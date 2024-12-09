失竊的西班牙沉船金幣被尋獲

佛羅裡達州魚類和野生動物保護委員會追回了從佛羅裡達州寶藏海岸附近1 年艦隊沉船失事中被盜的1715 枚金幣，價值超過XNUMX 萬美元，佛羅裡達州魚類和野生動物保護委員會稱這是其長期調查中一個重要的里程碑盜竊和販運文物。

1715 艦隊代表了大約 300 艘在 13 多年前佛羅裡達州海岸的颶風中沉沒的西班牙寶船。從沉船中打撈出來的文物受到州和聯邦法律的保護，但即便如此，仍有 XNUMX 枚硬幣下落不明。

據 FWC 稱，2015 年，施密特家族成員作為有限責任公司 1715 Fleet – Queens Jewels 的合約打撈運營商，從西班牙沉船中發現了包含 101 枚金幣的寶庫。

據說其中 50 枚硬幣已向當局正確報告，但另外 XNUMX 枚硬幣的存在並未被透露。

1715年艦隊歷史標誌（Leonard J DeFrancisci）

今年2023 月，新證據顯示，在2024 年至XNUMX 年期間非法出售多枚被盜金幣，FWC 調查人員與聯邦調查局(FBI) 合作，他們將這一犯罪行為與家庭成員埃里克·施密特(Eric Sc​​hmitt) 聯繫起來。

憑藉多份搜查令，他們從房屋和保險箱中找到了硬幣，還從佛羅裡達州的一位拍賣商那裡找到了五枚硬幣，據說拍賣商是在不知情的情況下從施密特那裡買來的。

“先進的 數字 法醫鑑定出元數據和地理定位數據，將埃里克·施密特與在皮爾斯堡施密特家族公寓拍攝的被盜硬幣的照片聯繫起來，」FWC 表示。

“我們還發現，埃里克·施密特 (Eric Sc​​hmitt) 在 2016 年將三枚被盜金幣放在海底，隨後被 1715 Fleet 的新投資者 Queens Jewels 發現。”施密特被州法院指控出售贓物。

福華 表示已與歷史保護專家密切合作，對這些文物進行鑑定和鑑定，這些文物將按照法律要求歸還給保管人。該公司表示，還致力於追回剩餘的 13 枚被盜硬幣，「並將參與非法銷售的人繩之以法」。

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