聽錯的聲音讓英國皇家海軍士兵號沉船搜尋者陷入困境 25 年

希臘沉船搜尋者科斯塔斯·托克塔里德斯(Kostas Thoctarides) 領導的水下研究小組在1943 m 深的地方發現了一艘64 年253 月在愛琴海執行秘密任務後失踪、造成XNUMX 人死亡的英國潛水艇。皇家海軍管理系統 騎兵 這是他的團隊發現的第八艘潛艇殘骸。

這項發現是在他們第 15 次尋找沉船的探險中得出的——直到一本舊書中包含的長期假設最終被放棄之後。

1943 年 XNUMX 月義大利投降時，德國人旨在阻止盟軍對多德卡尼斯群島的控制。正是在這個時候，英國派出了 騎兵由約翰·S·幽靈中尉指揮，從貝魯特到愛琴海進行第八次戰爭巡邏。

這艘 84m 的 T 級潛艇配備有 4 門 303 英寸和 21 門 17 火砲、XNUMX 個 XNUMX 英寸魚雷發射管和 XNUMX 枚魚雷。

英國皇家海軍士兵號

她最初的任務，也是已知的最後一次行動，是將三名秘密特工降落在埃維亞的卡拉莫斯。 1 月 400 日凌晨，她帶著 XNUMX 公斤的補給品將他們送上岸。其中之一，希臘情報部門的喬治「托比」迪亞曼托普洛斯少校，後來進入被佔領的雅典執行一項名為「火山爆發」的任務。

HMS Trooper 軍官和船員（RN 潛艇博物館戈斯波特）

5 月 XNUMX 日，根據情報稱德國人可能會登陸萊羅斯島， 騎兵 奉命在納克索斯島和伊卡里亞島之間巡邏。潛艇上再也沒有聽到任何消息。

目錄 聲音大 第15次遠徵 艱苦的努力

聲音大

14 月 XNUMX 日黎明時分，英國載人帆船 LS8黎凡特縱帆船艦隊報告稱，在萊羅斯島阿林達灣遭遇了一艘與其並肩浮出水面的英國 T 級潛艇。

帆船的船長阿德里安·塞利格曼中校相信他聽到了幽靈中尉特別響亮的聲音，因此認為這艘潛艇是 騎兵，正如他後來在他的書中解釋的那樣 島嶼戰爭.

阿德里安·塞利格曼的書

他的假設被認為是正確的，因為它與第一潛艇中隊指揮官的命令相吻合。 騎兵 前往該地區，後來發現那裡埋設了地雷。但在 17 月 XNUMX 日這艘潛艇未能返回貝魯特後，她被宣布失踪。

報告 HMS Trooper 失蹤的海軍訊號（Κostas Thoctarides / 國家檔案館）

在接受塞利格曼中校的證據後，希臘沉船研究人員一直在尋找 騎兵 托克塔里德斯說，自 1998 年以來，他一直在翻閱英國檔案並進行水下搜索。十四次不成功的多德卡尼斯探險主要集中在萊羅斯島以及後來的卡林諾斯島和科斯島周圍的 10 個雷區。

在他們最近的調查中，托克塔里德斯和研究員同事斯皮羅斯·沃吉迪斯意識到塞利格曼中校錯了。透過研究其他英國潛艇的日誌和報告，他們發現一名指揮官記錄了與一艘帆船的遭遇，正如塞利格曼所描述的那樣，但那是英國皇家海軍 托貝 他見過，但不是英國皇家海軍 騎兵.

研究人員多年來一直被誤導，根據新資訊，搜尋區域於 2023 年從多德卡尼斯群島轉移到愛琴海的雷區。

第15次遠徵

德國布雷艇 龍 287 月 26 日當天，在佐努薩以北的五個油田完成了 XNUMX 枚地雷的埋設工作 騎兵 從貝魯特啟航。這是她奉命在 6 月 9 日至 XNUMX 日期間巡邏的地區，然後前往萊羅斯。

團隊的第 15 次探險現在集中在伊卡里亞海的地點，由於強風和洋流，該地區很難進行搜索。這艘沉船是在佐努薩島以北的國際領海發現的 龍的五個雷區，採用CHIRP聲納技術。隨後，一艘 Super Achille ROV 被派去收集影像。

科斯塔斯·托克塔里德斯

找出沉船的那一刻（Kostas Thoctarides）

騎兵 現在已知該船已於 7 月 XNUMX 日早些時候沉沒，並斷成三截。托克塔里德斯說，沒有對戰爭墳墓進行任何干預或乾擾，與潛艇最初的計劃進行比較足以對沉船進行明確的識別。

「這證實了一次非常劇烈的沉沒，是由於災難性的地雷爆炸造成的，」沉船搜尋者說。 「德國EMF型地雷含有350公斤己烷炸藥。爆炸的結果是潛艇立即迅速下沉，分成三塊。

前甲板上的魚雷裝載艙口。帶有輪形控制器的裝載起重機和甲板上的梯子處於安裝位置 (Kostas Thoctarides)

「首先是船頭下降，然後是船尾，最後是船中部，它在水面上停留了幾分鐘。船首和船尾位於海床上，距離很近，而潛水艇的指揮塔已經脫離，位置稍遠。場面相當詭異。

船頭向前傾斜5°，斷裂發生在船員起居室所在的位置。

爆炸波席捲了船員艙（Kostas Thoctarides）

「前部飛機折疊起來，這表明，結合降低的潛望鏡，駕駛台上的機艙電報機處於『前方一半』的位置，而指揮塔上打開的艙口得出的結論是：爆炸時，潛艇正在水面上航行，”托克塔里德斯說。

舯部右舷傾斜7°，潛望鏡標準和雷達天線降低。 「指揮塔艙口打開，上層甲板電報機處於半前方位置。通往機艙的內門是開著的。船中部部分在機艙水密門所在的位置已經斷裂。

指揮塔 (Kostas Thoctarides)

通往機艙的內門是開著的。船中部部分在機艙水密門所在處斷裂（Kostas Thoctarides）

「住宿艙被爆炸完全捲走的景象令人震驚。通往火砲的艙門已關閉，整支火砲從甲板上的位置上消失了。

Thoctarides 表示，船尾部分受到的損壞最小，右舷傾斜度高達 43°。 「測向天線在甲板上清晰可見，狀況良好。後面的水上飛機處於正常位置。

測向者（Kostas Thoctarides）

船尾，船尾水上飛機和轉向舵位於船中部位置。港口螺旋槳也可見（Kostas Thoctarides）

艱苦的努力

Thoctarides 於 1987 年開始擔任商業潛水員，並經營多家公司 遙控潛水器服務 和 藍色星球 雅典附近拉夫里奧 (Lavrio) 的潛水中心。

的兒子 騎兵其指揮官理查德·S·幽靈（Richard S Wraith）上尉追隨他的腳步成為皇家海軍軍官。他評論道：“多年來，我一直知道希臘研究小組為尋找潛艇殘骸所做的艱苦努力，現在我非常高興和興奮，他們的努力得到了回報。”

「我希望與我父親一起失踪的人的任何家人都能夠使用確切的位置 騎兵 作為一個焦點，幫助安息他們對親人的記憶。

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