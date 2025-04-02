蘇必利爾湖發現「最安全」船隻的悲慘殘骸

大湖沉船歷史學會 (GLSHS) 最新發現的失蹤已久的船隻是 西部保留地 – 在 19 世紀一度被認為是湖上最安全的船隻之一。
1892 年，這艘船連同船主及家人在蘇必利爾湖「沉船海岸」附近失蹤。船上 28 人中，除一人外，其餘全部失蹤。
這艘長 90 公尺的鋼製蒸汽船是在距離 GLSHS 基地西北約 96 公里處發現的。 五大湖沉船博物館，密西根州白魚角。
學會成員使用其研究船上的側掃聲納 戴維·博伊德 找到 西部保留地 儘管這項發現直到最近才被宣布，但這項發現還是在去年夏末發現的。
沉船遠離海岸，斷成兩截，船頭部分位於船尾，超出正常水肺潛水深度約 180 公尺。
這艘船曾被稱為“內陸灰狗號”，被認為是五大湖地區最安全的船隻之一。
該船於 1890 年投入使用，是該地區第一批全鋼船之一，與木質船體相比，其載重量更大，速度更快，肩負著打破紀錄的重任。
遊船
這艘船的所有者是航運巨頭彼得·G·明奇船長，他決定把工作和娛樂結合起來，帶著他的妻子、兩個年幼的孩子、嫂子和她的女兒，享受夏末的遊輪旅行，穿過休倫湖，到達明尼蘇達州的雙港。該船處於壓載狀態，但將裝載一批鐵礦石以供返程使用。
然而，30 月 19 日到達白魚灣時，宜人的天氣突然轉晴，船長阿爾伯特·邁爾 (Albert Myer) 帶著自己 XNUMX 歲的兒子拋錨停泊，避開最惡劣的天氣條件，然後駛入蘇必利爾湖。
此時 西部保留地 遭遇大風，晚上 9 點左右開始散去。
家屬和船員成功登上並放下兩艘救生艇，但其中一艘金屬救生艇很快就傾覆，另一艘木船僅救了兩名失蹤的船員。
十分鐘後 西部保留地 沉沒了，剩下的救生艇上的乘客因大風持續不斷而獨自陷入黑暗之中。
在接下來的10個小時裡，一艘輪船從附近駛過，但船員們卻沒有發現這艘救生艇，因為救生艇上沒有配備照明彈。大約早上 7.30 點 XNUMX 分，它到達了蘇必利爾湖東南岸一英里以內的地方，但不幸的是它在那裡的浪花中傾覆。只有車手 Harry Stewart 倖存下來並講述了這個故事
隨後的調查顯示，該船廠建造了 西部保留地 使用受污染的脆性鋼，使其容易受到金屬疲勞的影響。這場悲劇促使美國造船業對鋼板的使用制定了更嚴格的標準。
遠景影像
GLSHS 海洋營運總監 Darryl Ertel 和他的兄弟兼大副 Dan 一直在尋找 西部保留地 在過去的兩年裡，終於在左舷取得了一個標誌 戴維·博伊德.
他們掃描的範圍覆蓋了船的兩側約 800 米，遠處的圖像很小，但當 Darryl 測量陰影時，它延伸到了約 12 米。
「於是我們回到船頂，發現貨艙口蓋似乎斷成了兩截，一半疊在另一半上面，每半邊用側掃測量都有 150 英尺（45 公尺）長，」達裡爾·埃特爾說。 「然後我們測量了寬度，結果正好，所以我們知道我們找到了 西部保留地“
一台遙控潛水器被部署，定位船鐘等特徵，以確認埃爾特爾兄弟的初步身份。
「每艘沉船都有自己的故事，但有些則更加悲慘，」 GLLSHS的執行董事布魯斯·林恩（Bruce Lynn）。 “這進一步證明了五大湖在一年中的任何時候都是多麼危險。”
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