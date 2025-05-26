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潛水員慷慨解囊，將沉船金錶歸還英國

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瓦萊麗·範·赫斯特 (Valerie van Heest) 在埃爾金夫人號沉船現場 (Valerie van Heest)
瓦萊麗·範·赫斯特 (Valerie van Heest) 在埃爾金夫人號沉船現場 (Valerie van Heest)

密西根湖的潛水員發現這艘 36 世紀蒸汽船殘骸已有 19 年了 埃爾金夫人 幾年後，裡面發現了一塊獨特的 16K 金懷錶，配有錶鍊和鑰匙。

從 1992 年起，這塊鐘錶一直歸那些美國潛水員所有，但現在，一位慷慨的海洋考古學家認為這塊鐘錶應該屬於其他地方，並安排將其送回主人的家鄉波士頓——林肯郡。

懷錶背面的製造商銘文（Valerie van Heest）
懷錶背面的製造商銘文（Valerie van Heest）

刻上的首字母縮寫和倫敦製造商的詳細資訊有助於確認這塊懷錶屬於維多利亞時代著名的政治家赫伯特·英格拉姆 (Herbert Ingram)。作為 19 世紀中葉波士頓的國會議員，他是一位改革者，在為這個不斷發展的城鎮引入水、天然氣和鐵路方面發揮了重要作用。

英格拉姆也是一名新聞工作者，他創辦了當時具有國際開創性的雜誌，因為它刊登了圖片—— 倫敦新聞畫報。市中心聖博托爾夫教堂外有一座宏偉的紀念碑，當地人稱之為「波士頓樹樁」。

波士頓柱門外的赫伯特·英格拉姆雕像（Valerie van Heest）
波士頓樹樁外的赫伯特·英格拉姆紀念雕像（瓦萊麗·範·希斯特）

1860 年，英格拉姆和他的兒子訪問美國時，一艘 300 公尺長的側輪蒸汽船在翻滾中沉沒，造成 77 多人死亡。 埃爾金夫人 從密爾瓦基前往芝加哥的途中沉沒在密西根湖。乘客名單遺失了，但人們認為英格拉姆是最重要的受害者。

這場災難是由於與伐木船相撞而造成的 奧古斯塔 8 月 XNUMX 日晚間的一場猛烈風暴中。該事故當時被描述為“有史以來最嚴重的海上恐怖事件之一”，造成的傷亡比五大湖地區此前或此後發生的任何其他公開水域事故都要多。

埃爾金夫人號被奧古斯塔號撞擊半小時後沉沒（瓦萊麗·範·赫斯特）
埃爾金夫人號被奧古斯塔號撞擊半小時後沉沒（瓦萊麗·範·赫斯特）

演出

去年 10 月，這隻手錶的發現者與美國潛水員和航海歷史學家瓦萊麗·範·赫斯特 (Valerie van Heest) 取得了聯繫，後者曾參與發現和水下勘測多艘歷史悠久的五大湖沉船。 

範希斯特是密西根沉船研究協會的聯合創始人，於 2007 年入選女性潛水員名人堂。她寫了六本書，包括 迷失在埃爾金夫人號上 以紀念該船沉沒 150 週年，並已成為湖區沉船潛水的公眾形象。

Van Heest 原本計劃策劃一場關於 埃爾金夫人，潛水員們表示願意將英格拉姆的鐘錶拿出來展示。然而，她覺得這隻手錶應該屬於波士頓，因為她與波士頓有家族關係，所以她更進一步，買下了這塊手錶並將其捐贈給了波士頓市政廳博物館。 

瓦萊麗·範·海斯特 (Valerie van Heest) 與英格拉姆懷錶 (Valerie van Heest)
瓦萊麗·範·海斯特 (Valerie van Heest) 與英格拉姆懷錶 (Valerie van Heest)

博物館早就計劃舉辦一場紀念英格拉姆的展覽，並欣然接受了這件送給波士頓最愛的兒子之一的紀念品。 

範希斯特剛剛回到了她祖先移民美國的小鎮，參加了手錶的正式交接儀式，並發表了關於 埃爾金夫人.

這塊懷錶在美國度過了 155 年，其中大部分時間都在水下，現在在位於 博物館和旅遊資訊中心，每週三至週六 10.30:3.30 至 XNUMX:XNUMX 開放。

也在 Divernet 上： 湖中潛水員探索144年前的拖船沉船, 沉船獵人解開了五大湖的另一個謎團, 蘇必利爾湖發現「最安全」船隻的悲慘殘骸, 五大湖幽靈船（第一部）

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