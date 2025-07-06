皇家海軍和斯卡帕博物館收藏先鋒號文物

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一戰戰艦 HMS 上的鐘和與槍有關的文物 前鋒 已由斯卡帕灣的潛水員代表皇家海軍國家博物館 (NMRN) 打撈上來。

據信，1917 年該船的沉沒是皇家海軍歷史上單次事故中最大的傷亡事故。

八年前，一支潛水隊為紀念這艘船於1917年沈沒一百週年，花了500個小時繪製了沉船地點的地圖，這些物體最終被確認。沉船地點因爆炸的威力而分佈在廣闊的區域。 進一步調查 於 2023 年進行。

HMS 前鋒 是一艘 19,560 噸的無畏艦，於 1909 年在巴羅因弗內斯下水，並於 1916 年參加了日德蘭海戰。

1917 年戰艦 HMS Vanguard 失事（皇家海軍）

她的大部分職業生涯都在北海巡邏，但在 9 年 1917 月 XNUMX 日，一系列 雜誌 該船停泊在斯卡帕灣時發生爆炸，幾分鐘內即沉沒，船上848名軍官和船員中僅有兩人倖存。

這艘沉船位於水下34公尺處，直到1984年才被作為戰爭墓地受到保護，當時它已被大量打撈出有色金屬。船體中央部分已被打撈上來作為廢料，但包括船頭和船尾在內的其他部分仍然完好無損地沉在海底。

HMS 前鋒 「主權免疫號」沉船殘骸，潛水需要國防部的特別許可。打撈文物的計畫由挪威核材料研究和博物館（NMRN）和斯卡帕灣博物館構思，歷時三年。

此次活動得到了 先鋒劇組照片項目該公司正試圖透過船員後代以及沉船接收人和國防部等其他機構收集所有軍艦船員的照片。

六天窗口期

奧克尼群島租船上的志願潛水隊 哈士奇與先前的調查一樣，從 29 月 750 日起，有六天的時間用於打撈文物，工作範圍涵蓋距離沉船地點超過 XNUMX 公尺的區域。

這口鐘在爆炸中被從船上拋出，並發生了變形，目前位於距離主遺址約 200 公尺的地方，鐘頂上原本應該是鐘冠的地方出現了一個洞。

Vanguard 的尼羅河戰役板（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

同時打撈上來的還有一件據信由馬鬃和皮革製成的塞子，以及一枚紀念尼羅河戰役的金屬徽章，徽章上的圖案來自其中一門主砲。徽章上是海軍上將納爾遜勳爵的半身像，他曾擔任過一艘早期的 前鋒.

經過保護 皇家海軍國家博物館，這些文物將被借給奧克尼群島的 斯卡帕流博物館 供展出。主船的鐘可以在巴羅因弗內斯的碼頭博物館看到。

巴羅碼頭博物館展出的「先鋒號」艦鐘

英國皇家海軍的無畏艦通常會配備三到五口鐘。除了主艦的鐘外，後甲板上可能還有一口鐘，機艙內也各有一口鐘，此外，每艘小艇和軍官艙內也各有一口較小的鐘。

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