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悲慘沉船事故中的電報返回家園

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1970 年代，一名潛水員打撈到一台失蹤的馬可尼無線電報機，如今已與其他與加拿大歷史上最嚴重的和平時期海難有關的文物在 愛爾蘭皇后 魁北克省裡穆斯基的博物館。

該博物館是 Pointe-au-Père 海事歷史遺址的一部分，以聖勞倫斯河燈塔站為中心。

佩爾角海事歷史遺址（派崔克馬特）
佩爾角海事歷史遺址（派崔克馬特）

皇后一艘加拿大太平洋郵輪在向東駛往利物浦時與挪威貨輪相撞 斯托斯塔德 29 年 1914 月 XNUMX 日，在裡穆斯基附近的濃霧中，朝著聖勞倫斯河口方向。

愛爾蘭皇后號郵輪（HefePine 23）
愛爾蘭皇后號郵輪（HefePine 23）

此次事件發生時距離 泰坦尼克號 這艘170公尺長的英國製造的船，雖然艙室結構嚴密，救生艇也配備齊全，卻在14分鐘內沉沒，造成1,012人死亡，沉船深度達45公尺。

在 465 名倖存者中，許多人可能是因為操作員羅納德·弗格森 (Ronald Ferguson) 通過馬可尼無線電報機發出的求救信息而倖存下來的。

1970 年代發現這台機器時，調諧器的開關已關閉，這表明即使在不得不棄船時，弗格森也花了一點時間來遵循這一標準協議。 

1975 年，羅納德·斯托帕尼 (Ronald Stopani) 與他發現的電報 (SHMP)
羅納德‧斯托帕尼 (Ronald Stopani) 與他 1975 年的發現 (SHMP)

博物館工作人員之所以知道這個開關，是因為在一張潛水員拍攝的裝置照片中可以看到它。

歷史學家大衛·聖皮埃爾告訴加拿大廣播公司新聞，他們也知道這名潛水員的名字——羅納德·斯托帕尼——但除了1975年的地址外，其他資訊一無所知。據悉，斯托帕尼曾與一支來自紐約州羅徹斯特的美國潛水隊一起潛水，但博物館工作人員不知道他是否還活著，如果還活著，他現在住在哪裡，以及他是否還保留著那份電報。 

聖皮埃爾給所有姓斯托帕尼的人發訊息、打電話，終於在今年 81 月，他接到了這位潛水員本人的電話。斯托帕尼現年 XNUMX 歲，住在佛羅裡達州和內華達州。

他仍然保留著這台有 111 年歷史的電報機，這是他從 皇后 當時並沒有禁止從沉船中打撈此類文物。

博物館裡的船鐘（SHMP）
船鐘已在博物館安置（SHMP）

他回憶說，潛水是在7月進行的，但當時河裡還有冰。他說他只是給自己的 乾衣 幫他將這個重達 30 公斤的裝置抬到水面。

斯托帕尼一直把它存放在一個透明的盒子裡，最近一次是在拉斯維加斯，50 年後，他非常樂意將他的發現捐贈給博物館。

斯托帕尼的一位已故朋友弗雷德·澤勒 (Fred Zeller) 曾與他一起潛入沉船並領導了這次探險，他多年前告訴斯托帕尼，他已經向 愛爾蘭皇后 博物館。 

博物館學家 Roxane Julien-Friolet（左）與博物館館長 Hélène Théberge (SHMP)
博物館學家 Roxane Julien-Friolet（左）與博物館館長 Hélène Théberge (SHMP)

斯托帕尼現在對正在進行修復工作的電報機也做了同樣的事情，他在捐贈中還附上了兩位潛水員在 1970 世紀 XNUMX 年代之間的通信。 

無線電操作員羅納德·弗格森在沉船事故中倖存下來，一直活到了1980世紀XNUMX年代。他居住在英國的兒子已獲悉，這台機器已被找到。

Roxane Julien-Friolet 來自 愛爾蘭皇后 博物館表示，這台馬可尼電報機的狀況非常好。 「我們非常驚訝，也非常榮幸這件非常重要的物品現在成為我們的藏品，」她說。

佩爾角海事歷史遺址，還可以參觀加拿大海軍 1960 世紀 XNUMX 年代的潛水艇 HMCS 奧農達加，整個夏季開放至 13 月 XNUMX 日。

也在 Divernet 上： 魁北克潛水員在三個月內發現 7 艘沉船！ 鐵達尼號零件已打撈完畢，鐵達尼號無線電設備打撈工作被擱置, 潛水員取回盧西塔尼亞的主要電報, 兩種方式讓你的加拿大之旅更具魅力

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