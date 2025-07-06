斯卡帕潛水員打撈出先鋒號上的文物

一戰戰艦 HMS 上的鐘和與槍有關的文物 前鋒 已被斯卡帕灣的潛水員打撈上來。這艘船於1917年沈沒，據信是皇家海軍歷史上單次事故中最大的傷亡。

這些物體是八年前為紀念該船於 1917 年沈沒一百週年而成立的調查潛水隊發現的。在艾米麗·特頓的帶領下，潛水員花了 500 個小時繪製了沉船地點的地圖，由於沉船爆炸的威力，沉船地點分佈在廣闊的區域。

HMS 前鋒 是一艘 19,560 噸的無畏艦，於 1909 年在巴羅因弗內斯下水，並於 1916 年參加了日德蘭海戰。

戰艦「先鋒號」於 1917 年沈沒（皇家海軍）

她的大部分職業生涯都在北海巡邏，但在 9 年 1917 月 XNUMX 日，一系列 雜誌 她在奧克尼群島拋錨時發生爆炸，幾分鐘內就沉沒了，船上848名軍官和船員中只有兩人倖存。

這艘沉船位於水下34公尺處，直到1984年才被作為戰爭墓地受到保護，當時它已被大量打撈出有色金屬。船體中央部分已被打撈上來作為廢料，但包括船頭和船尾在內的其他部分仍然完好無損地沉在海底。

HMS 前鋒 是一艘 Sovereign Immune 沉船，因此潛水需要國防部的特別許可。

六天窗口期

七月2023 潛水隊再次行動 從 Turton 的包租船上 哈士奇 拍攝了更多影像 前鋒 作為斯卡帕100計劃的一部分，由特頓領導的另一支隊伍進行了最新的潛水。從29月750日開始的六天潛水期，潛水範圍涵蓋了距離沉船地點超過XNUMX公尺的區域。

這口鐘在爆炸中從船上拋出，已經變形，人們在距離主遺址約 200 公尺的地方發現了它，鐘頂上原本應該是鐘冠的地方有一個洞。

納爾遜紀念盤（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

同時打撈上來的還有一塊據信由馬鬃和皮革製成的砲管塞，以及一枚紀念尼羅河戰役的金屬徽章，徽章上的圖案來自其中一門主砲。徽章上是海軍上將納爾遜勳爵的半身像，他曾擔任過一艘早期的 前鋒.

經過保護 皇家海軍國家博物館 這些文物將借給奧克尼群島的 斯卡帕流博物館 供展出。主船的鐘可以在巴羅因弗內斯的碼頭博物館看到。

巴羅碼頭博物館展出的「先鋒號」艦鐘

英國皇家海軍的無畏艦通常會配備三到五口鐘。除了主艦的鐘外，後甲板上可能還有一口鐘，機艙內也各有一口鐘，此外，每艘小艇和軍官艙內也各有一口較小的鐘。

也在 Divernet 上： 潛水員的新圖像照亮了斯卡帕軍艦, 斯卡帕灣 100 歷史與沉船, 潛水斯卡帕流, 斯卡帕灣朝聖