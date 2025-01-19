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北海潛水員發現仍在燃燒的二戰沉船

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Lotte Halm 上方的潮汐潛水員 (Gezeitentaucher)
Lotte Halm 上方的潮汐潛水員 (Gezeitentaucher)

德國北海沉船潛水組織潮汐潛水員 (Tidal Divers) 確認，長期以來一直被認為是潛艇殘骸的是一艘名為“ 樂天·哈爾姆二戰期間，該公司的易燃貨物被英國轟炸機點燃。

該組織現已就去年 40 月發現的這艘船製作了一份詳細報告，當時成員們潛入德國北海海岸諾德尼以北近 XNUMX 公里處的一個標記進行調查。

Tidal Divers 配備側掃聲納的北海 RIB 從 Norddeich 港口跑出（Tidal Divers）
潮汐潛水員的 RIB 配備側掃聲納 (Die Gezeitentaucher)

它位於約 35m 深的地方，在海圖上被德國聯邦海事和水道測量局 (BSH) 歸類為潛艇，因此潛水員驚訝地發現它是一艘鐵質蒸汽船。 

船尾部分位於右舷，一直到鍋爐房，而船的其餘部分則倒置。四葉左舷鐵螺旋槳暴露在外，右舷螺旋槳半埋在淤泥中。 

Lotte Halm (Gezeitentaucher) 上的左舷螺旋槳
Lotte Halm (Die Gezeitentaucher) 上的左舷螺旋槳
沉船細節（Gezeitentaucher）
沉船細節（Die Gezeitentaucher）

舵葉不見了，但船尾柱上的鉸鏈清晰可見，兩台三膨脹蒸汽機位於距船尾約 9m 處，而港口鍋爐則側臥在距船尾 15m 處。鋼製桅杆從船中部的沉船下方伸出。

3D沉船模型

該團隊由經驗豐富的沉船研究員 Holger Buss 領導，詳細記錄了沉船殘骸，以便製作攝影測量 3D 模型。然後他們將結果與該地區許多失踪船隻的記錄進行了比較。 

Lotte Halm (Gezeitentaucher) 的攝影測量 3D 模型
Lotte Halm (Die Gezeitentaucher) 的攝影測量 3D 模型

根據沉船的 71m 長度、其發動機的設計（與倫敦勞埃德銀行持有的數據相匹配）以及戰爭日記中對沉沒的令人難忘的描述，團隊早期猜測這可能是 樂天·哈爾姆 已經被證實。 

儘管這艘船在二戰期間沉沒，但它是在一戰初期為德國海軍建造的油輪。她後來被改裝成一艘貨船，但被授予 樂天·哈爾姆 1927 年被科隆一家航運公司收購後才命名。

北海：Lotte Halm (Gezeitentaucher)
樂天‧哈爾姆 (Die Gezeitentaucher)

14 年 1941 月 XNUMX 日，這艘船正將木材從瑞典松茲瓦爾運往德國帕彭堡。從庫克斯港出發，德國海軍命令她跟隨一艘挪威貨船， 奇蹟，然後兩艘船遭遇了風暴。 

下午 6.45 點 XNUMX 分，諾福克皇家空軍沃頓基地的三架布里斯托爾·布倫海姆輕型轟炸機使用燃燒彈襲擊了他們，造成了一系列結構性爆炸。 樂天·哈爾姆 以及她的木材貨物著火，四名船員死亡。

其他七人，包括船長約瑟夫·貝爾斯基（Josef Bielsky），在救生筏上脫離危險，並被救生艇救起。 奇蹟 並被帶到博爾庫姆島。

仍在燃燒

同時，獵雷者 M572, 巡邏艇 V1105 和拖船 大西洋 花了一整夜和第二天試圖撲滅現已錨定的火 樂天·哈爾姆 以便將船拖到港口。 

第二天晚上，他們放棄了戰鬥，轉而嘗試透過砲擊和深水炸彈炸沉這艘船。儘管第二天人們發現了她的桅杆和吊桿，但她已經漂走了，仍然燃燒著。 

在接下來的六天裡，四艘掃雷艇使用聲納搜尋殘骸，但沒有成功，之後決定 樂天·哈爾姆 不再對航行構成任何危險。

YouTube視頻
（Die Gezeitentaucher）

潮汐潛水員 使用配備側掃聲納的 RIB 從 Norddeich 港口發現了這艘船。九人團隊使用 DIR 配置的高氧雙套潛水。 

也在 Divernet 上： 有毒的納粹副總統船殘骸只是冰山一角嗎？, 英國 100 處最佳沉船潛水, 全球 20 個最佳沉船潛水地點

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