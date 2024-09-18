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「非凡發現」：風電場調查揭示了第一次世界大戰沉船事故

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切爾滕納姆後來更名為托博爾
切爾滕納姆，後來改名為托博爾

在距離蘇格蘭東北海岸 1904 公里的一個創新風電場計畫現場附近發現了一艘未知的北海沉船，據信是 75 年俄羅斯在和平時期捕獲的一艘英國船隻。

如果確認的話，該地點就是該人的最後安息之地 托博爾，在第一次世界大戰期間被德國潛艇魚雷擊中。

蘇格蘭電力公司和殼牌公司正在開發的 MarramWind 項目旨在打造世界上第一個浮動離岸風電場之一，產生足夠的可再生電力，為超過 3.5 萬戶家庭供電。  

在測量船對海底進行地球物理和環境聲納掃描期間 輝固銀河，似乎有幾艘沉船的數據被拾取。該標記被認為是 托博爾 殘骸長100m，寬22.5m，高10.5m，看起來狀況良好。

據總部位於愛丁堡的 MarramWind 稱，這艘船採用了獨特的「砲塔甲板」設計。她於 1901 年在桑德蘭建造，作為貨船運營 切爾滕納姆 1904年被俄羅斯軍艦俘獲。

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切爾滕納姆 1904年被俄國軍艦俘虜並更名為 托博爾

一年後改名 托博爾 經過俄羅斯河流後，該船被轉移到俄羅斯帝國海軍。 1916 年戰爭期間，她加入了俄羅斯志願艦隊，並於 11 年 1917 月 XNUMX 日從布萊斯航行至阿爾漢格爾斯克時被 U-52.

“非凡的發現”

MarramWind 開發經理 Colin Anderson 將這一發現描述為“一項非凡的發現”，特別是考慮到海底勘測的距離約為 6,000 英里。 「我們總是預期在進行此類工作時會遇到殘骸，但這些船隻往往較小，並且為當局所知。 

“雖然 托博爾 已知在戰爭中被魚雷擊中，其位置尚不清楚，所以在一個多世紀後才發現它並揭開它的歷史是一件很特別的事情。

安德森說，有未經證實的跡象表明船員在沉沒事件中倖存下來。 「然而，我們也需要注意，沉船可能是船員的最後安息之地，因此希望我們的發現能為他們的家人和後代提供結束和安慰。”

目前，沉船周圍已劃定了 250m 的禁區，以便在調查繼續進行時對其進行保護。這 英國水文局 歷史環境 蘇格蘭 已收到通知，正在討論建立長期考古禁區以保護沉船。

安德森說：“我們還需要注意，沉船可能是船員的最後安息之地，因此希望我們的發現能為他們的家人和後代提供結束和安慰。”

也不 馬拉姆風 蘇格蘭電力公司也沒有回應有關沉船深度的詢問。

也在 Divernet 上： 英國 100 次最佳沉船潛水, 1917 年第一次世界大戰中的沉船清單, 我們如何發現一艘被魚雷襲擊的一戰英國艦艇殘骸

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