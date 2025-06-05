沉船確認為庫克船長的“奮進號”

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澳洲國家海事博物館 (Australian National Maritime Museum) 宣布了美國羅德島州紐波特港沉船身份的最終裁決。安尼瑪) – 以「大量證據」證實，它原本是詹姆斯庫克船長的著名探險船 HM Bark 奮進.

這項確認是這項歷時約 26 年、最終充滿爭議的項目的高潮，並發布了一份包含新歷史和考古證據的報告，以確認之前被稱為 RI 2394 的沉船地點。 ANMM 現在希望確保沉船得到全面保護。

「鑑於 奮進號「由於其對澳洲、紐西蘭、英國、美國和整個太平洋的原住民具有重要的歷史和文化意義，因此，要確定其沉船地點就需要為 RI 2394 提供最高級別的立法和物理保護，」博物館表示。

報告也指出，HMB 奮進 這艘船並非舉世聞名。雖然英國海軍軍官兼探險家庫克在1768年至71年的太平洋探索之旅中使用了它，但對原住民來說，它像徵著殖民的開始。

樹皮返回英國後被賣給私人所有者，並改名為 三明治勳爵，用於運送部隊前往美洲殖民地支援英國戰役。到1778年，這艘船狀況不佳，被停泊在紐波特港，用來關押戰俘。

當美國和法國軍隊圍攻英國控制的城鎮時， 三明治勳爵 是組成水下封鎖線的 13 艘沉船之一，沒有任何打撈或轉移的記錄。

合作研究

1998 年，澳洲歷史學家 Mike Connell 和 Des Liddy 以及美國羅德島海洋考古計畫的海洋考古學家 Kathy Abbass (裡馬普）開始調查沉船現場。

隔年，聯邦法院支持了羅德島州對所有沉船的所有權，並認定羅德島歷史保護與遺產委員會（RIHPHC）負責保護沉船上的所有考古工作，並授權其開展工作。

當時以及 2019 年，RIMAP 和 ANMM 就一組標準達成了一致，如果滿足這些標準，就可以將 RI 2394 認定為 三明治勳爵 – ANMM 表示，目前這些標準已經充分滿足。

截至 2004 年，這兩個機構合作進行了五次考古探險，進行了水下水肺調查、海底遙感以及對石頭、煤炭、木材和沈積物樣本的分析，但沒有一個沉船地點能夠被確認為是 三明治勳爵。

澳洲國家海事博物館潛水員 (ANMM)

RIMAP-ANMM 計畫於 2015 年恢復，隔年，博物館的 Nigel Erskine 進行了新的檔案研究，將研究區域大幅縮小到山羊島以北的一個區域，該區域已知包含 三明治勳爵 以及四艘較小的沉船。

這些調查是在 2017 年至 2021 年間進行的，進一步將搜索範圍縮小到兩艘最大的沉船。

紐波特港山羊島

RI 2394 號遺址比另一處遺址大得多，可見的遺跡覆蓋了 18 x 7 公尺的區域。其中包括一堆石碴、一排暴露在外的大型鉸接式木肋、四門鐵炮和一個鉛製排水孔（排水溝）。

收集了船體木材、壓艙物和文物樣本，木材分析表明，船頭在船舶服役後期曾使用歐洲木材進行過重大維修 - 1776 年就是這種情況。

憑藉 RIHPHC 挖掘許可證，該團隊在 2019 年至 2021 年間進行了更詳細的調查，揭露了船體以及艙底泵井、龍骨和龍骨軸以及船頭組件等特徵。

最後的結論？博物館的最終報告

一系列結構木材的尺寸與皇家海軍調查期間測量的測量結果非常吻合 奮進 1768年。從艙底泵到船頭的倖存船體與船的尺寸非常吻合，而雙排和三排地板木材的放置位置與 奮進的主桅杆和前桅杆。

連接船首柱和龍骨前端的不尋常接頭也與現存的描述相符。

弗朗西斯約瑟夫拜爾登的 HMB 奮進號

掉出來

RIMAP 和 ANMM 之間的合作關係在 2022 年初發生了轉折，當時博物館首次報告稱 奮進 已確認.

阿巴斯反駁說，RIMAP 才是這項研究的牽頭機構，博物館的聲明既為時過早，又違反了合同，在得出最終結論之前，仍有一些問題需要解答。

「研究完成後，RIMAP 將發布合法報告 在其網站上」她說——儘管那裡沒有發布任何關於 奮進 最近。 迪韋爾內特 已聯繫 RIMAP 徵求意見。

博物館的最終報告 可以在這裡下載。

也在 Divernet 上： 發掘奮進號－陛下之船（HMB）, 一塊磚能解決庫克沉船糾紛嗎？