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馬耳他沉船潛水員贏得了長期尋求的保護

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卡韋拉 (Karwela) 沉船殘骸 – 現在位於永久沉船保護區 (Mal B)
卡韋拉 (Karwela) 沉船殘骸 – 現在位於永久沉船保護區 (Mal B)

馬耳他的水肺潛水者和自由潛水者長期以來一直抱怨島上許多受歡迎的沉船地點周圍不受控制的划船和捕魚給他們帶來的危險，包括表面碰撞和糾纏。

現在看來，他們的抗議和請願已經被當局聽到，他們正在慶祝“沉船周圍保護區”計劃的推出，這意味著禁止非潛水船和在 21 艘受歡迎的船隻的近岸地點捕魚和飛機殘骸。

馬耳他漁業、水產養殖和運輸部已指定了一些地點，當潛水員落水時，除潛水船外的其他船隻都被禁止通行，其中 13 艘沉船事故中，完全禁止通行。

在通知瓦萊塔船舶交通服務部門後，在保護區內，只有從事休閒或技術潛水作業的船隻才允許進入或停泊。

潛水支援船的船長有責任確保在該區域內僅使用符合國際公約的適當訊號。所有其他船隻都必須保持安全距離和速度。

保護區內禁止使用魚叉捕魚、拖釣、設置底線、網網、刺網、纏網、底盆和陷阱，但也有一些例外。 

馬耳他沉船潛水 (Mal B)
馬耳他沉船潛水 (Mal B)

這些地點包括以下殘骸： 阿納德里安 （聖喬治角）； 駁船 1 和 2, 帝國鷹 （卡瓦拉角）；布倫海姆轟炸機（Xr​​abb i-Ghogin）； 科米諾蘭、赫菲斯托斯、卡維拉、克倫迪 （Xatt i-Ahmar）；布里斯托 Beaufighter（流亡點）； 斯科茨·克雷格 (Ras il-Qammih)，英國皇家海軍 倔強 （塞爾穆內特）； 拖船聖邁克爾, P33, 拖船 10 （馬爾薩卡拉）； P31 （藍色潟湖）； 皮波 （達萊特九-西勒普）； P29, 肉孜 （塞爾科瓦）； 拖船 2 （il Ponta ta' San Giljan）；和 烏姆埃爾法魯德 （維德·伊茲-祖里克）。 

然而，如果沒有潛水船懸掛潛水員旗幟，則可以使用拖釣線等漁具，但此例外情況不適用於 Cirkewwa、Marsacala、Qawra Point、Wied iz-Zurrieq 和 Xatt i-Ahmar 地區。

有關沉船周圍保護區的完整詳細資訊及其坐標和限制，請訪問 可下載的文件。違規行為可檢舉至 馬爾他交通.  

也在 Divernet 上： 聯合國認可馬耳他的沉船項目, 馬爾他：潛水員被捕 + 當局因水肺慣性受到猛烈抨擊, 油輪將吸引馬耳他沉船潛水員, 深入馬耳他的虛擬博物館

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），在幾次潛水中我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，並且我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議 Val #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----- -------------------------------------------------- ---------------------------- 我們的網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟隨社交媒體上的美國臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www. scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 2:00 介紹 00:00 問題 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），有幾次潛水我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，而我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議
瓦爾
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如何預防下顎疲勞？ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？
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我可以在潛水電腦的遠端安裝發射器嗎？ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 1228171 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要認為他們會嘗試 https://www.scubadivermag.com/daniel -craig- donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www. scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https:// /www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list / https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https:/ /www.garmin.com/en-GB/p/010/pn/02905-11 -8 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-顯示-to-fenix-XNUMX-series-its-most-capable-lineup-of- premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/ scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成為粉絲：https://www. scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ------ 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議，水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站： https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- ------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟著我們社群媒體臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba 合作.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

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