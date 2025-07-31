肯特受保護的沉船“缺失的環節”

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對 18 世紀英國戰艦的潛水調查 諾森伯蘭 透露，其木質甲板、裝有火槍子彈的箱子和盤繞的繩索等特徵保存得“非常好”，這要歸功於其在肯特郡海岸水下 320 年的大部分時間裡被沉積物覆蓋。

這次潛水是兩年來的首次，由持證人 Dan Pascoe 和承包商 MSDS Marine 於 2024 年 XNUMX 月進行，但現在潛水結果被分享，以宣傳一部關於該船的新紀錄片。

用於固定木板的樹釘（帕斯科考古學）

諾森伯蘭 自 1981 年以來，這裡一直是受保護的沉船遺址，潛水活動受英國歷史遺產委員會 (HE) 的授權，該委員會將其列入 瀕危遺產登記冊 。

這艘配備 70 門砲的三流戰艦於 1679 年在布里斯托爾建造，是塞繆爾·佩皮斯重建英國海軍的一部分，但在 26 年 1703 月 XNUMX 日的大風暴期間沉沒在古德溫沙灘上。

她與另外三艘戰艦一起失踪， 史特靈城堡修復 以及仍然失蹤的 瑪麗，來自斯圖亞特王朝最後一位君主安妮女王的艦隊。

砲架的一部分和一名潛水員正在觀察砲管（帕斯科考古學）

潛水員站在槍口處（邁克爾·皮茨 / History Hit）

高風險

儘管沉船上的有機物質保存狀況出奇地好，但流沙、強勁的水流和蛀木的海洋生物使該遺址面臨極高的惡化風險。 HE.

該船殘骸覆蓋了水下 15 至 20 公尺深處的大片區域，並且被厚厚的混凝土覆蓋，但其龐大的船體結構正日益顯露出來，這使得 HE 海軍團隊負責人保羅·杰弗裡 (Paul Jeffery) 將保管人員的工作描述為「一場與時間的賽跑」。

諾森伯蘭 據推測該船正側臥。甲板木板和框架的殘存量遠超過先前預想，且有證據顯示該船有多層甲板。多個箱子中的一個仍處於密封狀態，內容不明。

沉船現場露出的混凝土木箱（MSDS Marine）

保存完好的纜繩卷，躺在甲板上（MSDS Marine）

沉船遺址東南端已確認發現七門鐵炮，北端另有六門。此外，還發現了部分木製砲架、劍、火槍和銅鍋。

潛水員在現場查看武器（帕斯科考古學）

大型結核側的銅鍋（帕斯科考古學）

關鍵時刻

“該 諾森伯蘭 「它有可能成為英國保存最完好的木製戰艦之一，」持證考古學家帕斯科說道，他是一位專門研究皇家海軍沉船的海洋考古學家。 “然而，它位於水下20米，距離海岸XNUMX英里，大多數人都無法看到它，也很難想起它。”

潛水船（邁克爾·皮茨/歷史熱點）

丹·帕斯科（左）與丹·斯諾在前往遺址的船上（歷史熱點）

「諾森伯蘭郡是 缺失的環節，」斯諾說。「大約建於 天保 和英國皇家海軍 勝利，這艘沉船可以填補我們歷史上那個關鍵時刻的造船和海上生活的重要細節。

“我們有 天保，『都鐸時間膠囊』——好吧，這裡有一個斯圖亞特時間膠囊與它並列。 」 沉船！諾森伯蘭郡與大風暴 該節目於今晚（31 月 7.99 日）向 History Hit 訂閱用戶播出（每月 14 英鎊，但有 XNUMX 天的免費試用期），之後將進行更廣泛的發行。

沉船！諾森伯蘭郡與大風暴 （歷史熱門）

沉船現場的未來工作可能包括樹木年輪採樣，以了解有關該船建造的更多資訊並幫助確認其身份。

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