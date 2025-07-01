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漁籠損壞的康沃爾沉船被保護起來

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加冕號沉船遺址的潛水員（加冕號沉船計畫）
加冕號沉船遺址的潛水員（加冕號沉船計畫）

歷史性的 HMS 沉船 加冕 非法漁籠掉落後，船隻遭到損壞，德文郡和康沃爾郡警方正努力找出責任人。

這艘17世紀的戰艦是一艘裝備90門砲的二等戰艦。 1691年，它在康沃爾郡彭利附近的一場風暴中沉沒，約600名水手喪生，殘骸分成兩部分，一部分位於近海，一部分位於遠海。

加冕 受到 1973 年《沉船保護法》的保護，該法禁止在該地區及其周邊進行任何可能對遺址造成損害、遮蔽或乾擾的活動。

加冕號戰艦模型（克雷格斯坦收藏）
加冕號戰艦模型（克雷格斯坦收藏） 

潛水員發現，不僅沉船現場到處都有陶罐被放置，在附近的水下潛水路徑上也是如此。水肺潛水員進入沉船需要透過英國歷史遺產委員會（HE）代表文化、媒體和體育部管理的許可證制度。

目前，鄉村事務警察正與高等教育學院的海洋考古學家和遺產犯罪專家合作調查。警方表示，康沃爾郡和德文郡更廣大地區的漁業社區也正在進行相關工作，以進行教育並防止類似事件再次發生。

小鳥行動

「英國21艘受保護沉船中有57艘位於西南地區，」鄉村事務組的警官朱利安·弗萊指出，他是「鳥人行動」的全國負責人。這項覆蓋全英國的行動由警方，尤其是德文郡和康沃爾郡的警方主導，旨在保護歷史沉船免受非法活動（例如捕魚活動）的干擾。

該倡議是打擊社區文化遺產和文化財產犯罪的更廣泛行動的一部分。

「對我們以及那些在海上的人們來說，保護這些歷史遺跡免受任何損害至關重要，」弗萊中士說。 “我們敦促漁業界避免在皇家海軍附近放置任何捕魚設備。” 加冕以及英國其他受保護的沉船遺址。

非法放置的漁籠上的標籤（MSDS Marine）
非法放置的漁籠上的標籤（MSDS Marine） 

“雖然我們全力支持當地漁業，但保護這些具有全國重要意義的遺產地至關重要。我們在此提前感謝漁業界的合作。”

所有受保護的沉船地點均已繪製地圖並在航海圖上突出顯示，並且位於 英國國家遺產名錄. 有關損壞的信息 加冕 或西南地區其他受保護的沉船可以報告給 德文郡和康沃爾郡警方.

也在 Divernet 上： 加冕典禮上的扶手椅潛水, MAST 介入拯救博物館沉船物品, 完美的解決方案？沉船槍獲得安全標記, 從英格蘭最古老的沉船中升起的墓碑

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