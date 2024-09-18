「非凡發現」：風電場調查揭示了第一次世界大戰沉船事故

在距離蘇格蘭東北海岸 1904 公里的一個創新風電場計畫現場附近發現了一艘未知的北海沉船，據信是 75 年俄羅斯在和平時期捕獲的一艘英國船隻。

如果確認的話，該地點就是該人的最後安息之地 托博爾，在第一次世界大戰期間被德國潛艇魚雷擊中。

蘇格蘭電力公司和殼牌公司正在開發的 MarramWind 項目旨在打造世界上第一個浮動離岸風電場之一，產生足夠的可再生電力，為超過 3.5 萬戶家庭供電。

在測量船對海底進行地球物理和環境聲納掃描期間 輝固銀河，似乎有幾艘沉船的數據被拾取。該標記被認為是 托博爾 殘骸長100m，寬22.5m，高10.5m，看起來狀況良好。

據總部位於愛丁堡的 MarramWind 稱，這艘船採用了獨特的「砲塔甲板」設計。她於 1901 年在桑德蘭建造，作為貨船運營 切爾滕納姆 1904年被俄羅斯軍艦俘獲。

切爾滕納姆 1904年被俄國軍艦俘虜並更名為 托博爾

一年後改名 托博爾 經過俄羅斯河流後，該船被轉移到俄羅斯帝國海軍。 1916 年戰爭期間，她加入了俄羅斯志願艦隊，並於 11 年 1917 月 XNUMX 日從布萊斯航行至阿爾漢格爾斯克時被 U-52.

“非凡的發現”

MarramWind 開發經理 Colin Anderson 將這一發現描述為“一項非凡的發現”，特別是考慮到海底勘測的距離約為 6,000 英里。 「我們總是預期在進行此類工作時會遇到殘骸，但這些船隻往往較小，並且為當局所知。

“雖然 托博爾 已知在戰爭中被魚雷擊中，其位置尚不清楚，所以在一個多世紀後才發現它並揭開它的歷史是一件很特別的事情。

安德森說，有未經證實的跡象表明船員在沉沒事件中倖存下來。 「然而，我們也需要注意，沉船可能是船員的最後安息之地，因此希望我們的發現能為他們的家人和後代提供結束和安慰。”

目前，沉船周圍已劃定了 250m 的禁區，以便在調查繼續進行時對其進行保護。這 英國水文局 歷史環境 蘇格蘭 已收到通知，正在討論建立長期考古禁區以保護沉船。

安德森說：“我們還需要注意，沉船可能是船員的最後安息之地，因此希望我們的發現能為他們的家人和後代提供結束和安慰。”

也不 馬拉姆風 蘇格蘭電力公司也沒有回應有關沉船深度的詢問。

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