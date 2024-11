MAST 介入拯救博物館沉船物品

英國慈善機構海事考古海洋信託基金(MAST) 在最後一刻為一半的沉船寶藏提供了緩刑,這些寶藏原本打算從明天(6 月XNUMX 日)起在康沃爾郡舉行的拍賣會上被分散到私人收藏中。

史密特(Tim Smit) 爵士出售了聖奧斯特爾查爾斯頓沉船寶藏博物館(Charlestown Shipwreck Treasure Museum) 的約7,000 件展品,這讓沉船潛水員等人感到不安,因為這些文物已被打撈上岸,已向沉船接收人申報,並經常作為國家遺產捐贈出去。

歷史英格蘭協會 (Historical England) 認為該藏品是英國最大、最重要的一組沉船文物,MAST 現已敲定一項協議,以保存其中 514 件物品。所有這些都與受保護或預定的沉船殘骸以及許多其他關鍵地點有關,約佔查爾斯敦沉船文物收藏的 50%。

其中包括英國皇家海軍戰艦(例如 HMS)的物品 拉米利斯 和英國皇家海軍 協會 以及英國和荷蘭東印度公司的沉船殘骸。其他博物館展覽的更廣泛銷售將按計劃於本週三、週四和週五進行。

博物館藏有約 7,000 件物品,其中約 1,000 件是從沉船中打撈出來的(SBC Property)

​​MAST 完全購買了這些物品,並計劃在將它們轉移到普爾考古中心後進行全面的保護評估。因為它們現在屬於慈善機構,所以不能再出售。

該信託基金表示,在英國皇家海軍國家博物館和查塔姆歷史造船廠信託基金的支持下,它正在計劃在當地和全國範圍內的博物館中展示這些被緩刑的文物。

無數的故事

MAST 成立於 2011 年,旨在透過考古計畫捍衛英國的海洋遺產;發現並阻止未經授權的救助;影響官方遺產管理;並就海洋遺產議題對大眾進行教育。

在八月 迪韋爾內特 報道稱查爾斯敦博物館的全部藏品 可能會被分散 如果該財產無法作為持續經營的企業出售,並且在十月下旬 確認 這些文物將被拍賣。

MAST 執行長 Jessica Berry 表示:「我感到非常高興和欣慰,因為MAST 能夠保存這些無價的藏品,這些藏品可以講述無數關於皇家海軍的歷史和考古以及幾個世紀以來全球貿易發展的故事。

1707 年在錫利群島失事的 HMS Eagle 的木質船尾部分(Lay's Auctioneers)

“MAST 現在已將這些藏品從私人手中奪走,因此其再次被分散的風險現在已經一去不復返了。”

「沉船寶藏博物館很高興 MAST 從現在受保護的沉船中購買文物,為國家保存了獨特的藏品,」出售這些文物的博物館老闆斯密特 (Smit) 說。

“這尤其令人高興,因為 MAST 的成員都將自己的一生奉獻給了探索我們的水下遺產。”

了解更多 of lots in the Penzance and 網上 auction can be found on the Lay's Auctioneers site. The sale follows that by Lay's today (5 November) of the shipwreck archive of Richard Larn, a private collection of books and artefacts belonging to one of the UK's foremost wreck-divers and authors, who was also a co-founder of the museum.



