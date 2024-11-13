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沉船潛水員向加拿大各地的二戰飛行員致敬

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潛水員在沉船現場放置資訊牌（UASBC）
潛水員在沉船現場放置資訊牌（UASBC）

潛水隊紀念了加拿大發生的兩起第二次世界大戰轟炸機失事事件。兩架飛機均於 1943 年墜毀並沉沒，並於 2022 年被重新發現，而且在每起事故中，僅發現了四名機組人員中的一具屍體。

在加拿大西海岸，潛水員來自 不列顛哥倫比亞省水下考古學會 90 月 9 日，UASBC 鋪設了一塊 26 公斤重的混凝土牌匾，以標記一架在溫哥華島附近墜入太平洋的英國皇家空軍教練機 XNUMXm 深的位置。他們還取回了躺在海底的航海家指南針，以便進行保存。

導航儀羅盤 (UASBC)
導航儀羅盤 (UASBC)

5433 年32 月14 日下午晚些時候，英國皇家空軍第1943 作戰訓練部隊的漢德利·佩奇·漢普登PXNUMX 中型轟炸機從帕特里夏灣（現為維多利亞國際機場）的皇家空軍機場起飛。

機組人員包括兩名澳洲人，飛行員P/O 艾倫·亨特(P/O Allan Hunt) 和領航員P/O 雷金納德·曼坦(P/O Reginald Manttan)，以及加拿大無線電操作員/砲手P/O 格蘭特·霍爾(P/O Grant Hall) 和中士霍華德·皮爾西(Howard Piercy)。 

漢普頓轟炸機 (英國皇家空軍)
漢普頓轟炸機 (英國皇家空軍)

他們的例行訓練飛行原本是為了練習在太平洋上空低空飛行，然後在夜間飛行，但在下午 5.30 左右，人們看到飛機在 450m 的高度開始旋轉並垂直俯衝到薩尼奇灣。四名飛行員全部陣亡，但只有 P/O 亨特的屍體被發現。

2022 年，潛水員 Lyle Berzins 在外出拍攝章魚時發現了這些廣泛分佈的遺骸。當 UASBC 潛水員進一步調查時，他們發現了螺旋槳、引擎、起落架、指南針和靴底。

飛機輪 (UASBC)
起落輪 (UASBC)
螺旋槳 (UASBC)
螺旋槳 (UASBC)

團隊進行了大量研究，才從二戰期間駐紮在帕特里夏灣的 104 架飛機中縮小了漢德利-佩奇漢普登號的範圍，因為其中至少有 2 架墜毀。

UASBC 潛水隊 (UASBC)
UASBC 潛水隊 (UASBC)

據說漢普頓雙引擎中型轟炸機因引擎故障而聞名。它曾在歐洲戰爭的早期階段服役，主要在夜間作戰，但由於四引擎重型轟炸機成為襲擊的首選，它於 1942 年底被英國皇家空軍轟炸機司令部退役。請參閱 3D模型 沉船現場的一部分。

龐巴迪的盒子

位於該國東部的加拿大皇家空軍 B-24 解放者號飛機殘骸位於紐芬蘭中心 40 公里長的甘德湖 56 m 深處。最近，一個「龐巴迪的盒子」被找回，並在甘德鎮的一家航空博物館展出。 

皇家空軍解放者轟炸機1 LAC
一架具有相同標記的 B-24 轟炸機（加拿大圖書館和檔案館）

這架編號為589 D 的轟炸機於4 年1943 月XNUMX 日起飛後不久墜毀，也是由於發動機故障，導致四名機組人員全部遇難：飛行員中校JM Young、中隊長約翰·格蘭特·麥肯齊、飛行軍官維克多·比爾和領隊飛行員戈登·沃德。事故發生時，安全帽潛水員只能從倒轉的殘骸中打撈出麥肯齊的屍體。

2022 年，透過聲納掃描和 ROV 定位了這架飛機，隨後進行了水肺探索 紐芬蘭及拉布拉多沉船保護協會 (SPSNL) 潛水員在紀錄片攝影團隊的陪同下。只能找到機翼、前機身和起落架，後來又找到了一支螺旋槳。

該協會主席尼爾·伯吉斯（Neil Burgess）參加了最初和最近的潛水，他向 CBC 形容這是“我做過的最恐怖的潛水”，因為飛機的規模很大，能見度超低。

炸彈釋放間隔控制箱位於沉船的開口處（Maxwel Hohn）
炸彈釋放間隔控制盒，在開放的機頭中發現（Maxwel Hohn / SPSNL）

龐巴迪箱，也稱為炸彈投放間隔控制箱，僅透過電線連接到飛機的機頭。當伯吉斯把它切開時，它掉了下來，當他被迫在淤泥中摸索找到它時，能見度進一步降低——他最終做到了。 

但他強調，沉船受到了“最大的尊重”，沒有其他人試圖擾亂它。

紐芬蘭紀念大學考古係正在清理和保存盒子，以便在甘德博物館展出 北大西洋航空博物館.

也在 Divernet 上： 希臘潛水員在 60M 發現德國空軍飛機殘骸, 5 公里深：這是艾爾哈特失落的伊萊克特拉飛機嗎？, JUNKERS JU-88 轟炸機是愛琴海失事飛機的明星

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