場進行考古調查，結果發現的內容超出了人們的預期。同時，英國的潛水員現在有機會參觀巴克勒斯哈德 (Buckler's Hard) 的有關這艘船的免費展覽，並了解更多有關它如何被探索的信息。

來自南安普敦大學、海洋考古基金會、伯恩茅斯大學和巴克勒斯哈德的英國潛水員與烏拉圭大學合作 拉爾大學 為了使命。

正在巴克勒斯哈德 (Beaulieu Enterprises Ltd) 建造的阿伽門農號 (HMS Agamemnon)

這艘擁有 64 門砲的戰艦的船員發現，稱其為“雞蛋和培根”比念出神話中的希臘國王的名字更容易。皇家海軍 阿伽門農 該船為皇家海軍服役近 30 年，包括參加 1805 年的特拉法加海戰，並於 1809 年 XNUMX 月在拉普拉塔河口一處未知淺灘擱淺後結束服役。

當時該船狀況不佳，儘管大多數船員和物資都獲救，但已無法修復。該遺址於 1993 年被重新發現，距離海岸約 800 米，深度僅 10 米。

右舷完好

儘管水下能見度很差，來訪的海上考古學家還是進行了徹底的攝影測量調查，以便製作沉船的 3D 模型。這項研究表明 阿伽門農右舷仍然完好無損，在殘存的木材中仍然可以看到其銅螺栓緊固件。

蒙塔古在阿伽門農號沉船上（Beaulieu Enterprises Ltd）

「我一直夢想著看到這艘沉船，因為 阿伽門農 「這是世界上唯一一艘在巴克勒斯哈德建造的船隻殘骸，」巴克勒斯哈德船廠廠長瑪麗·蒙塔古-斯科特 (Mary Montagu-Scott) 表示。巴克勒斯哈德船廠在 18 世紀曾是一家生意興隆的軍艦建造廠。

皇家海軍在那裡建造了 50 多艘木船，包括 歐律阿魯斯 史威夫蘇爾，也參與了特拉法加海戰。

蒙塔古-斯科特說：“我們希望今年晚些時候再次對沉船進行第二次調查，這次調查將覆蓋更大的區域，希望能找到左舷，同時監測木材的持續損壞情況。”

免費展覽

在 Buckler's Hard（Beaulieu Enterprises Ltd）展出的 HMS Agamemnon 模型

回到這艘船的起航地，巴克勒斯哈德現在是一個免費展覽的舉辦地，名為 阿伽門農號巡洋艦－航行傳奇。它講述了為保護一艘面臨侵蝕、尋寶者乾擾和船蛆腐爛風險的歷史沉船而開展的工作的故事。

蒙塔古-斯科特表示：“我在巴克勒斯哈德舉辦這次展覽是為了宣傳和講述我們如何跨國家共同努力為子孫後代保存遺蹟的故事。” “這個故事可以讓我們的國家團結在一起，分享歷史、科學和知識，並通過海洋考古發展和慶祝我們的友誼。”

巴克勒斯哈德村（Beaulieu Enterprises Ltd）

人們認為，巴克勒哈德 (Buckler's Hard) 的名字要么來自 1660 世紀 XNUMX 年代起居住在該地區的巴克勒 (Buckler) 家族，要么來自蒙塔古 (Montagu) 家族的祖先巴克盧 (Buccleuch) 公爵。 「Hard」 是英格蘭南海岸常用的堅固或自然著陸點的術語。

巴克勒的硬漢 博利厄河畔的村莊是一個免費進入的遺產地，包括進入 阿伽門農 展覽在 造船工坊 以及造船工小屋和聖瑪麗教堂。該遺址還設有一家酒店和餐廳。

停車需收費，參觀巴克勒斯哈德博物館 (Buckler's Hard Museum) 需支付成人門票 6 英鎊，博物館內收藏有大量反映航海歷史的文物和展品，並提供優惠和折扣。

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