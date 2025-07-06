雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

斯卡帕潛水員打撈出先鋒號上的文物

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
一名潛水員點亮了 Vanguard 的名字（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）
一名潛水員點亮了 Vanguard 的名字（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

一戰戰艦 HMS 上的鐘和與槍有關的文物 前鋒 已被斯卡帕灣的潛水員打撈上來。這艘船於1917年沈沒，據信是皇家海軍歷史上單次事故中最大的傷亡。

這些物體是八年前為紀念該船於 1917 年沈沒一百週年而成立的調查潛水隊發現的。在艾米麗·特頓的帶領下，潛水員花了 500 個小時繪製了沉船地點的地圖，由於沉船爆炸的威力，沉船地點分佈在廣闊的區域。

HMS 前鋒 是一艘 19,560 噸的無畏艦，於 1909 年在巴羅因弗內斯下水，並於 1916 年參加了日德蘭海戰。

1917 年戰艦 HMS Vanguard 失事（皇家海軍）
戰艦「先鋒號」於 1917 年沈沒（皇家海軍）

她的大部分職業生涯都在北海巡邏，但在 9 年 1917 月 XNUMX 日，一系列 雜誌 她在奧克尼群島拋錨時發生爆炸，幾分鐘內就沉沒了，船上848名軍官和船員中只有兩人倖存。

這艘沉船位於水下34公尺處，直到1984年才被作為戰爭墓地受到保護，當時它已被大量打撈出有色金屬。船體中央部分已被打撈上來作為廢料，但包括船頭和船尾在內的其他部分仍然完好無損地沉在海底。

HMS 前鋒 是一艘 Sovereign Immune 沉船，因此潛水需要國防部的特別許可。

六天窗口期

七月2023 潛水隊再次行動 從 Turton 的包租船上 哈士奇 拍攝了更多影像 前鋒 作為斯卡帕100計劃的一部分，由特頓領導的另一支隊伍進行了最新的潛水。從29月750日開始的六天潛水期，潛水範圍涵蓋了距離沉船地點超過XNUMX公尺的區域。

這口鐘在爆炸中從船上拋出，已經變形，人們在距離主遺址約 200 公尺的地方發現了它，鐘頂上原本應該是鐘冠的地方有一個洞。

Vanguard 的尼羅河戰役板（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）
納爾遜紀念盤（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

同時打撈上來的還有一塊據信由馬鬃和皮革製成的砲管塞，以及一枚紀念尼羅河戰役的金屬徽章，徽章上的圖案來自其中一門主砲。徽章上是海軍上將納爾遜勳爵的半身像，他曾擔任過一艘早期的 前鋒.

經過保護 皇家海軍國家博物館 這些文物將借給奧克尼群島的 斯卡帕流博物館 供展出。主船的鐘可以在巴羅因弗內斯的碼頭博物館看到。

巴羅碼頭博物館展出的「先鋒號」艦鐘
巴羅碼頭博物館展出的「先鋒號」艦鐘

英國皇家海軍的無畏艦通常會配備三到五口鐘。除了主艦的鐘外，後甲板上可能還有一口鐘，機艙內也各有一口鐘，此外，每艘小艇和軍官艙內也各有一口較小的鐘。

也在 Divernet 上： 潛水員的新圖像照亮了斯卡帕軍艦, 斯卡帕灣 100 歷史與沉船, 潛水斯卡帕流, 斯卡帕灣朝聖

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Heyo！ 我一直在學習側掛，但很難找到一個關於如何組裝水箱的清晰例子。 我知道培訓中會涉及這些內容，但我需要知道上課前要準備什麼，我附近沒有好的側掛商店。 你能展示一下側掛式氣罐和減壓/階段式氣罐是如何組裝的嗎？ 請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！ 使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

@jaketarren
#askmark 嘿喲！我一直在學習側掛，但很難找到一個關於如何組裝水箱的清晰例子。我知道培訓中會涉及這些內容，但我需要知道上課前要準備什麼，我附近沒有好的側掛商店。

你能展示一下側掛式氣罐和減壓/階段式氣罐是如何組裝的嗎？

請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

如何安裝側掛式氣瓶？

更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark 如何將閃光燈連接到我的雙缸或單缸上，以便我的伙伴即使在能見度較差或夜間也能看到/找到我？這些東西上的典型掛繩總是讓光線向下落並遮擋光線。請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧𝐭𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 與我們保持聯絡。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@pivergoingo.com/Pendwivergoing 網站.com網址：https://rorkmedia.com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://4.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh7OTI71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi0RP7Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch4YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https==============v=Y6關於《Scuba Diver》雜誌。歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！ https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=48

@martink72
#askmark 我如何將閃光燈安裝到我的雙缸或單缸上，以便我的朋友即使在能見度較差或夜間也能看到/找到我？這些東西上的典型掛繩總是讓光線向下落並遮擋光線。
請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

我怎麼才能將閃光燈安裝到自己身上以便我的朋友可以看到我？ #askmark #潛水

更新的裝備 附屬機構：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 查看瓦卡托比潛水度假村：https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver 國際 eSIM 優惠 15% 折扣 使用代碼：SCUBADRMRMAG https://airalo成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 購買裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我們的網站網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺評論 網址：https://www.水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告 網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我們的品牌內做廣告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒體上關注我們 FACEBOOK：https://www.facebook.com/Fciver.com.com INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有必備的裝備。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

請造訪瓦卡托比度假村網站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

這是有史以​​來最好的潛水中心嗎？ W\@wakatobidiveresort

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
羅恩: 虎鯨邀請人類共進午餐並分享按摩
特里小姐: 跨洲跳水選手打破紀錄，比原紀錄提早一周
肖恩·莫蘭: DAN 對失敗的回應
羅伯特·沃茨: 跨洲跳水選手打破紀錄，比原紀錄提早一周
肖恩·莫蘭: DAN 對失敗的回應
最近的消息
斯卡帕潛水員打撈出先鋒號上的文物 斯卡帕潛水員打撈出先鋒號上的文物
暢銷金條：呼籲對沉船黃金販運進行審判 暢銷金條：呼籲對沉船黃金販運進行審判
安迪·托貝特跳傘參加潛水節 安迪·托貝特跳傘參加潛水節
紹森德通報倫敦沉船事件最新消息 紹森德通報倫敦沉船事件最新消息
Olivier Leger 展示全新藝術作品－大使 Olivier Leger 展示全新藝術作品－大使
冰島為鯨魚所做的貢獻 冰島為鯨魚所做的貢獻
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube 串文 Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 串文 Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月