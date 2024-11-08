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沉船偵探發現了被魚雷攻擊的一戰武裝輪船

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來自多波束聲納掃描的 Stephen Furness 模型（班戈大學）
來自多波束聲納掃描的 Stephen Furness 模型（班戈大學）

研究人員已經找到了他們認為是英國皇家海軍艦艇殘骸的地方 史蒂芬弗內斯，一艘 1 年在愛爾蘭海沉沒的第一次世界大戰武裝登船船。

這項發現是 UKRI 藝術與人文研究委員會 (AHRC)「邁向國家收藏」計畫的一部分，該計畫旨在將英國博物館、畫廊、圖書館和檔案館的單獨收藏連接成一個永久網絡。 

追踪 史蒂芬弗內斯 五個子項目之一的特色：為期三年，耗資 2.9 萬英鎊 未通之水 由歷史英格蘭 (HE) 領導的 25 個英國組織合作。 

吉布森 (Gibson) 拍攝的照片明信片，上面印有蒸汽船斯蒂芬·弗內斯 (Stephen Furness)（1910-1917 年），貨號： www.Shipping-Postcards.com 上的 669301
照片明信片 吉布森展示史蒂芬弗內斯

這艘88m 長的輪船是在西哈特爾普爾建造的，是泰恩蒂斯蒸汽航運公司(Tyne Tees Steam Shipping Co) 的一艘客船，該公司以其董事長的名字命名，於1910 年下水，可在紐卡斯爾和倫敦之間運載多達370 名乘客。

史蒂芬弗內斯 第一次世界大戰爆發時，成為皇家海軍武裝登船艦，在前往俄羅斯摩爾曼斯克的航線上服役。這些船隻的任務是透過攔截和登上外國船隻來實施封鎖。

13 年 1917 月 XNUMX 日，她正從勒威克前往利物浦進行維修，當時被德國潛艇發現 UB-64 位於北海峽，斯特蘭福德湖入口以東 16 公里處，馬恩島以西。 

一枚魚雷擊中了艦橋和煙囪之間，導致鍋爐爆炸。救生艇開出前僅三分鐘，該船就沉沒了，造成 95 名船員和 XNUMX 名高級船員死亡。 只有 12 人倖存。

目錄

90m深

班戈大學研究船收集的多波束聲納掃描數據 馬多格王子 用於分析該地區許多沉船地點的尺寸，並將這些資訊與檔案資源（例如德國潛艇的戰爭日誌）相結合。

班戈大學的研究船「Prince Madog」是一艘 35m 長的專門測量船，包含一個整合的多波束系統，用於從沉船現場收集聲納數據。
35m 長研究船 Prince Madog（班戈大學）

該團隊還根據在北威爾斯海岸遠處發現的四具屍體的分散情況，研究了沉沒時風和潮汐條件的模擬，以追蹤該船的最後時刻。

結果表明，當其他位置資訊有限時，可以更頻繁地使用氣象記錄和後報模型來幫助找出失蹤船隻。

沉船深度90m，此前被認為是瑞典貨船的沉船 瑪雅，在戰爭結束前一個月被魚雷擊中，造成九人喪生。研究人員現在相信他們已經找到了 瑪雅的遺跡就在更南幾英里的地方。

「HMS 的可能識別 史蒂芬弗內斯 「這是英國海洋遺產資料潛力的一個精彩而感人的例子，也是 Unpath'd Waters 團隊合作和出色偵探工作的證明。」UNPATH'd Waters 首席研究員、HE 的 Barney Sloane 評論道。 

「英國的海洋遺產極為豐富，我們的計畫旨在探索如何以新的方式存取、連結和搜尋這些遺產，以創造新的知識和故事。這一結果是一個顯著的例子，說明這樣的努力將被證明是多麼重要。

愛爾蘭海地圖，顯示了沉船位置、襲擊時記錄的 U 型潛艇位置以及倖存水手被救起的位置。 U 型潛艇戰爭日記中提到了燈塔的位置。
地圖顯示了沉船位置、襲擊發生時記錄的 U 型潛艇位置以及倖存水手被救起的地點（班戈大學）

消除障礙

「這項非凡的發現表明，當文化遺產組織齊心協力推動包容性、統一性、可訪問性、可互操作性和可持續的英國數位館藏的發展時，可以取得什麼樣的成就。” 邁向國家收藏節目總監麗貝卡·貝利。

「邁向國家收藏旨在為每個人，而不僅僅是學術研究人員，連接和開放英國遺產的獲取途徑。我們希望消除人員、收藏和研究之間的障礙——無論大小、科學和文化、國家和地區。

「在北威爾斯海岸被沖上的四名水手提供了一個機會，利用創新的科學分析來為我們關於沉船的理論提供依據。然而，重要的是要著眼於更大的前景；無論英國皇家海軍艦艇殘骸在哪裡 史蒂芬弗內斯 結果，船沉沒時一百多人中就有四人喪生。

“人們很容易沉浸在尋找失落沉船的興奮之中，但記住這兩者之間密不可分的人類悲劇也很重要。”

顯示沉船現場的多波束聲納數據
沉船的另一個模型視圖（班戈大學）

與 PADI 一起紀念週末

訓練機構 PADI 邀請潛水員在本週末與英國各地的合作潛水中心一起在導遊帶領下探索一戰和二戰沉船殘骸，其中包括 1 月 2 日的陣亡將士星期日和星期一的陣亡將士紀念日。

Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre、Dive Rutland、DiveUK、DV Diving、Gatwick Scuba、Indigo Elite Divers、Ocean Turtle Diving、Old Harbour Dive Centre、ORCA Scuba Diving Academy、Oyster Diving 和 Teign Diving Center 等參與中心均承諾支持此創作PADI 表示，這些體驗「將潛水員與過去和海洋的未來聯繫起來」。

這些潛水活動承諾「將尊重的紀念與從新角度了解這些歷史遺蹟的機會結合起來」。聯絡離您最近的 PADI 潛水中心 獲取更多訊息

也在 Divernet 上： 我們如何發現一艘被魚雷襲擊的一戰英國艦艇殘骸, 這不是潛水艇：水星號殘骸已被確認, 二戰 LCT 326 的考古發現改變了英國海軍歷史

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