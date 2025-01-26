樂高沉船正駛向查塔姆

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喜歡樂高的沉船潛水員及其家人今年可能會喜歡參觀肯特郡的查塔姆歷史造船廠，觀看其“磚塊沉船：樂高積木中的沉船”展覽。

該展覽最初在澳洲舉辦，耗費了超過 170,000 萬塊磚塊和 1,336 小時的工作時間。活動將於8月31日至XNUMX月XNUMX日在查塔姆舉行。

由專業樂高積木建造者 Ryan“Brickman”McNaught 與 澳大利亞國家海事博物館節目透過長度從1-3m不等的詳細模型，探索從古代到現代的九艘著名沉船。

最古老的代表是公元前 1300 年左右的烏魯布倫號，它在土耳其附近被發現，並以沉船形式和現實中的樣子展示。中世紀時期的中國船隻（現在被稱為「新安號」沉船）於 1323 年在韓國附近的同名島嶼附近沉沒。

巴達維亞 (WNMM)

兩艘17世紀初的沉船是保存完好的瑞典軍艦 瓦薩，1628 年在斯德哥爾摩港沉沒，荷蘭商人 巴達維亞隔年，她在西澳大利亞海域結束了生命。

HMS Pandora 1791年在追求 賞金 大堡礁上的叛變者，被描繪成半埋在沙子裡；而約翰·富蘭克林爵士的探險船 HMS 恐怖 和英國皇家海軍 空中巴士均在查塔姆裝備，1848 年在加拿大尋找西北航道時沉沒。

泰坦尼克號沉沒 (ANMM)

展覽中不可避免地還包括 RMS 泰坦尼克號。 1912 年，這艘豪華客輪在沉入北大西洋海底時被分成兩半，煙囪也脫落。

唯一包含的 21 世紀沉船是利比里亞貨櫃船 瑞納2011年，「星盤礁號」在新西蘭星盤礁失事，船上有害物質、重型燃料和船用柴油散落，造成紐西蘭最嚴重的海洋環境災難。

貨櫃船 Rena（WAM Rebecca Mansell）

造船比賽

除了模型及其附帶的背景故事之外，Brickwrecks 還提供互動元素和多媒體展覽，深入探討海洋考古、沉船探索及其對環境的影響。

邀請各個年齡層的遊客嘗試各種考古技術，並了解更多用於水下發現的最新技術。

也將鼓勵他們以所展出的沉船為靈感，建造自己的樂高作品，並認為最好將其作品納入更廣泛的展覽中。

本次比賽分為三個年齡段，提供樂高積木和船塢門票獎品； 8 歲及以下、9-17 歲及 18 歲以上兒童，於 28 月 XNUMX 日星期二「國際樂高日」推出。

磚塊殘骸 顯示幕包含在 每年入場券 前往查塔姆歷史造船廠。這些票價為 28.50 英鎊（線上），兒童票價為 18 英鎊（家庭票價格為 77 英鎊）。

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