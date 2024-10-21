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數千件英國沉船物品開始販售

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從理查德·拉恩 (Richard Larn) 的大量收藏中搶救出來的大砲圖像（樂事拍賣行）
從理查德·拉恩 (Richard Larn) 的大量收藏中搶救出來的大砲圖像（樂事拍賣行）

人們擔心康沃爾郡查爾斯敦沉船寶藏博物館收藏的數千件海事紀念品將被出售，這一擔憂將於下個月初在彭贊斯拍賣時成為現實。 

迪韋爾內特 八月報道了 博物館可能關閉 位於聖奧斯特爾，如果該財產無法作為持續經營的企業出售，則將其內容分散。

博物館藏品的銷售為文物收藏家提供了一個重要的機會——更重要的是，它與「理查德·拉恩 OBE 沉船檔案館」的藏品相結合。

拉恩現年 93 歲，是英國 20 世紀最重要的沉船潛水員和作家之一，作為博物館的聯合創始人和館長，負責收集 1960 世紀 70 年代和 XNUMX 年代的最初藏品。 

不列顛群島沉船管理局理查德·蘭恩
不列顛群島沉船管理局理查德·蘭恩

Larn 拍賣會包括他的 1,630 本書的個人檔案以及他長達 10 年的紀念性項目的大量研究文件 不列顛群島沉船指數他的書中使用了 、圖表和數百張照片。還包括拉恩本人打撈的一系列沉船文物。

彭贊斯的樂事拍賣行(Lay's Auctioneers of Penzance) 將這些活動描述為“可能是我們受邀處理過的最激動人心的兩場拍賣會”，他們將連續四天舉辦這些活動，並從1 月XNUMX 日開始觀看。

5 月 6 日舉行為期一天的 Larn 拍賣會之後，查爾斯頓沉船寶藏博物館 (Charlestown Shipwreck Treasure Museum) 將於 7 月 8 日、XNUMX 日和 XNUMX 日舉行拍賣會。

稀有而珍貴

博物館 包含約 7,000 件來自沉船的物品，包括 瑪麗羅斯、泰坦尼克號、盧西塔尼亞號 皇家憲章當整個房產上市時，所有這些都是作為 1.95 萬英鎊要價的一部分出售的——這個價格似乎沒有得到滿足。 

目前的所有者蒂姆·斯密特爵士是伊甸園計畫的聯合創始人和黑裡根失落花園的所有者，他制定了拍賣展品的應急計劃，以防事實證明無法將博物館及其內容作為持續經營的企業出售。

1707 年在錫利群島失事的 HMS Eagle 的木質船尾部分（樂事拍賣行）
1707 年在錫利群島失事的 HMS Eagle 的木質船尾部分（樂事拍賣行）

雷將這些文物描述為“世界上最非凡的海洋考古收藏之一”，並表示其中一些文物“非常罕見且價值連城”。

拍賣行表示，對龐大的博物館藏品進行編目（目前「數量還在增加」）已被分為 1,200 件，這既令人著迷又充滿挑戰。 “我們不斷發現，一旦我們開始仔細觀察並了解歷史背景，我們就​​會被我們手中的硬幣、武器或任何文物所吸引，這些文物被包裹在我們手中的海洋結核中。”

「我們一直在了解每艘船的歷史，它是如何失事的，失去的生命，以及那些人在最後可怕的幾分鐘裡的經歷。這是一次同樣具有教育意義和令人謙卑的經驗。

來自 1667 年「豎框沉船」貨物的黃銅文物，Santo Christo de Costello（樂事拍賣行）
來自 1667 年「豎框沉船」貨物的黃銅文物，Santo Christo de Costello（樂事拍賣行）

關鍵資源

1947 年，理查德·拉恩 (Richard Larn) 使用德國 Draeger U 型潛艇逃生裝置自學了泰晤士河潛水。 1950 年在商船服役後，他加入了皇家海軍，並在那裡工作了 22 年。

他是第一批使用蜻蜓直升機操作的水肺潛水員團隊的一員，在馬耳他附近回收射擊靶機。他於 1957 年加入英國 Sub-Aqua 俱樂部，並領導皇家海軍 Sub-Aqua 俱樂部進行多次國際潛水探險。 

SS Grip 號船的黃銅鐘，1897 年在康沃爾郡教堂灣沉沒（樂事拍賣行）
SS Grip 號船的黃銅鐘，1897 年在康沃爾郡教堂灣沉沒（樂事拍賣行）

在研究了 1707 年錫利海難之後，他發現並調查了島嶼附近的幾處歷史沉船，其中包括英國皇家海軍艦艇 (HMS) 協會。他創立了商業潛水員 訓練 普羅迪夫中心以及當時的查爾斯頓沉船和遺產中心，他和妻子佈里奇特一直經營該中心直至 1998 年。

這對夫婦一共寫了超過 65 本書，其中六卷是 不列顛群島沉船指數 仍然是沉船潛水員、海洋歷史學家和考古學家的重要資源。 Larn 榮獲 2009 年 OBE 勳章和其他榮譽，表彰了他對海洋遺產的貢獻。

來自 HMS Association 的皮鞋和木楦，由 Richard Larn（樂事拍賣行）於 1967 年潛水發現
來自 HMS Association 的皮鞋和木楦，由 Richard Larn 於 1967 年潛水發現（Lay's Auctioneers）

彭贊斯Larn 拍賣會的觀看時間為：1 月4 日至9 日上午5 點至下午2 點，9 月1 日上午2 點至下午3 點，查爾斯頓沉船寶藏博物館拍賣會的觀看時間為4月5 日、9 日、4 日和XNUMX 日上午XNUMX 點至下午XNUMX 點。

兩次銷售均在彭贊斯和 網上，上午10點開始。尋找 詳細資料 樂事拍賣行網站上的拍品和安排。

也在 Divernet 上： 打破沉船寶藏收藏的恐懼, 幹潛水博物館需要支持, 康沃爾郡慶祝沉船潛水先驅者，錫利沉船硬幣的價格翻倍

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