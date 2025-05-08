潛水員在澳洲確認荷蘭淘金沉船

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據澳洲海洋科學研究所稱，在潛水員的發現證實了早期磁力儀測量結果後，宣布發現了一艘失踪已久的 19 世紀荷蘭商船，該船載著中國淘金者前往澳洲。 澳大利亞國家海事博物館.

1857 年 800 月，這艘 52 噸、XNUMX 公尺長的 威廉·德·特威德國王 (國王威廉二世）號沉沒前幾天，船上還搭載了 400 多名中國金礦工人。

博物館稱這是一項“重大發現”和“重要的航海史作品”，是其於 2022 年啟動的一項項目的成果，該項目得到了荷蘭外交部、荷蘭文化遺產局、 寂靜世界基金會、南澳環境與水資源部和 弗林德斯大學.

團隊懷疑已經找到了 威廉·德·特威德國王 2022 年，使用海洋磁力儀獲得的讀數似乎與該船在被認為沉沒的區域的尺寸相符。

然而，如下圖所示，持續不斷的細沙「暴風雪」導致海灣能見度低，阻礙了潛水員進一步探查的努力。

Lo-vis：潛水員在海底進行金屬探測器勘測（澳洲國家海事博物館）

2023 年的潛水沒有發現任何線索，直到今年 XNUMX 月，考古潛水員才透過金屬探測器證實了他們的懷疑。他們發現鐵絞盤的部件和其他船舶部件暴露在沙子之上——可能是暫時的。

團隊表示，他們對這次身分確認很有信心，並計劃返回現場，希望能找到更多的殘骸。他們認為，由於沉沒後很快就被捲入的沙子掩埋，船體及其內部物品的大部分可能都保持完好。

沉船現場發現的絞盤的一部分（澳洲國家海事博物館）

礦工們已經從 威廉·德·特威德國王 在羅布鎮，計劃從那裡步行到維多利亞州本迪戈和巴拉瑞特的金礦區，距離東部超過 400 公里。

透過提高稅率，他們可以規避 10 世紀 1850 年代淘金熱期間直接抵達維多利亞殖民地的移民所繳納的 1,500 英鎊人頭稅。該稅相當於今天的 XNUMX 多英鎊，於兩年前開始徵收，旨在與提高採礦稅一起限制中國移民。

幾天后，該船在吉欽灣沉沒，可能是撞上沙洲後沉沒，船上 16 名船員中有 25 人喪生，他們後來被埋葬在海灣的長灘。這 威廉·德·特威德國王 被列為受保護的歷史沉船。

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