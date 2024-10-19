水肺潛水員最大的線上資源
水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

泰坦尼亞號沉船發現的前排座位

在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
毛里西奧‧費南德斯 (Mauricio Fernandez)，世邦號追擊號潛艦首席飛行員 (美通社/世邦)
毛里西奧‧費南德斯 (Mauricio Fernandez)，世邦號追擊號潛艦首席飛行員 (美通社/世邦)

從南美洲太平洋沿岸的一艘豪華探險船上潛水至 95m 處，發現了 二氧化鈦是一艘德國第一次世界大戰海軍補給艦，自 1914 年以來就再也沒有出現過。

這項發現是由探險遊輪運營商Seabourn 於14 月110 日在智利胡安費爾南德斯群島亞歷杭德羅塞爾扣克島附近發現的，一小群客人目睹了這艘失落已久的直立沉船XNUMX年來首次出現在人們的視野中。

85m鋼 二氧化鈦 該船由 WG Armstrong, Mitchell & Co 於 1896 年在泰恩賽德建造，總噸位為 1,1916 噸。該船有一個上桅艏樓和一個由三膨脹發動機驅動的螺旋槳。

她最初是芬蘭的 Finska 輪船公司，但於 1901 年成為總部位於基爾的德意志帝國海軍的一部分。 1910年，她被裝備為德國亞洲巡洋艦中隊的補給船。

德國泰坦尼亞號沉船殘骸（美通社/Seabourn）
泰坦尼亞號殘骸（美通社/Seabourn）

二氧化鈦 據了解，該船於 19 年 1914 月 XNUMX 日在聖地亞哥遠西的塞爾柯克附近沉沒，有關沉船的故事在島民中世代相傳。漁民偶爾會在龍蝦陷阱中發現金屬碎片，他們認為這些金屬碎片屬於這艘船。

塞爾柯克島（Selkirk island），原名馬斯阿富拉島（Más Afuera），以 18 世紀早期漂流者的名字命名，笛福的著作受到了這位漂流者的啟發。 “魯賓遜漂流記”，人口不足60人。

172m 世邦追求該遊輪公司最新的專門建造的探險船正在訪問該地區，作為廣泛的南太平洋航行的一部分。為了找到沉船的位置，潛水隊與當地漁民吉諾·佩雷斯（Gino Perez）取得了聯繫，他很早就聽說過有關沉船的故事。 二氧化鈦

在船體上移動（美通社/Seabourn）
在船體上移動（美通社/Seabourn）

在理想的天氣條件下，佩雷斯參加了潛水，幫助尋找距離塞爾扣克西北海岸約 8 公里的沉船。該島的港務長證實，之前沒有潛水員或潛艇曾經到訪過這艘沉船。

佩雷斯說：“我多次想像過這艘船，現在我可以看到她在哪裡、她看起來如何以及她在底部如何休息。” 「非常感謝——我父親管理著島上的這個地區，這對我們和我們的家族歷史意義重大。這真是非同尋常。

潛水艇提供全方位視野（美通社/Seabourn）
潛水器提供全方位視野（美通社/Seabourn）

「我們在那裡見證了歷史，我們的客人有機會參與這項發現 二氧化鈦 110 年前，這艘船沉入海底後，我們是第一個看到這艘船的人。

“這確實是一個特殊的發現時刻，也是世邦探險如何在每次旅程中繼續為我們的客人提供令人難以置信的‘世邦時刻’的完美範例。”

南太平洋航線的航程超過4,000英里，往返美拉尼西亞、法屬玻里尼西亞和智利聖安東尼奧，航線還經過復活節島、皮特凱恩斯和斐濟偏遠的亞薩瓦群島。該船將於 16 年進行四次為期 20-2025 天的探險旅行。 

世邦追蹤 (美通社/世邦)
世邦追蹤 (美通社/世邦)

世邦郵輪隸屬於嘉年華公司，經營一支由六艘遊輪組成的船隊。 追求的姊妹艦 海上冒險於 2022 年推出，還搭載了客製化的 300m 深度潛水器。飛行員中央站兩側的兩個透明壓克力球體中各可容納三名客人，從而在大多數方向上都能看到不失真的視野。 

每個球體中的乘客座椅都安裝在一個旋轉平台上，可以旋轉該平台以獲得最佳視線。部分客房可提供額外收費的潛水體驗 世邦航線.

也在 Divernet 上： 智利深海發現 100 種疑似新物種, 世界上最深的潛水員破解阿塔卡馬海溝, 深海珍品中飛行的義大利麵怪物, 來認識夜光鯊魚

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
羅恩: 潛水員在墨西哥單獨進行天然井探測時死亡
史蒂夫溫曼: 潛水員在墨西哥單獨進行天然井探測時死亡
特里西婭: 盧西塔尼亞號的震撼
羅恩: 潛水員在墨西哥單獨進行天然井探測時死亡
史蒂夫·芬頓: 觸角躄魚 菲律賓首都
最近的消息
座頭鯨在蘇格蘭擱淺後返回海上 座頭鯨在蘇格蘭擱淺後返回海上
鯊魚的尖刺食物可能是海帶的救贖 鯊魚的尖刺食物可能是海帶的救贖
《侵略者歷險記》的韋恩·B·布朗發行了第一本書 《侵略者歷險記》的韋恩·B·布朗發行了第一本書
來認識 Steve Backshall——Bite Back 眾多獎品之一！ 來認識 Steve Backshall——Bite Back 眾多獎品之一！
潛水員在墨西哥單獨進行天然井探測時死亡 潛水員在墨西哥單獨進行天然井探測時死亡
烏克蘭自由潛水員創造無腳蹼世界紀錄 烏克蘭自由潛水員創造無腳蹼世界紀錄

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x