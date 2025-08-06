潛水員在四艘沉船中發現一艘1700世紀西班牙私掠船

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「開普菲爾河的能見度一直很低，」東卡羅來納大學 (ECU) 海洋研究研究生 Cory van Hees 說道，他和潛水夥伴 Evan Olinger 一直在嘗試測量一座 18 世紀碼頭的寬度。

埃文試圖尋找碼頭的北端，但由於當時的天氣狀況，他迷失了方向。我們交換了角色，而我嘗試時也遇到了同樣的情況。

迷路的時候，我發現了幾個木框架，它們幾乎從黏土中露出來，表面隱約可見木板的痕跡。當時我並不明白自己看到了什麼，但我知道我應該把這些木結構轉達給教職員。

當天晚些時候，傑森勞普博士確認范希斯所見的是一艘沉船的一部分，據信很可能是西班牙私掠船 La Fortuna 從 1748 年開始。 「這真是讓人震撼，」範希斯說。

今年夏初，他和奧林格一直在北卡羅來納州布倫瑞克鎮/安德森堡州立歷史遺址（簡稱 BTFA）的殖民地海濱遺址工作。

布倫瑞克鎮曾是18世紀重要的殖民港口，但在美國獨立戰爭期間被英軍焚毀，此後再未重建。在接下來的一個世紀裡，南北戰爭期間，安德森堡的建造，使得這片廢棄的定居點大部分被土方工事覆蓋。

克勞德·豪厄爾 (Claude Howell) 創作的馬賽克，描繪了「西班牙人襲擊不倫瑞克鎮」 (Brunswick1726)

可能殘留 La Fortuna 今年夏天，東卡羅來納大學研究人員和學生在 BTFA 海岸線進行實地考察時，發現了四艘沉船，並記錄了這些沉船。 海事研究專業並開始回收一些暴露在外、因此處於危險中的船舶木材，以進行保護。

28 年 1748 月 XNUMX 日，詹金斯之耳戰爭（在美洲被稱為喬治王戰爭）即將結束 La Fortuna 還有另一艘船， 拉洛雷塔，從古巴飛來攻擊布倫瑞克鎮。

當地民兵將西班牙人趕回了他們的船上，在撤退過程中，據信發生了火災 La Fortuna的粉末 雜誌導致該船在殖民地碼頭附近爆炸。英國的勝利是這場戰爭的最後一戰。

埃迪斯科文大學的研究人員正在檢查被帶到水面的物品（埃迪斯科文大學的海事研究計畫）

柏樹線索

從沉船中收集的木材樣本被鑑定為來自南加州或中美洲的柏樹，這表明這艘船是在 18 世紀西班牙建造的。 加勒比 群落。

La Fortuna 是該地區唯一一艘有歷史記載的西班牙沉船，沉船位置靠近 18 年前一名潛水員打撈出一門 40 世紀大砲的地方。

對於另外三艘沉船，初步分析表明，其中一艘可能用於海濱填海造地，另一艘可能是用於在港口和附近種植園之間運送人員和貨物的殖民時期平底船。

岸上回收的木材（ECU 海事研究計畫）

第四艘沉船幾乎未暴露，目前尚未被確認身分。已確認的港口基礎設施包括兩個木垛碼頭和一條橫跨曾經是沼澤地的堤道，以及一些單獨的文物。

「我們對這些重要遺址感到非常興奮，因為每個遺址都能幫助我們更好地理解BTFA作為該州最早的殖民港口城鎮之一所扮演的角色，」團隊負責人、埃迪斯科文大學歷史與海洋研究系助理教授勞普博士說道。 “這些水下殖民時期的濱水遺跡保存得非常完好。”

風險因素

然而，由於疏浚航道、海浪和風暴造成的海岸線侵蝕，這些遺跡面臨危險，目前只有 BTFA 的北半部受到保護。

沉船的柏木準備進行保護（ECU 海事研究計畫）

發現的遺骸之所以保存完好，是因為被沼澤覆蓋，但殘骸正在暴露和侵蝕。正因如此，潛水員們才緊急從所謂的 La Fortuna 儲存和保存的場所。

部分木材保存得“相當完好”，至今仍保留著造船工人留下的工具痕跡。對四艘沉船的建造過程的分析仍在繼續。

迪韋爾內特 曾報道東卡羅萊納大學對海盜沉船的研究 黑鬍子的旗艦 安妮女王的複仇.