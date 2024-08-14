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與華茲華斯鏈接受保護的多塞特沉船

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托馬斯·盧尼 (Thomas Luny) 在南海描繪了阿伯加文尼伯爵 (波特蘭博物館信託基金)
托馬斯·盧尼 (Thomas Luny) 在南海描繪了阿伯加文尼伯爵 (波特蘭博物館信託基金)

東印度公司貨船殘骸 阿伯加文尼伯爵， 一艘在其建造中使用鐵的船隻的早期例子已計劃進行保護。

文化、媒體和體育部在歷史英格蘭 (HE) 的建議下採取了這一舉措，這意味著水肺潛水員仍然可以在沉船中潛水，但根據法律規定，沉船內的物品不得受到影響。

該船於 1796 年在肯特郡諾斯艦隊下水，是東印度公司商船隊中 36 艘 1,460 噸級商船中的一艘。 

將公司員工和付費乘客與貨物、船舶（例如 阿伯加文尼伯爵 英國貿易業務重心從印度紡織品轉向中國茶葉的有利可圖的轉變中發揮了重要作用。

該船也因約翰·華茲華斯（John Wordsworth）船長而聞名，他後來成為一名海員，以幫助支持他兄弟的寫作生涯。 

威廉·華茲華斯後來成為一位著名的浪漫主義詩人，並在他的許多作品中塑造了人物，例如 西行，在他的兄弟身上。約翰因船在多塞特郡附近沉沒而去世後，他哥哥的作品變得明顯黯淡。 

威廉·華茲華斯與多塞特沉船有關（國民信託）
威廉·華茲華斯（國民信託）

兄弟倆的一位堂兄，也叫約翰，曾擔任前隊長 阿伯加文尼伯爵 1789年下水，曾兩次從倫敦到中國。它被改裝為一艘54門火砲的戰艦，名為HMS 阿伯加文 1795年，但船長也指揮了第二艘 阿伯加文尼伯爵 一時間。

年輕的約翰·華茲華斯獲得第二名 阿伯加文尼伯爵 他兩次前往中國，但在從朴茨茅斯前往孟加拉和中國的第五次貿易航行中與 250 名船員和乘客一起遇難。 

還有其他華茲華斯家族的聯繫，包括約瑟夫·華茲華斯，他在失事的船上以二副或三副的身份出現。 阿伯加文尼伯爵，誰在事件中倖存。他是老約翰的兒子，也是約翰和威廉的侄子。

擊中混亂

阿伯加文尼伯爵 1.5 年5 月1805 日，由於人為失誤和暴風雨天氣，該船撞上了肉鋪沙洲，並在距韋茅斯約62 英里處沉沒。 （相當於今天的70,000 萬英鎊）。 

1805 年的一項調查並提出了使用「潛水機」從多塞特號沉船中打撈貨物的建議。約翰·布雷思韋特 (John Braithwaite) 在潛水鐘中進行了打撈工作（波特蘭博物館信託基金會）
1805 年的一項調查並提出使用「潛水機」打撈貨物的建議。約翰·布雷思韋特 (John Braithwaite) 在潛水鐘中進行了打撈工作（波特蘭博物館信託基金）

16m 深的沉船殘骸包括大量尺寸約 50 x 10m 的船體結構殘骸，其中木板、框架、鏈條水泵和鐵膝蓋或支架仍然可見。殘骸尚未完全挖掘出來。

1980 世紀 XNUMX 年代，潛水員在暴露木材（特雷弗紐曼）
1980 世紀 XNUMX 年代，潛水員在暴露木材（特雷弗紐曼）
包括神眼和釘子在內的文物（波特蘭博物館信託基金）
神槍手、釘子、槍機和木製固定裝置（波特蘭博物館信託基金）

在 1980 世紀 XNUMX 年代的一次挖掘過程中，一些文物被從沉船現場移走，其中包括一個被認為屬於約翰·華茲華斯船長的帶有姓名首字母縮寫的袖扣。這些物品保存在波特蘭博物館，該博物館經營一個由彩票資助的博物館 數字 志工服務項目稱為 深入研究數位檔案 阿伯加文尼伯爵.

袖扣被認為是約翰·華茲華斯船長的袖扣（波特蘭博物館信託基金）
帶有姓名首字母縮寫的袖扣被認為是約翰·華茲華斯船長的袖扣（波特蘭博物館信託基金）

志工們繼續製作這些文物的 3D 模型，其中包括木製骨牌、十三面玻璃調味罐、銅和玻璃手提燈、木製劍柄和黃銅老鼠徽章，這些都是 公開的

中國碗（波特蘭博物館信託）
中國碗（波特蘭博物館信託）
燈籠（波特蘭博物館信託基金）
燈籠（波特蘭博物館信託基金）

「這艘沉船有一個令人回味的故事，講述了我們最著名的詩人之一威廉華茲華斯的生活和悲傷，」說 HE 首席執行官鄧肯·威爾遜。 「但它在這個國家共同的航海歷史以及東印度公司船隊如何在世界各地產生影響方面也佔有重要地位。

「它的保護證明了切姆斯福德水下考古單位、韋茅斯月球協會和波特蘭博物館及其志工的奉獻和辛勤工作。他們的努力將幫助我們更多地了解這艘船及其在我們共同的過去中的地位。

鉛布密封白色波特蘭博物館信託
鉛布密封件（波特蘭博物館信託基金）

“我很高興 阿伯加文尼伯爵 已獲得保護——它在英國歷史上發揮了重要作用，”博物館受託人大衛卡特說。 阿伯加文尼伯爵 業餘水下考古計畫組。 

「參與 1980 世紀 XNUMX 年代的水下發掘，親眼目睹文物保存，並在 波特蘭博物館 是一項重大成就。我為我們的志工團隊感到自豪，他們將沉船現場的數百件發現物以數位方式提供給所有人。

只有另外兩艘東印度公司船隻受到 1973 年殘骸保護法的保護： 加德納海軍上將，建於 1797 年，以及 Loe Bar 沉船殘骸（據信是 理事長), 建於 1671 年。

也在 Divernet 上： 焦點：英格蘭歷史悠久的沉船遺址, 從英格蘭最古老的沉船中升起的墓碑, 德文郡演習老虎殘骸受到保護, 新 3D 敦克爾克沉船影片已發布

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