潛水員探索最古老的北歐平帆船

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瑞典弗拉克博物館的海洋考古學家正在潛水搜尋一艘沉船，他們認為這可能是迄今為止發現的北歐國家最古老的平底帆船。這種建造方法可以生產出足夠堅固的船隻，既能攜帶大砲，又能抵禦敵人的火力。

這艘船的歷史可以追溯到 15 世紀，是在斯德哥爾摩南部哈林厄的 Landfjärden 發現的，那裡是 Vrak（沉船）博物館的所在地。

該項目負責人、博物館館長 Håkan Altrock 說：“這是一艘大型船隻，長約 35 米，寬約 10 米。” 「船體框架仍然高高地聳立在海床之上，船尾和舵仍然直立。

“有趣的是，這艘船採用的是平駁船風格建造，也就是說，船體外殼由邊對邊鋪設的木板組成，而不是像當時流行的熟料技術那樣相互重疊。”

沉船的左舷，帶有橫梁（Jim Hansson，Vrak / SMTM）

該船被指定為沉船 5 號，另外四艘沉船已在 Landfjärden 被發現。起初人們以為這些是維京船，但有一段時間沒人知道這些船是什麼類型，也不知道它們的年齡。

「我們把一年前四艘最大的沉船中的三艘的年代確定為 17 至 18 世紀，」阿爾特羅克說。 「我們也能夠將其中一個與 17 世紀的書面資料聯繫起來。

殘骸 5 的插圖（Alexander Rauscher 和 Jim Hansson，Vrak / SMTM）

他將沉船 5 描述為「我們在 Landfjärden 調查的沉船中最古老、最有趣的沉船」。我們現在已確定它的年代為 1480 世紀 1460 年代，但這艘船可能早在 1480 世紀 XNUMX 年代就已建造，並在 XNUMX 世紀 XNUMX 年代進行了修復。

“我們還可以肯定的是，建造這艘船的木材是在位於卡爾馬地區的莫勒或布萊金厄省東部砍伐的。”

弗拉克考古學家完成目前關於哈林厄海洋環境的項目後，他們希望獲得資金，以單獨的項目對沉船 5 進行挖掘。

殘骸 5 的殘骸及其曾經的樣子（Alexander Rauscher 和 Jim Hansson，Vrak / SMTM）

「這艘船是連接中世紀和現代船舶與造船業的一個非常有趣的紐帶，」阿爾特羅克說。 「它可以為我們提供大量有關瑞典航海史上重要轉折點的新資訊。

「平帆船技術使得建造更堅固、更大的船隻成為可能，許多研究人員認為這是對 15 世紀開始在船上使用大砲的回應。船上安裝大砲需要船隻穩定、強大，而且為了抵禦敵人的砲彈，需要堅固的木板。

弗拉克位於斯德哥爾摩動物園島瓦薩博物館附近，隸屬於瑞典政府機構瑞典海事與交通歷史博物館 (SMTM)。探索 Sketchfab 數位 3D 模型 殘骸 5。

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