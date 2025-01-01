OBE 授予深海沉船搜尋者 Mearns

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英美沉船搜尋者戴維·梅恩斯 (David Mearns) 因在歷史沉船定位和打撈方面做出的貢獻，被國王新年授勳名單任命為大英帝國軍官 (OBE)。

這位 66 歲的深海探險隊長、海洋學家和特許海洋科學家在 29 年的職業生涯中發現了 35 艘重大沉船殘骸。

現在，他是世界上最有經驗的深海沉船搜尋者之一，他聲稱整體成功率高達90%，並且還獲得了五項吉尼斯世界紀錄，其中一項是定位有史以來發現的最深的沉船殘骸， 格蘭德河 5,762m處。

梅恩斯的沉船搜尋工作始於 1990 年，當時他追蹤了這艘貨船 盧科納，它被定時炸彈擊沉，導致船員死亡。

隨後的重大發現包括散裝貨船 德比郡，英國海事史上最大的航運損失；二戰戰列巡洋艦 HMS 罩式(Hood)，沉沒於 俾斯麥； HSK 科莫蘭，擊沉HMAS後自沉 悉尼;澳洲醫院船AHS 半人馬，被日本潛艇非法擊沉；考古學家發現並挖掘的最早的殖民沉船 綠寶石 來自瓦斯科達伽馬的 1502/3 艦隊。

梅恩斯也是定位日本戰艦的團隊的一員 武藏，並於 2019 年領導了一項私人資助的搜尋工作，找到了載有足球運動員埃米利亞諾·薩拉的派珀·馬里布 (Piper Malibu) 飛機，該飛機在英吉利海峽上空失踪。

追求追求

最新的榮譽是在梅恩斯擔任搜索總監後不久獲得的 在探險中 找到歐內斯特·沙克爾頓爵士的 尋求， 390 年 2024 月，該船位於拉布拉多海 1922m 深處。

「大衛梅恩斯體現了探索和發現的精神，」探險隊長約翰蓋格說。 「他在定位方面發揮著至關重要的作用 探索 強調了他在深海探索方面無與倫比的專業知識以及他致力於揭開將我們與過去聯繫在一起的故事的奉獻精神。這種認可是當之無愧的。

Quest 抵達倫敦 (RCGS)

“OBE 是對由好奇心、勇氣、榮譽和揭開深層秘密的不懈動力所定義的職業的恰如其分的致敬。”

梅恩斯是英國皇家地理學會和英國地理學會的會員 探險者俱樂部。他過去獲得過許多榮譽，包括 2010 年澳大利亞榮譽勳章和 2019 年探險傢俱樂部洛厄爾·托馬斯獎章。 Bernier 獎章。

他寫了三本書，包括他的自傳 沉船獵人，榮獲 2018 年蒙巴頓最佳圖書獎。

疾風野心

Mearns 目前計劃從 HMT 回收一艘 1.5 噸重的錨 帝國疾風，這艘船於 1948 年抵達埃塞克斯，六年後在阿爾及利亞附近沉沒，當時它載著第一代加勒比移民到英國定居。

Windrush Anchor 基金會已成立，旨在將錨帶回英國永久展示。

「我親眼目睹了物理物體的重要性，例如英國皇家海軍的鐘聲 罩式(Hood)，可以將人們與一艘船及其船員的記憶聯繫起來，」梅恩斯說。 “我毫不懷疑 疾風的 主播將成為疾風一代和廣大公眾的類似“試金石”。

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