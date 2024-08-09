寶船：哥倫比亞談論的是釘子，而不是黃金

哥倫比亞政府就其備受期待的 600 億多深海底勘探發表了一份新聲明 聖何塞這艘西班牙寶船被認為載有有史以來從新大陸發送到舊大陸的最有價值的貨物。

報告稱，最近的一次探險“揭示了一張以前從未見過的考古證據地圖，顯著擴大了迄今為止已知的範圍”，儘管其聲明似乎為可能曠日持久的行動鋪平了道路。

該聲明沒有提及導致沉船事件成為數百年猜測主題的丟失的黃金和祖母綠，而是集中討論了確定這艘船如何沉沒的考古挑戰。

聖何塞 8 年 1708 月 11 日，西班牙 Tierra Firme 艦隊的旗艦，在巴魯戰役中與哥倫比亞加勒比海岸附近的一支英國分艦隊發生衝突。據估計，當時它載有約 116 萬枚金幣、XNUMX 個裝滿祖母綠的銀箱、XNUMX 萬比索和珠寶。

英國私掠船探險隊與 聖何塞，塞繆爾·斯科特 (Samuel Scott) 繪製（國家海事博物館）

船的沉沒使查爾斯·瓦格準將奪取大帆船及其財富的希望破滅了。回到國內，英國指揮官因允許其損失而受到審判，而戰鬥中的西班牙倖存者也同樣受到仔細詢問，如此珍貴的貨物是如何失踪的。

在英國和西班牙存檔的文件中，英國人堅稱 聖何塞 內部爆炸後沉沒，這將免除他們對其損失的責任，而不太明確的西班牙證詞表明，英國的砲火很可能擊沉了旗艦。

後 多年的國際法律爭論 之前曾經報道過的所有權問題 迪韋爾內特，甚至有傳言稱哥倫比亞政府忘記了沉船的坐標，這次科學考察被稱為“走向地球的心臟” 聖何塞 據報道，「Galleon」號已於五月下旬在一週內啟動。

該調查由文化部（Minculturas）、哥倫比亞人類學與歷史研究所（ICANH）、哥倫比亞海軍和海事總局（DIMAR）。

圍繞大帆船船體主體部分的面積達461,300平方米，相當於40多個專業足球場。沒有詳細說明所使用的水下航行器的類型。

海事事務總幹事、海軍中將約翰表示：「雖然 2022 年在沉船區域發現了集中的考古遺跡，但最近的勘探使得更詳細地描述這些堆積物的特徵並發現新的孤立元素成為可能。」法比奧·吉拉爾多·加洛。

他提到的發現包括一個錨、船舶的結構部件（包括環和可能的釘子），以及水壺、玻璃瓶和盆等日常用品。

聖荷西沉船遺址上的金幣，來自先前的探險隊 (Minculturas)

「在沉船殘骸中發現了新的考古材料集中地 聖何塞 加洛說：“大帆船揭示了分析這一歷史事件自沉沒以來的複雜性。” 「這艘船的所有部件都在研究中，從船尾到最小的細節。

“每一項新發現都開闢了研究場景，可以就其沉沒提出更精確的假設。”

船上生活

ICANH 主任 Alhena Caicedo 表示：“我們相信，有可能發現新的遺骸，從而擴大我們在 2022 年迄今獲得的資訊。”

「這對於確定大帆船內部物品的重要方面非常相關，並將揭示船上生活的基本方面、船員的安排方式、船上使用的文物類型以及如何從一個地方取出貨物到另一個。

“資訊可能多種多樣，任何這些發現都將為我們提供有關目前海底物體的技術、結構和用途方面的寶貴知識。”

除了考古進展之外，據說這次探險還揭示了沉船周圍建立的“動態生態系統”，該生態系統吸引了包括無背鰭鯊魚和深水旗魚在內的物種。

文化部長胡安·大衛·科雷亞 (Juan David Correa) 表示：“根據今年的新觀察結果，我們將決定如何在 2025 年和 2026 年繼續執行這項任務。” 「2025 月，我們將宣布 XNUMX 年的下一步行動，踏上通往世界中心的旅程 聖何塞 大帆船。

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