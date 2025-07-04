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紹森德通報倫敦沉船事件最新消息

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2015 年打撈上來的倫敦砲架現已展出（MSDS Marine / Cotswold Archaeology）
2015 年打撈上來的倫敦砲架現已展出（MSDS Marine / Cotswold Archaeology）

一個專門展示 17 世紀沉船的新展覽 倫敦 目前正在紹森德中央博物館展出。 「倫敦沉船：她的最後一次航行」展覽預計將持續到明年五月底。

博物館已永久展出了從這艘 17 世紀沉船中打撈出的文物，但新的展覽重點關注文物從打撈到展出期間所經歷的「最後航程」。 

歷史悠久的英格蘭 策展人表示，這些年來，這些藏品揭示了一系列意想不到的歷史訊息。

展覽中展出了一些從未公開過的文物，這些文物現已不再受保護，其中最引人注目的是木製砲架，它曾容納過這艘戰艦上的一門大砲，是現存極少的此類砲架之一。

紹森德沉船：倫敦號的 CGI 重建（Touch Productions）
倫敦的 CGI 重建（Touch Productions）

倫敦 曾是配備76門火砲的二流戰艦，因在復闢時期護送查理二世返回英國而聞名。 1665年，在準備加入第二次英荷戰爭艦隊時，該艦在紹森德附近的泰晤士河口發生災難性的火藥爆炸，船上300人中約350人喪生。 

這艘沉船目前分為兩部分，並被指定為受保護沉船。多年來，潮汐變化和繁忙的航運交通使部分遺址暴露出來，揭示了更多保存完好的文物，但也威脅著沉船的壽命。

船員表演
船員鞋
死眼
死眼

倫敦 沉船也因委託給受託人史蒂夫·埃利斯領導的一支由當地潛水員組成的小團隊而聞名，他們的故事 可以在其他地方找到 on 迪韋爾網。

新的展覽可以在 中央博物館 每週三至週日上午11點至下午5點開放。成人票價為4.50英鎊，兒童票價為2.50英鎊。

也在 Divernet 上： 倫敦潛水員發現1650世紀XNUMX年代青銅大砲, 攻克倫敦的艾塞克斯 3 隊, 在線遊覽 17 世紀的倫敦沉船, 正在競標拯救“埃塞克斯瑪麗玫瑰號”

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