所羅門群島發現標誌性二戰巡洋艦船頭

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美國海軍的船頭 新奧爾良 30 年 1942 月 XNUMX 日，這艘重型巡洋艦在所羅門群島被日本魚雷擊沉，然而，在用椰子木修補後，這艘重型巡洋艦不僅返回美國，而且還在第二次世界大戰結束前繼續發揮出色作用。

直到幾天前，由羅伯特·巴拉德和他的海洋探索信託基金領導的團隊在鐵底灣深處找到並拍攝了這塊標誌性殘骸的圖像，這艘船前部 46 米長的殘骸的下落才被揭開。

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信託）

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信託）

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信託）

這項突破發生在 6 月 XNUMX 日，當時 NOAA 海洋探索探險船上的團隊 鸚鵡螺 部署遙控潛水器調查新罕布夏大學無人水面艦艇在海底測繪作業中發現的標記 德瑞克斯.

這個異常現象太小，不可能是沉船，但看起來也不是自然形成的。團隊花了四個小時對位於675公尺深處的沉船遺址進行成像。船上的考古學家與來自二戰參戰國（美國、日本、澳洲和紐西蘭）的專家一起，對直播影片進行了分析。

他們辨認出了船體結構上的足夠細節，包括殘留的油漆斑點以及刻有“海軍船塢”字樣的錨，從而確認了身份。缺少的前砲塔並未與船首部分一起找到。

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信託）

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信託）

17顆戰鬥之星

擁有 17 顆戰鬥之星， 新奧爾良 (CL/CA-32) 是二戰期間美國海軍獲得勳章最多的船艦之一，船員也是獲得勳章最多的人之一。

美國海軍的領先 新奧爾良級巡洋艦長179米，裝甲較薄，但因其裝備8吋火砲而被歸類為重型巡洋艦。該艦於布魯克林建造，並於1933年下水。

新奧爾良 該艦已經參加過珊瑚海、中途島和東所羅門群島的戰鬥，但在塔薩法隆加海戰中，它遭遇了日本長矛魚雷的襲擊。

這導致其前部彈藥庫和油箱爆炸，整個船頭被掀翻。斷裂的船頭向左舷旋轉，在船體上打出數個洞，隨後船尾沉沒，損壞了左舷內側的螺旋槳。

這場災難導致180名船員中超過1,183人喪生。其他船員在船體開始進水時堅守崗位，並設法將船駛往附近的圖拉吉港，但過程中又有三人喪生。

圖拉吉偽裝網下的新奧爾良號正在進行野外維修（美國海軍）

倖存者利用椰子樹原木製作 新奧爾良 該船的適航性足以使其反向航行至澳洲雪梨。在那裡，她更換了螺旋槳，並安裝了臨時船頭，然後再次反向航行至普吉特灣海軍船廠。

1943 年修復後停泊在普吉特灣的美國海軍新奧爾良號航空母艦（美國海軍）

安裝了新的艦首和前砲塔後， 新奧爾良 1943 年 XNUMX 月重返戰場，參加了威克島、馬紹爾群島和卡羅琳群島以及萊特灣海戰，並參與了沖繩和菲律賓的入侵。

1945 年戰爭結束時，她停泊在蘇比克灣，1947 年退役，1959 年拆解。

「照理說，這艘船應該已經沉沒，但由於船員英勇的損害控制努力，美國海軍 新奧爾良 「它是二戰中受損最嚴重的美國巡洋艦之一，但仍然倖存下來，」美國海軍歷史與遺產司令部（NHHC）主任塞繆爾·J·考克斯（Samuel J Cox）評論道，該司令部也為此次探險提供了支持。

他說：「找到這艘船的船頭，讓我們有機會緬懷這支英勇船員的犧牲，即使是在美國海軍歷史上最糟糕的夜晚之一。」鐵底灣探險將持續到23月XNUMX日。

皇帝的新中心

這並不意味著遊客可以參觀 新奧爾良 鞠躬，但碰巧的是 皇帝潛水員 剛剛開設了所羅門群島潛水中心，因此他們將能夠探索鐵底灣較淺的沉船地點。

Emperor Divers Honiara 補充了長期在所羅門群島運營的船宿潛水 比利基基皇帝並為技術潛水員提供設施。

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