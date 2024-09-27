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埃里伯斯沉船的船長被船員吃掉

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詹姆斯·菲茨詹姆斯上尉：英國皇家海軍埃里伯斯號指揮官身份確定
詹姆斯·菲茨詹姆斯上尉：英國皇家海軍埃里伯斯號指揮官身份確定

約翰·富蘭克林爵士注定失敗的英國皇家海軍艦長的遺骸 空中巴士 已被確認身份——他的骨頭也證實了 1845 年冰封探險隊的其他倖存者為了求生而採取同類相食的說法。 

英國探險家富蘭克林出發穿越連接大西洋和太平洋的西北航道最後未通航的部分，但他的船隻 空中巴士 恐怖 被困在努勒維特威廉王島附近的北極冰層中。 

加拿大考古學家發現了沉船殘骸 空中巴士 11年在水深2014m處，而HMS 恐怖 兩年後在24m處被發現。英國於 2018 年將沉船贈送給加拿大，由考古潛水員帶領 加拿大公園 據報道，繼續季節性探索這些地點 迪韋爾內特 (見下文

滑鐵盧大學和安大略湖首大學的研究人員對詹姆斯·菲茨詹姆斯船長的遺骸進行了鑑定。他們成功地將他骨頭中的 DNA 與活著的後裔的 DNA 進行了匹配。

顯示詹姆斯·菲茨詹姆斯遺骸發現地點的地圖（滑鐵盧大學）
顯示菲茨詹姆斯遺骸發現地點的地圖（滑鐵盧大學）

菲茨詹姆斯去世時年僅 35 歲，12 歲時加入皇家海軍，成為戰爭英雄和探險家。指揮 空中巴士 在這次探險中負責磁學科學研究的他並不知道海軍部在他的最後一次航行中正式將他晉升為船長軍銜。

HMS Erebus 和 HMS Terror，約翰·威爾遜·卡邁克爾繪製
HMS 空中巴士 & 皇家海軍艦艇 恐怖，約翰·威爾遜·卡邁克爾於 1847 年繪製（國家海事博物館）

1847 年富蘭克林去世後，菲茨詹姆斯成為英國皇家海軍艦長弗朗西斯·克羅澤上尉的二把手 恐怖。兩人聯手帶領 105 名海難倖存者從陸上抵達安全地帶，但徒勞無功。 

歐洲情感

1861 年，因紐特人在一艘船上發現了人類遺骸，並聲稱倖存者互相殘殺，震驚了維多利亞時代的人們。 

這一說法直到1997 年才得到證實，當時在「NgLj-450」遺址的2 塊骨頭中發現了近四分之一的切割痕跡，表明死者中的13 名男子中至少有XNUMX 名曾為其他人提供過食物。

菲茨詹姆斯是繼 空中巴士 工程師約翰·格雷戈里（John Gregory）於2021 年進行了研究。的史蒂芬‧弗拉皮特羅(Stephen Fratpietro) 說。 

詹姆斯·菲茨詹姆斯 (James Fitzjames) 下顎骨的 3D 掃描，顯示與同類相食一致的切痕印象（滑鐵盧大學）
菲茨詹姆斯下顎骨的 3D 掃描，顯示與同類相食一致的切痕印象（滑鐵盧大學）

船長的下顎骨或下顎有多個割痕。 「這表明他至少先於其他一些遇難的水手而死，在探險隊最後絕望的日子裡，當他們努力自救時，軍銜和地位都不是主導原則，」學院的兼職教授道格拉斯·斯坦頓博士說。

滑鐵盧人類學教授羅伯特·帕克博士評論道：“這表明富蘭克林水手們一定感到絕望，才做出了他們認為可憎的事情。”菲茨詹姆斯和那些與他一起死去的人的遺體現在安息在該地點的一個紀念石碑上，上面有一塊紀念牌。

紀念牌（滑鐵盧大學）
道格拉斯·斯坦頓博士在紀念牌旁（滑鐵盧大學）

史滕頓鼓勵富蘭克林探險隊成員的其他後裔取得聯繫，希望能找到更多的人。該團隊的最新研究由努勒維特政府和滑鐵盧大學資助， 剛剛公佈 ，詳見 考古科學雜誌。

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