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潛水員獨自外出發現康沃爾沉船

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埃斯庫裡亞爾號沉船（瑞秋·艾德曼斯）
埃斯庫裡亞爾號沉船（瑞秋·艾德曼斯）

一名潛水員決定不在康沃爾郡北海岸進行單獨潛水，以免在她的潛伴感到不適時浪費這一天，她很高興自己這樣做了。今年夏天的這一天，Rachael Edmans 偶然發現了一艘沉船，這艘沉船自近 130 年前沉沒以來似乎已被遺忘。

埃德曼斯是一位熱心的潛水員和水下攝影師，她在波特里斯附近潛水，距離她在坎伯恩附近的家只有大約四英里。她的潛水最初發現了一個錨，隨後的嘗試發現了越來越多的沉船殘骸，她渴望識別這些殘骸。 

她偶然發現了一張拍攝於 25 年 1895 月 XNUMX 日的照片，顯示了海灘上一艘正在下沉的船隻的救援行動。 埃斯庫裡亞爾.

埃德曼斯說，自從發現這項發現以來，她抓住一切機會潛入沉船，以便更多地了解它。

Escurial 和 Hayle 救生艇 FH Harrison（約翰查爾斯伯羅 / 國家檔案館）
埃斯庫裡亞爾 和海爾救生艇 哈里森FH （約翰·查爾斯·伯羅/國家檔案館/Picryl）

埃斯庫裡亞爾

埃斯庫裡亞爾 是一艘鐵製大篷車螺旋蒸汽船，由戈萬燈塔公司的亞歷克斯·斯蒂芬斯於 1879 年為格拉斯哥的雷伯恩和韋雷爾建造。沉沒當天，它正從卡迪夫出發，載著煤炭前往亞得里亞海的阜姆港（現為克羅埃西亞的里耶卡）。

天氣瞬息萬變，寒冷刺骨，狂風凜冽，但人們認為是機艙漏水導致船隻沉沒。照片顯示的是救生艇 哈里森FH，它是從近 50 英里外的海爾經陸路發送的，仍在沙灘上 波特里斯.

埃斯庫裡亞爾號沉船景觀（Rachael Edmans）
上圖與下圖：埃斯庫裡亞爾號沉船景觀（Rachael Edmans）
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潛水員獨自外出發現康沃爾沉船9
埃斯庫裡亞爾號沉船景觀（Rachael Edmans）
埃斯庫裡亞爾號沉船景觀（Rachael Edmans）
埃斯庫裡亞爾號沉船景觀（Rachael Edmans）
埃斯庫裡亞爾號沉船景觀（Rachael Edmans）

救援人員嘗試設置馬褲浮標繩索系統，但未能到達受災船隻，最終船員不得不游泳求生，救援人員在海中形成人鏈將他們拉出。 20人中只有XNUMX人倖存。 

然而，當艾德曼斯詢問該地點是否曾經被潛水過時，今天的當地人似乎不知道沉船的存在。 「很多人說不，它已經消失了，或者不知道它會在哪裡，」她告訴 迪韋爾內特

埃德曼斯說，沉船位於海鷗岩附近，低潮時深度為 8-9m，高潮時深度為 15m，可能會受到強大水流的影響。它還可能需要從海灘遊出很長的水面。

「我第一次遇到這個主播純屬偶然，」她說。 “我進行了一次單獨潛水，因為我的潛伴生病了，我不想錯過這個機會——波特里斯在一天之內就發生了巨大的變化。” 

“震驚和緊張”

艾德曼斯談到發現殘骸時說：「我完全驚呆了，而且很緊張。我總是有一種失落感，因為確實有人死在上面。我喜歡認為魚是活著的靈魂。

「沉船覆蓋了大部分海底。我拍了一些照片和視頻，然後慢慢地浮出水面，看看自己在哪裡並了解方位。之後我帶著我的朋友們去給他們看，因為我現在可以使用自然導航來定位沉船的位置。 

潛水員與水母（瑞秋·艾德曼斯）
潛水員與水母（瑞秋·艾德曼斯）

艾德曼斯 (Edmans) 是一名 PADI 潛水長，他說：「我和任何人一起潛水，並結識了一群很棒的朋友，一起做我們喜歡的事情。 

「我不常單獨潛水；我主要使用好友。我確實有獨奏資格，但和別人一起對我來說更好。只是那天——我沒有錯過被淋濕的機會！

也在 Divernet 上： 溝壑裡的槍, 挖掘康沃爾郡被遺忘的過去, 想潛入「價值百萬金幣」的沉船嗎？, 康沃爾潛水員舉起獨特的重量

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