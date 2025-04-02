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蘇必利爾湖發現「最安全」船隻的悲慘殘骸

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西儲大學的鐘聲（GLSHS）
西儲大學的鐘聲（GLSHS）

大湖沉船歷史學會 (GLSHS) 最新發現的失蹤已久的船隻是 西部保留地 – 在 19 世紀一度被認為是湖上最安全的船隻之一。

1892 年，這艘船連同船主及家人在蘇必利爾湖「沉船海岸」附近失蹤。船上 28 人中，除一人外，其餘全部失蹤。

這艘長 90 公尺的鋼製蒸汽船是在距離 GLSHS 基地西北約 96 公里處發現的。 五大湖沉船博物館，密西根州白魚角。

學會成員使用其研究船上的側掃聲納 戴維·博伊德 找到 西部保留地 儘管這項發現直到最近才被宣布，但這項發現還是在去年夏末發現的。 

沉船遠離海岸，斷成兩截，船頭部分位於船尾，超出正常水肺潛水深度約 180 公尺。 

西儲區聲納影像
西儲區聲納影像

這艘船曾被稱為“內陸灰狗號”，被認為是五大湖地區最安全的船隻之一。

該船於 1890 年投入使用，是該地區第一批全鋼船之一，與木質船體相比，其載重量更大，速度更快，肩負著打破紀錄的重任。 

遊船

西部保留區（GLSHS）的歷史圖像
西部保留區（GLSHS）的歷史圖像

這艘船的所有者是航運巨頭彼得·G·明奇船長，他決定把工作和娛樂結合起來，帶著他的妻子、兩個年幼的孩子、嫂子和她的女兒，享受夏末的遊輪旅行，穿過休倫湖，到達明尼蘇達州的雙港。該船處於壓載狀態，但將裝載一批鐵礦石以供返程使用。

然而，30 月 19 日到達白魚灣時，宜人的天氣突然轉晴，船長阿爾伯特·邁爾 (Albert Myer) 帶著自己 XNUMX 歲的兒子拋錨停泊，避開最惡劣的天氣條件，然後駛入蘇必利爾湖。

此時 西部保留地 遭遇大風，晚上 9 點左右開始散去。

轉向柱 (GLSHS)
轉向柱 (GLSHS)
左舷行駛燈（GLSHS）
左舷行駛燈（GLSHS）

家屬和船員成功登上並放下兩艘救生艇，但其中一艘金屬救生艇很快就傾覆，另一艘木船僅救了兩名失蹤的船員。

十分鐘後 西部保留地 沉沒了，剩下的救生艇上的乘客因大風持續不斷而獨自陷入黑暗之中。

在接下來的10個小時裡，一艘輪船從附近駛過，但船員們卻沒有發現這艘救生艇，因為救生艇上沒有配備照明彈。大約早上 7.30 點 XNUMX 分，它到達了蘇必利爾湖東南岸一英里以內的地方，但不幸的是它在那裡的浪花中傾覆。只有車手 Harry Stewart 倖存下來並講述了這個故事

前桅杆斷裂（GLSHS）
前桅杆斷裂（GLSHS）
前桅橫跨船頭區域的錨機（GLSHS）
前桅橫跨船首錨機（GLSHS）

隨後的調查顯示，該船廠建造了 西部保留地 使用受污染的脆性鋼，使其容易受到金屬疲勞的影響。這場悲劇促使美國造船業對鋼板的使用制定了更嚴格的標準。 

遠景影像

GLSHS 海洋營運總監 Darryl Ertel 和他的兄弟兼大副 Dan 一直在尋找 西部保留地 在過去的兩年裡，終於在左舷取得了一個標誌 戴維·博伊德.

他們掃描的範圍覆蓋了船的兩側約 800 米，遠處的圖像很小，但當 Darryl 測量陰影時，它延伸到了約 12 米。 

船頭區域左舷舷側的絞盤桿架（GLSHS）
船頭區域左舷舷側的絞盤桿架（GLSHS）
船首和錨鏈 (GLSHS)
船首和錨鏈 (GLSHS)

「於是我們回到船頂，發現貨艙口蓋似乎斷成了兩截，一半疊在另一半上面，每半邊用側掃測量都有 150 英尺（45 公尺）長，」達裡爾·埃特爾說。 「然後我們測量了寬度，結果正好，所以我們知道我們找到了 西部保留地

一台遙控潛水器被部署，定位船鐘等特徵，以確認埃爾特爾兄弟的初步身份。

西部保留地的沉沒（羅伯特·麥格里維 - GLSHS）
西部保留地的沉沒（Robert McGreevy / GLSHS）

「每艘沉船都有自己的故事，但有些則更加悲慘，」 GLLSHS的執行董事布魯斯·林恩（Bruce Lynn）。 “這進一步證明了五大湖在一年中的任何時候都是多麼危險。”

也在 Divernet 上： 130m深發現200年歷史的湖輪船, 湖沉船發現無法解釋船長的奇怪行為, 100年前的沉船殘骸：伴侶回去找狗, 蘇必利爾湖90m處發現衛星拖船

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完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
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