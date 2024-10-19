泰坦尼亞號沉船發現的前排座位

從南美洲太平洋沿岸的一艘豪華探險船上潛水至 95m 處，發現了 二氧化鈦是一艘德國第一次世界大戰海軍補給艦，自 1914 年以來就再也沒有出現過。

這項發現是由探險遊輪運營商Seabourn 於14 月110 日在智利胡安費爾南德斯群島亞歷杭德羅塞爾扣克島附近發現的，一小群客人目睹了這艘失落已久的直立沉船XNUMX年來首次出現在人們的視野中。

85m鋼 二氧化鈦 該船由 WG Armstrong, Mitchell & Co 於 1896 年在泰恩賽德建造，總噸位為 1,1916 噸。該船有一個上桅艏樓和一個由三膨脹發動機驅動的螺旋槳。

她最初是芬蘭的 Finska 輪船公司，但於 1901 年成為總部位於基爾的德意志帝國海軍的一部分。 1910年，她被裝備為德國亞洲巡洋艦中隊的補給船。

泰坦尼亞號殘骸（美通社/Seabourn）

二氧化鈦 據了解，該船於 19 年 1914 月 XNUMX 日在聖地亞哥遠西的塞爾柯克附近沉沒，有關沉船的故事在島民中世代相傳。漁民偶爾會在龍蝦陷阱中發現金屬碎片，他們認為這些金屬碎片屬於這艘船。

塞爾柯克島（Selkirk island），原名馬斯阿富拉島（Más Afuera），以 18 世紀早期漂流者的名字命名，笛福的著作受到了這位漂流者的啟發。 “魯賓遜漂流記”，人口不足60人。

172m 世邦追求該遊輪公司最新的專門建造的探險船正在訪問該地區，作為廣泛的南太平洋航行的一部分。為了找到沉船的位置，潛水隊與當地漁民吉諾·佩雷斯（Gino Perez）取得了聯繫，他很早就聽說過有關沉船的故事。 二氧化鈦.

在船體上移動（美通社/Seabourn）

在理想的天氣條件下，佩雷斯參加了潛水，幫助尋找距離塞爾扣克西北海岸約 8 公里的沉船。該島的港務長證實，之前沒有潛水員或潛艇曾經到訪過這艘沉船。

佩雷斯說：“我多次想像過這艘船，現在我可以看到她在哪裡、她看起來如何以及她在底部如何休息。” 「非常感謝——我父親管理著島上的這個地區，這對我們和我們的家族歷史意義重大。這真是非同尋常。

潛水器提供全方位視野（美通社/Seabourn）

「我們在那裡見證了歷史，我們的客人有機會參與這項發現 二氧化鈦 110 年前，這艘船沉入海底後，我們是第一個看到這艘船的人。

“這確實是一個特殊的發現時刻，也是世邦探險如何在每次旅程中繼續為我們的客人提供令人難以置信的‘世邦時刻’的完美範例。”

南太平洋航線的航程超過4,000英里，往返美拉尼西亞、法屬玻里尼西亞和智利聖安東尼奧，航線還經過復活節島、皮特凱恩斯和斐濟偏遠的亞薩瓦群島。該船將於 16 年進行四次為期 20-2025 天的探險旅行。

世邦追蹤 (美通社/世邦)

世邦郵輪隸屬於嘉年華公司，經營一支由六艘遊輪組成的船隊。 追求的姊妹艦 海上冒險於 2022 年推出，還搭載了客製化的 300m 深度潛水器。飛行員中央站兩側的兩個透明壓克力球體中各可容納三名客人，從而在大多數方向上都能看到不失真的視野。

每個球體中的乘客座椅都安裝在一個旋轉平台上，可以旋轉該平台以獲得最佳視線。部分客房可提供額外收費的潛水體驗 世邦航線.

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