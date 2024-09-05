馬耳他沉船潛水員贏得了長期尋求的保護

馬耳他的水肺潛水者和自由潛水者長期以來一直抱怨島上許多受歡迎的沉船地點周圍不受控制的划船和捕魚給他們帶來的危險，包括表面碰撞和糾纏。

現在看來，他們的抗議和請願已經被當局聽到，他們正在慶祝“沉船周圍保護區”計劃的推出，這意味著禁止非潛水船和在 21 艘受歡迎的船隻的近岸地點捕魚和飛機殘骸。

馬耳他漁業、水產養殖和運輸部已指定了一些地點，當潛水員落水時，除潛水船外的其他船隻都被禁止通行，其中 13 艘沉船事故中，完全禁止通行。

在通知瓦萊塔船舶交通服務部門後，在保護區內，只有從事休閒或技術潛水作業的船隻才允許進入或停泊。

潛水支援船的船長有責任確保在該區域內僅使用符合國際公約的適當訊號。所有其他船隻都必須保持安全距離和速度。

保護區內禁止使用魚叉捕魚、拖釣、設置底線、網網、刺網、纏網、底盆和陷阱，但也有一些例外。

馬耳他沉船潛水 (Mal B)

這些地點包括以下殘骸： 阿納德里安 （聖喬治角）； 駁船 1 和 2, 帝國鷹 （卡瓦拉角）；布倫海姆轟炸機（Xr​​abb i-Ghogin）； 科米諾蘭、赫菲斯托斯、卡維拉、克倫迪 （Xatt i-Ahmar）；布里斯托 Beaufighter（流亡點）； 斯科茨·克雷格 (Ras il-Qammih)，英國皇家海軍 倔強 （塞爾穆內特）； 拖船聖邁克爾, P33, 拖船 10 （馬爾薩卡拉）； P31 （藍色潟湖）； 皮波 （達萊特九-西勒普）； P29, 肉孜 （塞爾科瓦）； 拖船 2 （il Ponta ta' San Giljan）；和 烏姆埃爾法魯德 （維德·伊茲-祖里克）。

然而，如果沒有潛水船懸掛潛水員旗幟，則可以使用拖釣線等漁具，但此例外情況不適用於 Cirkewwa、Marsacala、Qawra Point、Wied iz-Zurrieq 和 Xatt i-Ahmar 地區。

有關沉船周圍保護區的完整詳細資訊及其坐標和限制，請訪問 可下載的文件。違規行為可檢舉至 馬爾他交通.

也在 Divernet 上： 聯合國認可馬耳他的沉船項目, 馬爾他：潛水員被捕 + 當局因水肺慣性受到猛烈抨擊, 油輪將吸引馬耳他沉船潛水員, 深入馬耳他的虛擬博物館