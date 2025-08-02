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沉船潛水員馬茲拉尼在大西洋探險中喪生 

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喬·馬茲拉尼 (Joe Mazraani) 在他的潛水船“Tenacious”號（大西洋沉船打撈）上
喬·馬茲拉尼 (Joe Mazraani) 在他的潛水船“Tenacious”號（大西洋沉船打撈）上

美國著名技術潛水員喬·馬茲拉尼在美國東北海岸 300 多公里外的大西洋沉船潛水後死亡。

現年 48 歲、居住在新澤西州的馬茲拉尼當時正和一群人從他的船上潛水 據報道，29月XNUMX日，他出現了醫療緊急情況。其他潛水員協助他回到船上，並嘗試採取救生措施，但未能使他甦醒過來。

該船於第二天清晨抵達馬薩諸塞州新貝德福德，州和當地警方以及美國海岸警衛隊正在調查。

「雖然我們選擇保密細節，但目前我們沒有理由懷疑是潛水員失誤或設備故障，」Mazraani 的合夥人 Jennifer Sellitti 代表其位於新澤西州的 Atlantic Wreck Salvage 公司表示。 “所有跡像都表明這是一起醫療緊急情況。” 

該小組一直在美國技術潛水員所熟知的喬治淺灘東緣潛水，探索一艘被他們稱為「大型引擎蒸汽機」的身份不明的沉船。

沉船探險

馬茲拉尼是一位著名的航海歷史學家，同時也是一位技術潛水探險家。他出生於黎巴嫩，15歲時移民美國，後來成為刑事辯護律師。自1990年代中期以來，他也一直是一名水肺潛水員，一有機會就去紐約、新澤西和馬薩諸塞州附近進行沉船潛水。

他是一名開放式三混氣和循環呼吸器潛水員，也是一名持有執照的船長，並裝備了 14 米 用於深海沉船探索。 

他曾帶領探險隊潛入 U-550北大西洋最後一艘可潛水的德國U型潛水艇殘骸，以及 安德莉亞多里亞 以及參加其他標誌性深海沉船之旅，例如 路西塔尼亞不列顛尼克號，並於 2019 年因找到鐘而受到讚譽。 

就在 Mazraani 去世前幾週， 團隊在 70 公尺深的海底發現了重大 安德莉亞多里亞，這艘義大利客輪於 1956 年沈沒，後來從艦橋區域找到了一個 1.5 公尺高的陀螺羅盤轉發器。

馬茲拉尼在 11 月 14 日至 XNUMX 日探險的第一次潛水中找到了卡在裡面的物品，他和同伴潛水員克里斯奧格登在封閉的空間裡潛水四次才將其解救並打撈上來。

“如果沒有 Maz 和 Chris 的團隊合作和堅持不懈的努力，將這件文物帶到地面是不可能的。” 大西洋沉船打撈潛水員在此次航行中還發現了一個舷窗、一盞燈和一些保存完好的陶瓷。

“比生命更偉大”

沉船探險活動已被記錄在書中 潛水員的冒險：追捕最後一艘U型潛水艇 作者：Randall Peffer 和 危險淺灘，尋找科德角的幽靈船 作者：Peffer 和 Eric Takakjian。

Joe Mazraani 與 Jennifer Sellitti（新澤西州公共辯護人辦公室）
Joe Mazraani 與 Jennifer Sellitti（新澤西州公共辯護人辦公室）

「喬·馬茲拉尼真是個不平凡的人，」塞利蒂說。 「他善良、富有同情心、慷慨大方。他是我們的良師益友，也是我們的學生；他是我們的朋友、兄弟、兒子，更是我們的伙伴。” 

「無論是駕駛 D/V 無論是潛入深海險境，還是在法庭上為客戶辯護，喬都要求身邊的每個人都做到最好。有時，他的要求很暴躁，但他總是以身作則。

他活得充實，毫不妥協。他不想在做自己熱愛的事時死去──我們誰也不想。他想活下去，活到老。但當你生活在邊緣時，有時邊緣會向後推。

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