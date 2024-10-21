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地震隱藏了沉船殘骸——但科學發現了它

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拖船的名字（盧卡斯·邦凡蒂）
拖船的名字（盧卡斯·邦凡蒂）

這是一艘相當小的船隻，但當電影製片人與地質學家聯手解開沉船下落之謎時，20 世紀初在巴塔哥尼亞北部納韋爾瓦皮湖沉沒的一艘拖船已具有半神話般的地位。

納韋爾瓦皮湖是阿根廷裡奧內格羅省和內烏肯省之間的一個細長的安第斯湖，被描述為具有複雜的地理特徵，有各種分支、半島和島嶼。 

拖船 Helvecia II 的照片（巴塔哥尼亞視覺檔案）
拖船 Helvecia II 的照片（巴塔哥尼亞視覺檔案）

當地製作公司 Acuanauta Films 正在製作一部長篇紀錄片，名為 尋找赫爾維西a、取材自久違的湖面拖船的故事 赫爾維西亞二世。然而，在找到沉船位置時遇到了巨大的困難，直到它向阿根廷國家科學技術研究委員會（CONICET）請求幫助。 

這艘拖船曾在阿根廷和智利之間拖曳載有製成品的駁船，並於1906 年在納韋爾瓦皮沉沒，該地區位於電影公司總部所在的港口城市聖卡洛斯-德巴里洛切附近。多年來，對沉沒原因的猜測多種多樣，從爆炸、巨浪到破壞。 

電影導演兼潛水員尼可拉斯馬佐拉聽過很多關於 赫爾維西亞二世 來自他已故的父親。自 2020 年以來的幾年裡，他一直試圖使用迴聲測深儀尋找沉船，同時重建其歷史，最終得出結論認為，一定是水下山體滑坡將其從原來的位置移動了。

海嘯波

馬佐拉了解到，CONICET團隊一直在研究該地區1960年的“大地震”，地震運動在巴里洛切附近引發了山體滑坡，導致碼頭和停泊的船隻倒塌，並引發了巨大的海嘯。 

導演想知道殘骸是否 赫爾維西亞二世 可能在某個時刻以這種方式移動，也許被埋在沉積物中，以及是否可以科學地計算它的移動位置。

CONICET 環境研究小組對納韋爾瓦皮湖進行實地考察 (CONICET)
CONICET 環境研究小組對納韋爾瓦皮湖進行實地考察 (CONICET)

安地斯巴塔哥尼亞生物與地球環境技術研究所環境研究小組的 CONICET 湖泊系統專家接受了這項挑戰。 

其團隊分析了從該地區收集到的所有數據，但沒有發現任何重要資訊。然後，他們利用他們在「湖沼地質學」方面的專業知識，利用原始沉船搜尋區域和周邊區域的高解析度測深記錄。 

「我們調查現在和過去影響和曾經影響過該地區湖泊的事件，例如地震事件、山體滑坡、洪水或海岸不穩定、湖泊海嘯和火山爆發等，」CONICET 研究員古斯塔沃·維拉羅薩(Gustavo Villarosa) 說。 赫爾維西亞二世 團隊。這些研究用於幫助了解沿海人口以及旅遊、商業和娛樂活動的風險。

Gustavo Villarosa 與研究團隊 (CONICET)
Gustavo Villarosa 與研究團隊 (CONICET)

維拉羅薩說：“我們將搜索範圍擴大到鄰近區域，在那裡我們看到了形狀和尺寸與汽船一致的輪廓，因此我們建議在此時進行搜索。”

馬佐拉說：“我們使用各種清掃方法對該地區進行了多次搜索，直到巴里洛切公司 Pancora Robotica Submarina 負責提供水下機器人設備的人員通知我們發現了這艘船。”

側掃沉船影像 (CONICET)
側掃描影像 (CONICET)

在觀看了沉船右舷和船尾部分的鏡頭後，電影製片人進行了自己的水肺潛水。 「當我看到這艘船時，我的靈魂充滿了幸福，」馬佐拉說。

“很多感受”

電影製片人盧卡斯·邦凡蒂 (Lucas Bonfanti) 表示：“看到真正的沉船事故，這是一場悲劇，這麼長時間以來第一次看到它，讓我感觸良多。” 

Helvecia II 的首張水下圖像（Nicolas Mazzola）
Helvecia II 的首張水下圖像（Nicolas Mazzola）

「在水下，我們互相看著對方，我們開始慶祝，我們繞了幾圈，尼古拉斯抓起相機，將其對準沉船，這樣就可以在水面上看到它。我們拍照並拍攝。後來感觸頗多。

國家公園管理局（APN）現已將沉船納入其國家文化遺產登記處。 85分鐘的加長預告片 尋找赫爾維西亞 （西班牙語）可以在 阿庫阿納塔電影 網站。

也在 Divernet 上： 五大湖的幽靈船 – 第 1 部分, 五大湖幽靈船第二部, 湖沉船發現無法解釋船長的奇怪行為, 130m深發現200年歷史的湖輪船

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