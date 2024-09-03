潛水員在世界上最古老的商船殘骸中發現匕首

在被認為是世界上最古老的已知商船殘骸中發現了一把具有 3,600 年歷史的帶有銀鉚釘的青銅匕首，它是古代克里特島-米諾斯文化的產物。

地中海遺址位於安塔利亞庫姆盧賈海岸附近，土耳其文化和旅遊部長穆罕默德·努里·埃爾索伊稱讚這一古代武器的發現是水下考古史上最重要的發現之一。

水肺潛水員厄索伊最近訪問了沉船現場，觀看了考古隊的工作。

穆罕默德·努里·埃爾索伊部長 (Mehmet Nuri Ersoy)右數第二個）展示了沉船現場的一些銅枕錠（文化和旅遊部）

自 2019 年以來，在文化遺產保護和修復部門負責人 Hakan Öniz 博士的領導下，該遺址一直在進行挖掘工作。 阿卡德尼茲大學 在安塔利亞。

據考古學家稱，這艘 14 公尺長的中世紀青銅時代沉船被認為可以追溯到公元前 16 世紀，據信是在從塞浦路斯前往克里特島的途中在風暴中沉沒的。

庫姆盧卡沉船位於水深 37 至 52 m 之間的陡峭岩石斜坡上，許多文物都是厚重的混凝土，需要潛水員費盡心思才能將其打撈出來。

哈坎·奧尼 (Hakan Öni) 從藏匿處取出匕首（文化和旅遊部）

過去五年在該地點發現的物品包括鉛平衡塊和來自塞浦路斯礦山的1.5 噸大型（25 公斤、45 厘米長）銅錠，這些銅錠對於生產青銅至關重要，還有陶瓷碎片和道碴卵石。

人們認為航海的克里特米諾斯人曾與埃及、希臘大陸和塞浦路斯（即現在的土耳其、敘利亞、黎巴嫩和以色列）進行貿易，並且為了錫而冒險遠至康沃爾郡和阿富汗。

他們交易成品武器和工具以及金屬原料、陶器、葡萄酒和橄欖油，以換取黃金、寶石和象牙等奢侈品。

「我們正在著手一項綜合項目，以確定土耳其各地的所有考古潛水地點，」埃爾索伊在潛水後說道。 “這從根本上來說是一項科學努力，需要正式驗證。”

他表示，文化和旅遊部將資助該倡議，最終目的是建立更多的水下考古博物館和潛水點。

也在 Divernet 上： 潛水員準備打撈青銅時代的「縫製」船, 水下「浴缸」原來是古馬, 潛水考古學家發現半女神, 土耳其潛水員發現水下鐵器時代堡壘