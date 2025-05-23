湖中潛水員探索144年前的拖船沉船

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一艘沉船被確認為 JC艾姆斯是有史以來在格雷克湖作業的最強大的拖船之一，在密西根湖馬尼托沃克附近的淺水區被發現。

3 月 13 日，船釣愛好者克里斯托弗·圖斯 (Christopher Suchs) 在湖面下僅 XNUMX 公尺處發現了這些遺骸。他向威斯康辛歷史學會報告了他的發現（WHS) 海洋考古學家塔瑪拉‧湯姆森 (Tamara Thomsen) 迅速安排協會成員潛水查看。

釣客最初拍攝的 JC Ames 號沉船照片（Christopher Suchs）

「它在那裡沉睡了 100 多年，然後偶然出現在我們的雷達上，」與威斯康辛州水下考古協會 (水務及公用事業協會) 會長 Brendon Baillod 來鑑定沉船的身份。

JC Ames 號停靠 (WHS)

該結構上缺乏軟體動物外殼，表明它長期被淤泥覆蓋，直到最近的冬季風暴才被部分揭開。入侵五大湖的斑驢貽貝可以厚厚地覆蓋沉船，最終將沉船壓碎。

瑟斯的家族因在湖區發現沉船而聞名。退休後，他的繼祖母（當地人稱其為“沉船蘇茲”）曾操作過動力降落傘和超輕型飛機，並於 2015 年在三天內發現了三艘密西根湖沉船。

JC艾姆斯 由馬尼托沃克的蘭德與伯格公司於 1881 年為木材貿易建造，配備 670 馬力的前後複合發動機，是五大湖上最大、最強大的拖船之一。建造成本約為 50,000 美元（相當於今天的 1 多萬英鎊），它被稱為 JC佩雷特 由其原主人。

JC Ames 號作為 JC Perrett 號航行的歷史繪圖，後面跟著一排縱帆船駁船（C Patrick Labadie 收藏）

1889 年修復碰撞損壞後，佩什蒂戈的密西根湖汽車渡輪運輸公司也開始使用該船運輸火車車廂。在 1923 年被丟棄、拆解並故意沉沒之前，它曾有過幾任主人。

天花板板（WHS、海洋保護與考古計畫）

木造建築（WHS、海洋保護與考古計畫）

沉船位於 威斯康辛州沉船海岸國家海洋保護區，於 2021 年指定並由美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 和威斯康辛州管理。

JC艾姆斯 受到州和聯邦法律的自動保護，WHS 考古潛水員已經開始將其列入 為 並被列入國家歷史遺跡名錄，相信這裡會成為浮潛愛好者的熱門地點。

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