最新的沉船發現潛水引發了疑問

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根據摩洛哥國家水下遺產研究中心的報告，海洋考古學家在摩洛哥傑迪代附近發現了兩艘 19 世紀的鐵製沉船殘骸。

其中一艘船位於城市海灘附近，另一艘船靠近舊港口入口。這裡曾是 19 世紀下半葉摩洛哥最重要的商業港口之一，儘管它的入口非常棘手，缺乏防波堤來平靜洶湧的大西洋水域。

據記錄，在試圖通過入口時沉沒的船隻包括 阿爾辛、亞馬遜、摩洛哥、拉馬恩 勒帕潘，目前殘骸辨識工作正在進行中。

潛水員在其中一艘沉船上

該研究中心隸屬於青年、文化和傳播部，該部致力於探索和記錄摩洛哥的水下遺產。

目錄 奧斯曼補給衝刺 東部貿易路線 馬薩龍二世終於崛起

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奧斯曼補給衝刺

同時，在土耳其黑海城鎮阿克恰科賈附近發現了一艘被認為是一戰時期奧斯曼沉船的沉船，阿克恰科賈位於伊斯坦堡以東的迪茲傑省。

一名魚叉捕魚者報告稱，他在 2024 年春天曾到過該地點。 杜茲傑大學，後來他在現場組織了一系列潛水活動。

他們現在報告說，這艘 50-60m 長的船的結構和船上發現的「類似魚雷的彈藥」表明它是一艘一戰時期的軍艦。

三艘奧斯曼戰艦 米塔特·帕夏·貝茲米·阿萊姆 巴赫·伊·阿默1914 年 XNUMX 月，在為參加薩勒卡米甚戰役的部隊運送緊急物資的任務中失踪，研究人員正在調查這艘沉船是否是其中一艘船隻的可能性。

薩勒卡米甚戰役中的部隊

該船遭受了嚴重損壞，但尚不清楚這是由爆炸還是波濤洶湧的大海造成的。

該團隊需要土耳其的許可 文化和旅遊部 挖掘沉船，但希望在軍事歷史學家分析沉船現場發現的彈藥和其他物品的同時進行全面的調查項目。

東部貿易路線

在印度西部阿拉伯海的拉克沙威群島，Brannadives 俱樂部的潛水員發現了他們認為可能是 17 或 18 世紀歐洲武裝船隻殘骸的東西。

5 月 4 日，潛水員在卡爾佩尼島附近的淺水（XNUMXm）潟湖水域探索海洋生物時發現了殘骸。

拉克沙群島的卡爾佩尼 (Shagil Kannur)

這艘船配有大砲和錨，停泊在島嶼的西邊。潛水員與科學技術部的專家取得了聯繫，專家根據沉船的大小（再次估計為 50-60m）以及鐵或鐵/木結構，推測它可能是一艘葡萄牙、荷蘭或英國軍艦。這將是該地區的首次此類發現。

17 世紀和 18 世紀，歐洲國家爭奪中東和印度次大陸之間貿易路線的控制權。潛水小組計劃保護該地點，直到海洋考古學家能夠進行徹底調查。

馬薩龍二世終於崛起

馬薩龍二世 (Nanosanchez) 的複製品

最後，將一艘古代腓尼基沉船轉移到西班牙東南海岸岸上的工作已經完成。專案 最初宣布 據報道，近四年前 迪韋爾內特.

這艘 8m 長的船被稱為“Mazarron II”，因為它在 2,600 年前在現在的馬扎龍鎮附近沉沒。幾個世紀以來，這艘載有鉛錠的船隻一直被沙子覆蓋著。

自從 2 年在 Playa de la Isla 海灘附近 1994m 深的水中發現以來，人們一直將其人工封入水下以對其進行保護，並進行了廣泛的研究和複製。

然而，面對風暴和沿海開發的風險，最終決定將遺骸帶上岸進行保護和分析是最安全的。該項目是由考古潛水員領導的 瓦倫西亞大學.

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