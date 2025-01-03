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潛水員的都鐸槍案引發了英國和愛爾蘭的裂痕

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潛水員發現槍：倫敦塔（希拉蒙特）
倫敦塔（希拉蒙特）

一對罕見的都鐸青銅大砲被水肺潛水員從愛爾蘭附近的沉船中打撈出來，並「不問任何問題」出售，並在博物館展出。 倫敦塔 根據愛爾蘭國家檔案館最新公佈的國家文件，大約 50 年前。 

愛爾蘭當局要求塔樓歸還他們所謂的「非法走私」槍支，幾十年後，由於擔心臨時愛爾蘭共和軍可能會針對塔樓進行報復，爭端再次爆發。

據說這門長 2.7 萬的大砲是在 1970 世紀 XNUMX 年代初從愛爾蘭東南海岸沃特福德郡特拉莫爾灣大紐敦角 (Great Newtown Head) 附近的一艘沉船中打撈出來的。 

它們帶有都鐸玫瑰徽章，是 1540 年代由倫敦歐文兄弟皇家槍械鑄造廠為亨利八世國王鑄造的。這種類型的「獵隼」中型大砲僅被發現過八個。

愛爾蘭沉船潛水員埃迪·伯克在他的書中 愛爾蘭海岸的沉船 寫道，該地區唯一一艘下落不明的早期皇家海軍船隻是雙桅帆船 帖子。它於 1566 年丟失，四年前建成，但配備的槍支較舊。 

拖網漁船、礦坑車和露營車

根據 1970 世紀 XNUMX 年代的媒體報道，在這門大砲被升起並用拖網漁船運上岸後，一群「英國尋寶者」將它們藏在農場的青貯坑中，然後用露營車將它們走私到英國。 

據稱，它們以 3,250 英鎊的“低價”賣給了倫敦塔的一位官員，然後據說在倫敦塔展出 皇家軍械博物館 在白塔裡。

公佈的文件顯示， 愛爾蘭國家博物館外交部和首席州律師曾多次要求歸還槍枝。他們聲稱，潛水員沒有向沉船接收人申報他們的發現，違反了愛爾蘭和英國法律。

1992 年，兩門大砲當時的價值約為 60,000 萬英鎊，皇家軍械博物館表示希望解決這個問題，部分原因是擔心這可能會鼓勵愛爾蘭共和軍瞄準塔樓。然而，到了第二年，它又回到了要求提供槍支是愛爾蘭國家財產的證據的立場。

2003年，愛爾蘭國家博物館在年度報告中宣布，愛爾蘭對這門大砲的所有權最終被接受，爭端也得到了解決。據了解，這些槍支已被送回愛爾蘭，但目前下落不明。 

也在 Divernet 上： 倫敦潛水員發現 1650 年代的青銅大砲, 沉船中的大砲“像金子一樣閃閃發光”, 現在你看到了…, 潛水員的發現可能是最早的船槍

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