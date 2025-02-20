鷹號沉船拯救了蘇格蘭寶藏 166 年

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去年夏天，在蘇格蘭西部群島最南端的阿倫島附近發現了一艘沉船，隨後，發現標記的潛水員對其進行了研究—— 老鷹 輪船上裝載的陶器原來是 19 世紀備受推崇的蘇格蘭品牌。

阿倫島附近的鷹號沉船上發現的陶瓷

帶有鷹字圖案的陶器——但還有更好的發現

去年 7 月，總部位於 Dunoon 沉船遠徵 慶祝其運營七週年，在其 7 米 RIB 上舉辦了“Arran Techspedition”活動 海星企業，船長為傑森·科爾斯（Jason Coles）。潛水員分別是亞當·博爾頓 (Adam Bolton)、格雷姆·布魯斯 (Graeme Bruce)、約翰·伊登 (John Eden)、旅行組織者內森·梅瑟 (Nathan Messer)、邁克·羅賓遜 (Mike Robinson) 和馬丁·夏普 (Martin Sharpe)。

鷹式跳水運動員 Adam Bolton、Nathan Messer、Martin Sharpe、John Eden 和 Mike Robinson

該小組最初計劃潛入英國皇家海軍潛艇 海獅 但惡劣的天氣阻礙了它的發展。布魯斯是來自奧本的退休工程師，也是一名經驗豐富的潛水員，他很少使用包租船，但由於朋友被迫取消行程，他臨時報名參加了這次旅行。

格雷姆·布魯斯曾建議潛入一個未知的地方

「我對四個新的未潛水地點進行了研究和標記，因此我說服傑森檢查了一組標記——我們發現 老鷹」布魯斯說，他發現 航電 對於尋找潛在沉船地點很有價值的軟體。

清理乾淨的鷹牌盤子 …和碟子

帶有瓶塞且內容物完好無損的汽水瓶

此酒瓶的瓶塞已破損，但仍裝有液體

目標距離拉姆拉什灣一英里，約 50 公尺處。 “剩下的鐵器殘骸不多了，”布魯斯說道，“只是到處都是陶器。”

許多潛水員之前都沒有參觀過未潛水的沉船，布魯斯報告說，當他們繞著沉船現場轉了一圈並看到船尾貨艙裡有大量的陶瓷和玻璃時，聽到了“快樂的歡呼聲”。他還設法找到了船上華麗的鐘，鐘上沒有雕刻，但頂部有一隻鷹，這為其身份提供了有力的線索。

船上獨特的鐘聲

重返雄鷹

老鷹 該船建造於克萊德河畔的鄧巴頓，於 1857 年下水，當時船上載有 56 名乘客、20 名船員和 200 隻羊，主要貨物是 1859 年與 普拉達，當時正在被拖曳。這 老鷹據信該船原本要前往北愛爾蘭，最終沉沒，造成 11 人死亡。

自從發現沉船以來，布魯斯一直在研究該船及其貨物，並返回現場對船上貨物進行分類。

鷹上的廁所－J & MP Bell & Co 也製造衛浴設備（Naomi Watson）

在三次潛水的過程中，他和水下攝影師娜歐蜜‧華森手工打撈出了一些物品。

清洗後發現，從貨艙中打撈出來的大部分陶器都是 J & MP Bell & Co 公司在 1841 年左右生產的類型，並以“Bell's Pottery”的名義出口。

盤子底部有 Bell's Pottery 印章

該公司的產品系列包括在英國和美國市場上廣受歡迎的餐具和茶具，而且在世界各地都能找到。

該公司被視為格拉斯哥規模最大、品質最好的陶器廠，也是當時蘇格蘭陶瓷生產的中心。布魯斯得知 亨特藝廊 格拉斯哥大學收藏有貝爾的陶器，並帶走了樣本供博物館評估。

鷹號沉船上的貝爾海綿碗

清理貝爾的海綿盤

沉船上的其他陶器，比如圖中被帶上水面的大碗，很可能是乘客用來洗漱的器皿。 「我原本以為這是 老鷹- 帶有字母圖案的陶器很重要，但事實並非如此——最重要的是貝爾的海綿陶器，」布魯斯說。

海綿陶器利用海綿在陶器上壓印圖案而不是印刷，這種技術通常與手繪相結合，起源於 1830 世紀 XNUMX 年代的蘇格蘭。

貝爾的菜

專家 Ruth Impey 來自 蘇格蘭陶器協會 她說，她對從沉船中打撈出的文物中貝爾產品種類之豐富感到驚訝。

她告訴 BBC：“這些作品之所以保存完好，是因為它們被埋在海底的淤泥裡。” “格雷姆必須潛入 53 米深的水下才能取回這些物品，這本身就是一項非凡的壯舉。”

廢墟中的罐子

老鷹 並不是布魯斯去年夏天在蘇格蘭西部附近發現的唯一一艘新沉船，去年 古茲科技 在會議上，他介紹了一個月內發現不少於五艘未知沉船的情況。

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