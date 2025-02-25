堅忍號沉船露出“真面目”

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歐內斯特·沙克爾頓爵士號沉船的變形影像 耐力 由福克蘭群島海事遺產信託基金 (FMHT) 和加拿大公司 Voyis Imaging 發布了這艘標誌性南極船的船尾照片，該照片採用先進的光學技術，讓這艘船的船尾看起來就像在空中一樣，但實際上它位於水下 3 公里深處。

FMHT 表示：「使用尖端的 Voyis 觀察者成像系統拍攝的這張最新圖像提供了船隻和海床的無與倫比的視野，以前所未有的清晰度揭示了複雜的細節。」該公司認為這種方法「為水下考古和遺產保護樹立了新的標竿」。

的形象 耐力 該圖像是在 2022 年沈船被發現時發布的，但據說 Voyis 真彩色系統可以準確恢復其自然色調和紋理，更真實地呈現沉船和海床在威德爾海之下的樣子。

耐力號原始影像的一部分（FMHT/國家地理）

色彩校正

該系統使用人工智慧來訓練該位置的色彩校正模型，據稱能夠糾正水下光吸收引起的任何扭曲。透過消除人工照明不一致並提高影像清晰度，原本可能被遮擋的精細細節得以凸顯。 沃伊斯.

FMHT 首席營運長 Elena Lewendon 表示：“這張新圖像證明了水下勘探技術的進步。” 「我們現在可以看到的細節水平使我們能夠加深對 耐力的狀況，並更好地欣賞這艘傳奇船隻的卓越保存狀態。

耐力 1915 年被冰壓沉沒，但在沙克爾頓去世 100 年後才被 FMHT 的 Endurance22 探險隊找到。其中一個亮點是帶有舵輪的直立船尾的圖像和“耐力' 字樣在船尾欄桿下方完好無損。

有關詳細信息， 耐力 可以在 FMHT 耐力22 網站或 迪韋爾內特 (下面).

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