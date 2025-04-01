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希臘科技潛水員發現二戰澳洲轟炸機

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潛水員檢查飛機殘骸（國防部）
潛水員檢查飛機殘骸（國防部）

一架澳洲皇家空軍 (RAAF) 馬丁巴爾的摩飛機在 2 年末的二戰海上偵察任務中失踪，被一支希臘技術潛水隊在安提基西拉島外海 1943 公尺深處發現。

愛琴海科技 去年夏天，澳洲政府才正式宣布這項發現。 國防部。潛水員曾懷疑這架飛機是澳大利亞的二戰時期的飛機，但等待歷史與遺產 - 空軍 (HUWC-AF) 確認它是澳大利亞皇家空軍巴爾的摩基地 FW282，他們在 12 月就這麼做了。

巴爾的摩是美國製造的雙引擎輕型攻擊轟炸機， FW282 隸屬於澳洲皇家空軍第 454 中隊，該中隊從埃及、利比亞和巴勒斯坦的基地襲擊希臘附近的反潛巡邏隊和商船。

FW2823 月 XNUMX 日，四名機組人員在完成愛琴海上空的任務返回途中遭到德國戰鬥機的攔截，飛機嚴重受損。

A30 型 187 馬丁巴爾的摩 Mk IV 飛機專為海上偵察和輕型轟炸機任務而製造，二戰期間盟軍空軍在中東和義大利使用（國防部）
A30 型 187 馬丁巴爾的摩 Mk IV 飛機專為海上偵察和輕型轟炸機而設計，二戰期間盟軍空軍曾在中東和義大利使用過（國防部）

澳洲皇家空軍飛行員威廉·霍斯利中尉被迫將飛機迫降在海中。他最初昏迷不醒，醒來後發現駕駛艙裡充滿了水，轟炸機開始下沉，他得以逃脫。他遊回水面並意識到機組人員已隨飛機沉沒，於是便游向岸邊。

在那裡，他被移交給德國當局，並在德國一直當戰俘，直到歐洲解放。 

其餘三名船員失踪，據信已死亡。領航員是英國皇家空軍自願預備隊的中尉萊斯利·羅 (Leslie Row)，兩名無線電操作員/砲手分別是澳大利亞皇家空軍的飛行員科林·沃克 (Colin Walker) 和新西蘭皇家空軍的準尉約翰·加特賽德 (John Gartside)。

霍斯利
飛行員、澳洲皇家空軍 (國防部) 中尉威廉‧霍斯利 (William Horsley)
加特賽德
紐西蘭皇家空軍 (國防部) 準尉約翰·加特賽德
羅維
導航員，英國皇家空軍中尉 Leslie Row（國防部）
沃克2號
澳洲皇家空軍飛行員科林沃克（國防部）

追思會

三支空軍已決定不再嘗試在沉船現場進行任何打撈工作，但澳洲皇家空軍打算為機組人員協調追悼會。

澳洲皇家空軍巴爾的摩 FW282 號飛機墜毀現場（國防部）
澳洲皇家空軍巴爾的摩 FW282 號飛機墜毀現場（國防部）
右舷發動機和螺旋槳（國防部）
右舷發動機和螺旋槳（國防部） 

澳洲皇家空軍首席、空軍元帥 Stephen Chappell 表示：「發現這架飛機意義重大，為失蹤者的家人提供了一個安慰的機會。」「愛琴海技術公司等組織的努力對於我們尋找在二戰和朝鮮戰爭中下葬的 3,143 名澳洲飛行員的遺體至關重要。

“我很高興與英國皇家空軍和新西蘭皇家空軍的同事們本周宣布這一發現，並讓我們共同認可來自我們三國的聯合飛行員的勇敢。”

英國、澳洲和紐西蘭空軍首領，由左至右：英國皇家空軍元帥理查德·奈頓爵士；澳洲皇家空軍元帥 Stephen Chappell 和紐西蘭皇家空軍副元帥 Darryn Webb（國防部）
英國、澳洲和紐西蘭空軍首領，由左至右：英國皇家空軍元帥理查德·奈頓爵士；澳洲皇家空軍元帥 Stephen Chappell 和紐西蘭皇家空軍副元帥 Darryn Webb（國防部）

英國皇家空軍元帥理查德·奈頓爵士稱，這項發現凸顯了三國空軍之間的長期合作關係。 

他說：“我很榮幸能夠認可這支多國船員的勇敢行為。” “這是體現服務和友誼重要性的一代人……他們的責任感激勵著我們所有空軍的後代。”

「我希望這能給受害者家屬帶來一些安慰，」紐西蘭皇家空軍參謀長、空軍副元帥達林·韋伯補充道。 “這群勇敢船員的犧牲已被人們銘記，尤其是他們的家人，現在我們可以以應有的尊重來紀念他們的安息之地。”

也在 Divernet 上： JUNKERS JU-88 轟炸機是愛琴海失事飛機的明星, 希臘潛水員在 60M 發現德國空軍飛機殘骸, NAXOS BEAUFIGHTER 對潛水員來說仍然飛得很高  與 KOSTAS THOCTARIDES 的深入探討

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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