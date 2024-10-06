潛水員在西西里島打撈「亞特蘭提斯黃金」沉船

在西西里島海洋監管局的監督下，打撈一艘名為“Gela II”的古希臘沉船的工作即將完成，該沉船與一批稀有的“亞特蘭蒂斯”金屬有關。

這艘保存完好的公元前 5 世紀船隻，長約 15m，寬約 5m，於 6 年由潛水員在第勒尼安海岸南部杰拉港附近 1988m 深處發現。

挖掘古希臘船的木材（海洋監管局）

木材覆蓋範圍很廣（海監局）

這艘商船於 1995 年首次出土，之所以引人注目，不僅因為它的保存狀況，還因為它載有一種稀有金屬合金，稱為 山銅 或“山銅”。

將木材帶上船（海監）

這些木材被用於保護和重新組裝（海洋監管局）

山銅 柏拉圖等作家在古代文獻中都提到過，其價值僅次於黃金，曾在亞特蘭提斯開採，用於覆蓋這座神秘城市的建築物。這些參考文獻被認為是指純銅或青銅或黃銅等合金。

2015 年和 2017 年，在格拉 II 遺址發現了 XNUMX 塊稀有山銅錠。

「亞特蘭提斯黃金」：傑拉考古博物館的山銅錠（Emanuele Riela）

科林斯式頭盔（傑拉考古博物館）

考古發掘工作於 7 月開始，由水下工程專家的潛水員進行，以暴露並回收所有船上的木材和任何其他剩餘的文物。 蒙雷阿萊巴勒莫亞特蘭提斯飯店 在 監管的監督。

現在，船隻修復過程即將在博斯科利托里奧考古公園內開始，該公園內有公元前 8 世紀至 5 世紀的古杰拉遺跡。

整個計畫耗資 900,000 萬歐元（753,000 萬英鎊），透過歐盟凝聚基金支付，預計將耗時 XNUMX 個月，之後該船將在 杰拉考古博物館，其中諸如 山銅 金屬錠和頭盔已經展示出來，也是首次向公眾展示 Gela I 號沉船殘骸的地方。

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