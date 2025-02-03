沉船標誌：巴西二戰中唯一的軍事損失

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第二次世界大戰期間唯一一艘被敵軍擊沉的巴西軍艦已被巴西海軍確認身份——距離潛水員首次發現其沉船已有 14 年。

82米輔助船 維塔爾·德奧利維拉 被德國潛水艇魚雷擊中 U-861 1944 年，約有 100 人在該行動中死亡。

巴西是二戰期間唯一向海外派兵的南美國家，大西洋海戰期間，該國沿海有 2 艘商船遭 U 型潛艇襲擊而損失。

巴西海軍獲得了 維塔爾·德奧利維拉 16 月 XNUMX 日，在一艘水文海洋研究船的海上試驗和調試期間，該船恰好也以 維塔爾·德奧利維拉.

兩艘船均以「巴西水文學之父」護衛艦上校馬諾埃爾·安東尼奧·維塔爾·德·奧利維拉的名字命名，他在 1867 年巴拉圭戰爭期間指揮一艘戰艦時陣亡.

維塔爾·德·奧利維拉號（巴西海軍）的聲納圖像

的殘骸 維塔爾·德奧利維拉 2011 年，潛水兄弟 José Luiz 和 Everaldo Pompermayer Meriguete 發現了位於裡約熱內盧州馬卡埃海岸約 65 公里處的這顆寶石。這兩名收魚人正在回應一名漁民的求助請求，該漁民的魚網被不明障礙物纏住了。

沉船深度約為 55 米，所以兄弟倆邀請了技術潛水員 Domingos Afonso Jorio。他向海軍報告說，他發現這張網被掛在了一艘船的槍上。這 維塔爾·德奧利維拉 攜帶兩門47毫米機關炮。

無論出於什麼原因，海軍至今仍未能確認沉船的身份——正如去年沈船 80 週年紀念日出現疑問時海軍向巴西媒體所說的那樣。

該組織曾表示“目前並未開展尋找沉船考古遺址的研究”，不過現在這一立場似乎已經改變。

原版「維塔爾·德·奧利維拉號」於 1944 年遭魚雷擊沉（巴西海軍）

維塔爾·德奧利維拉 建於 1910 年，最初是 伊陶巴，並於1931年編入巴西海軍。 19 年 1944 月 XNUMX 日，她正在沿海運送物資和軍事人員，應該由潛艇獵人護送 賈瓦里但由於未知原因，兩艘船失去了目視接觸。

當 維塔爾·德奧利維拉 午夜前，這艘沒有裝甲的船尾被魚雷擊中，迅速沉沒，船上 100 名士兵中約 270 人喪生。

海軍最新 維塔爾·德奧利維拉 旨在進行水文海洋調查、收集環境數據並支持感興趣的海洋區域的科學研究。

新的研究船“維塔爾·德·奧利維拉”號以 19 世紀一位水文學家的名字命名（巴西海軍）

根據海軍少校 Caio Cezar Pereira Demilio 介紹，該船使用多波束迴聲測深和側掃聲納獲取的數據進行全面勘測 水下考古科 海軍歷史遺產及文獻局。

他說，可能會進行進一步的技術和 ROV 潛水，以拍攝照片和視頻，收集船隻的更多數據並記錄或檢索文物。將建立 3D 模型以「詳細評估剩餘的結構狀況以及船隻與環境的關係」。

這項研究將是一個正在進行的數位項目的一部分，該項目名為 巴西海岸歷史遺跡沉船地圖集，從而對各個沉船地點進行關聯分析，以加深對該國航海歷史的了解。

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