北海潛水員發現仍在燃燒的二戰沉船

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

德國北海沉船潛水組織潮汐潛水員 (Tidal Divers) 確認，長期以來一直被認為是潛艇殘骸的是一艘名為“ 樂天·哈爾姆二戰期間，該公司的易燃貨物被英國轟炸機點燃。

該組織現已就去年 40 月發現的這艘船製作了一份詳細報告，當時成員們潛入德國北海海岸諾德尼以北近 XNUMX 公里處的一個標記進行調查。

潮汐潛水員的 RIB 配備側掃聲納 (Die Gezeitentaucher)

它位於約 35m 深的地方，在海圖上被德國聯邦海事和水道測量局 (BSH) 歸類為潛艇，因此潛水員驚訝地發現它是一艘鐵質蒸汽船。

船尾部分位於右舷，一直到鍋爐房，而船的其餘部分則倒置。四葉左舷鐵螺旋槳暴露在外，右舷螺旋槳半埋在淤泥中。

Lotte Halm (Die Gezeitentaucher) 上的左舷螺旋槳

沉船細節（Die Gezeitentaucher）

舵葉不見了，但船尾柱上的鉸鏈清晰可見，兩台三膨脹蒸汽機位於距船尾約 9m 處，而港口鍋爐則側臥在距船尾 15m 處。鋼製桅杆從船中部的沉船下方伸出。

3D沉船模型

該團隊由經驗豐富的沉船研究員 Holger Buss 領導，詳細記錄了沉船殘骸，以便製作攝影測量 3D 模型。然後他們將結果與該地區許多失踪船隻的記錄進行了比較。

Lotte Halm (Die Gezeitentaucher) 的攝影測量 3D 模型

根據沉船的 71m 長度、其發動機的設計（與倫敦勞埃德銀行持有的數據相匹配）以及戰爭日記中對沉沒的令人難忘的描述，團隊早期猜測這可能是 樂天·哈爾姆 已經被證實。

儘管這艘船在二戰期間沉沒，但它是在一戰初期為德國海軍建造的油輪。她後來被改裝成一艘貨船，但被授予 樂天·哈爾姆 1927 年被科隆一家航運公司收購後才命名。

樂天‧哈爾姆 (Die Gezeitentaucher)

14 年 1941 月 XNUMX 日，這艘船正將木材從瑞典松茲瓦爾運往德國帕彭堡。從庫克斯港出發，德國海軍命令她跟隨一艘挪威貨船， 奇蹟，然後兩艘船遭遇了風暴。

下午 6.45 點 XNUMX 分，諾福克皇家空軍沃頓基地的三架布里斯托爾·布倫海姆輕型轟炸機使用燃燒彈襲擊了他們，造成了一系列結構性爆炸。 樂天·哈爾姆 以及她的木材貨物著火，四名船員死亡。

其他七人，包括船長約瑟夫·貝爾斯基（Josef Bielsky），在救生筏上脫離危險，並被救生艇救起。 奇蹟 並被帶到博爾庫姆島。

仍在燃燒

同時，獵雷者 M572, 巡邏艇 V1105 和拖船 大西洋 花了一整夜和第二天試圖撲滅現已錨定的火 樂天·哈爾姆 以便將船拖到港口。

第二天晚上，他們放棄了戰鬥，轉而嘗試透過砲擊和深水炸彈炸沉這艘船。儘管第二天人們發現了她的桅杆和吊桿，但她已經漂走了，仍然燃燒著。

在接下來的六天裡，四艘掃雷艇使用聲納搜尋殘骸，但沒有成功，之後決定 樂天·哈爾姆 不再對航行構成任何危險。

（Die Gezeitentaucher）

潮汐潛水員 使用配備側掃聲納的 RIB 從 Norddeich 港口發現了這艘船。九人團隊使用 DIR 配置的高氧雙套潛水。

也在 Divernet 上： 有毒的納粹副總統船殘骸只是冰山一角嗎？, 英國 100 處最佳沉船潛水, 全球 20 個最佳沉船潛水地點