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這是艾爾哈特的飛機嗎？不，這是一塊石頭

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新的澄清圖像（深海視覺/法新社）
新的澄清圖像（深海視覺/法新社）

今年早些時候，人們懷疑這架飛機的殘骸屬於失踪的 1930 年代航空先驅阿米莉亞·埃爾哈特 (Amelia Earhart)，但事實證明，這只不過是一塊天然岩層。

二月初， 迪韋爾內特 報道稱，美國團隊發現了他們認為的東西 埃爾哈特的洛克希德 Electra 10E 在太平洋中部，從約 5 公里的深度產生聲納影像。

然而十一個月後，影像的人工澄清卻讓美國海洋機器人公司的團隊感到失望 深海視覺 （DSV）。

疑似阿米莉亞·埃爾哈特飛機殘骸的聲納圖像（深海視覺）
最初出現的聲納圖像（深海視覺/法新社）

他們一直在進行全面的搜索，最近一次是在豪蘭島以西，希望能解開 20 世紀的一個永恆的謎團。

豪蘭，位於澳洲和夏威夷之間。 1937 年，艾爾哈特從新幾內亞萊城出發，踏上她成為第一位環遊世界的女性的努力的最後一段旅程，她的目的地就是這裡。 

阿米莉亞·埃爾哈特和她的飛機（深海視覺）
阿米莉亞·埃爾哈特和她的飛機（深海視覺）

埃爾哈特在航海家弗雷德·努南的陪同下於六週前從加州出發。關於兩人命運的眾多理論之一是，由於日期變更線錯誤，他們在 4,000 公里的路程中耗盡了燃料，並被迫在到達豪蘭之前放棄飛機。

從研究船上 海上測量師中，DSV 團隊使用其改裝的 Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV 和合成孔徑聲納掃描系統來捕捉模糊影像。

DSV 團隊成員與 AUV（深海視覺）
DSV 團隊成員與 AUV（深海視覺）

雖然輪廓像飛機，但航空專家一致認為它可能是失踪的伊萊克特拉號，因為圖像太模糊，必須花時間澄清。 DSV團隊表示，已經清理了近20,000平方公里的海洋，他們正在繼續尋找飛機，

也在 Divernet 上： 5公里深：這是艾爾哈特遺失的伊萊克特拉飛機嗎？, 巴拉德解決埃爾哈特難題, 潛水員「提前」定位 1906 Defender 潛艇  

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