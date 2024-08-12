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聯合國批准馬耳他的WreckLife項目 

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WreckLife 計畫已獲得聯合國（馬耳他遺產）的認可
WreckLife 計畫已獲得聯合國（馬耳他遺產）的認可

WreckLife 計畫旨在保護馬耳他群島周圍的沉船殘骸，並利用技術將其帶給水肺潛水員以外的更廣泛的公眾，該計畫已獲得聯合國的認可 海洋十年，到 2030 年的海洋保育倡議。

WreckLife 由馬耳他遺產水下文化遺產部門 (烏楚），其目的是加深「馬耳他沿海水域的歷史沉船與其周圍海洋環境之間的複雜關係」。

馬裡蘭州轟炸機（約翰·伍德 / Heritage Malta）
馬耳他水域的馬裡蘭州轟炸機（約翰·伍德/Heritage Malta）

UCHU 表示，WreckLife 旨在解決沉船退化的挑戰及其對海洋生物和生態系統的影響。該計劃涉及一個跨學科專家團隊，其中許多來自 馬耳他大學，開發新的沉船研究方法並發表有關其發現的開放獲取文章。

採用「探索、記錄和分享」的方法，研究氣候變遷的影響，以便預測、預防或避免水下文化遺產地未來的退化。

馬耳他遺產基金會表示，它已經制定了一系列舉措，與公眾分享其水下發現。它是 虛擬博物館 邀請人們探索在馬耳他沿海水域發現並呈現的歷史遺跡 網上，而「深入歷史 360」計畫則使用高解析度虛擬實境體驗來吸引學校和其他教育中心、會議以及本地和國際活動的觀眾。 

HMS Southwold（馬耳他遺產）上的海綿生長
驅逐艦 HMS 上的海綿生長 紹斯沃爾德 （馬耳他遺產）

「聯合國對該計畫的認可強調了保護全世界水下文化遺產的重要性，」馬耳他遺產組織表示。 「我們海洋中的沉船被當作生態島嶼來研究，將考古學方​​法與生物學研究相結合，包括沉積物採樣、溫度測繪和光測量。 

“科學潛水作業以及其他海底技術用於監測和數據收集，提供高解析度數據，以便對這些水下考古遺址周圍的生態動態有前所未有的了解。”

Junkers Ju88（約翰·伍德/Heritage Malta）
容克斯 Ju88 飛機殘骸（John Wood / Heritage Malta）

5個人工魚礁

同時，如果你認為與地中海大部分地區相比，馬耳他似乎已經擁有大量適合潛水員的沉船地點，那麼似乎仍然需要更多的人工魚礁。

據介紹，專家們一直在研究哪五個地點最適合放置一組此類魚類和潛水景點。 今日馬耳他.

馬耳他週邊地區負責保護和增強馬耳他水上和水下自然資源的政府機構，正在製定一項五年行動計劃，在海洋保護區內的五個地點引入珊瑚礁，以及一項擴大部署的十年計劃。

其目的是增強馬耳他的海洋生物多樣性，並將潛水員和浮潛者轉移到新的區域，以減輕現有地點的壓力。

儘管多年來為了形成人工魚礁而進行了多次故意鑿沉船隻的事件，但據說迄今為止馬耳他群島只部署了一個專門建造的珊瑚礁結構——20年前在首都瓦萊塔以北的聖朱利安斯。

據說四年內，該地點及其周圍的物種多樣性顯著增加。

也在 Divernet 上： 深入馬耳他的虛擬博物館, 馬耳他和戈佐島的頂級沉船, 馬耳他附近的德國二戰金屬品味, 馬耳他擊沉另一艘巡邏艇

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