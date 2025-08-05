雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

沉船搜尋者尋找一艘輪船，卻發現另一艘

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
被認為是 LW Crane 的聲納圖像（威斯康辛州水下考古協會/Brendan Baillod）
被認為是 LW Crane 的聲納圖像（威斯康辛州水下考古協會/Brendan Baillod）

在威斯康辛州奧什科甚的福克斯河中發現了一艘 19 世紀的沉船——這不是掃描小組預期找到的那艘船，而是在同一艘船廠建造的一艘船。

成員 威斯康辛州水下考古協會 (WUAA) 正在進行一項長達五小時的高解析度聲納調查，這是威斯康辛州歷史學會 海洋保護計劃

先前的調查規模較小且只限於當地，因此團隊試圖繪製流入溫尼貝戈湖的 4 公里河段內所有可能的沉船地點的地圖。 

他們的 DeepVision 聲納可以一次覆蓋整個 150 公尺寬的河流，並以極高的分辨率對感興趣的物體進行成像。 

1872年左右，LW Crane號汽船與其他汽船在密西西比河上航行。沉船現已被發現（墨菲圖書館特別收藏）
1872 年左右，LW Crane 號汽船與密西西比河上的其他汽船（墨菲圖書館特別收藏）

調查人員希望能找到一艘失蹤的輪船 柏林市建於1856年，歷史記錄顯示它沉沒於該河段。該船用於在柏林和奧什科甚之間運送乘客和貨物，長30米，寬5.5米。 

1870年XNUMX月，這艘船停泊在奧什科甚造船廠附近進行冬季檢修時，船上突然發生火災。錨鏈不得不被剪斷，留下 柏林市 它在燃燒至水線後順流而下，然後沉沒。

在計劃的搜索區域之外，該團隊發現了一艘部分被埋的船體，但該船體長約 27 米，寬約 7 米，船頭據說類似於五大湖平底帆船 - 船體為平底，前後帆具至少有兩個桅杆。 

他們認為這是 LW起重機另一艘木質蒸氣船，與 柏林市 但在 1865 年。眾所周知，它也是在 1880 年在奧什科甚的聖保羅鐵路船台處被燒至水線並沉沒的。

YouTube視頻
可能是LW起重機殘骸
疑似LW起重機殘骸

滑道幾乎是在沉船地點河對岸立即被發現的，而聖保羅鐵路橋的石沉箱距離滑道僅約 100 公尺。

該團隊希望潛水前往該地點，但他們表示，由於能見度太差，因此可能只能透過高解析度聲納調查才能獲得更多細節和規模。 

河裡有大量的自然殘骸，例如樹木、原木和巨石，以及一些殘破的船塢、沉箱和小型漁船。勘測過程中發現的另一件遺跡可能是一座舊橋的一部分，或是早期明輪船的船頭部分。 梅納沙，於1861年廢棄。

該團隊還調查了2016年發現的一處淺層沉船遺址，並以其中一位發現者凱文·卡倫（Kevin Cullen）的名字將其命名為「凱文沉船」。由於進一步侵蝕，該遺址目前仍未確定身份，但據信並非是 柏林市 因為據悉那艘輪船已經順流而下。

今年XNUMX月 迪韋爾內特 報導瞭如何 WUAA 已潛入水中並確認  JC艾姆斯，這是五大湖區有史以來最強大的拖船之一，位於密西根湖。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝫧'𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞歡迎。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 與我們保持聯絡。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@pivergoingo.com/Pendwivergoing 網站.com網址：https://rorkmedia.com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://4.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh7OTI71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi0RP7Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch4YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https==============v=Y6關於《水肺潛水員》雜誌。歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為一本在歐洲、澳新銀行和北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始您的水下旅程，我們的內容旨在讓您隨時了解最新資訊、獲得靈感並為下一次潛水做好準備。加入我們，探索並與水肺潛水世界保持聯繫！加入我們，不要錯過任何冒險！如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水？立即訂閱，獲取潛水旅遊小貼士、裝備評測、水肺潛水建議、精彩潛水、潛水新聞和水下故事！ https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=48
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLlczWUVsTWRfdG9N

放棄額外的鉛通過加重更好地潛水

Halcyon 附屬連結：https://divernet.com/go/halcyon-symbios 準備好探索未來了嗎？ 在本影片中，我們拆箱並首次展示了全新的 Halcyon Symbios 潛水電腦 - 這是一款時尚、強大且直覺的工具，可與 Halcyon 創新的智慧型手機應用程式無縫配對。 🚀 內容： Symbios 潛水電腦的完整拆箱 近距離觀察構建品質和設計 初始設定和與行動應用程式配對 主要特點：即時潛水指標、數位潛水日誌、無線同步等！ 📱 應用程式演練：我們還探索了 Symbios 配套應用程式 - 展示它如何透過旅行規劃、日誌同步、韌體更新和雲端備份來增強您的潛水體驗。 🧭 無論您是休閒潛水員還是技術愛好者，Symbios 都可能是您下一個最喜歡的潛水伴侶。 👍 如果您有任何疑問或想觀看 Symbios 的完整潛水測試，請不要忘記按讚、訂閱和發表評論！ #HalcyonSymbios #DiveComputer #ScubaGear #Unboxing #TechDiving #ScubaDiving #DiveTech 請訪問我們的網站獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 國際 eSIM 折扣 15% 折扣！ 使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝫧'𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLkwtcUpTREFtNE5Z

Halcyon Symbios 潛水電腦及 App – 開箱 + 搶先體驗！ （上）#開箱 #評測

請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝫧'𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞歡迎。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 與我們保持聯絡。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@pivergoingo.com/Pendwivergoing 網站.com網址：https://rorkmedia.com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://4.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh7OTI71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi0RP7Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch4YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https==============v=Y6關於《水肺潛水員》雜誌。歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為一本在歐洲、澳新銀行和北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始您的水下旅程，我們的內容旨在讓您隨時了解最新資訊、獲得靈感並為下一次潛水做好準備。加入我們，探索並與水肺潛水世界保持聯繫！加入我們，不要錯過任何冒險！如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水？立即訂閱，獲取潛水旅遊小貼士、裝備評測、水肺潛水建議、精彩潛水、潛水新聞和水下故事！ https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=48
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLmhyendOYS1fUXJF

水下禮儀：減少噪音，享受平靜潛水

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
: 評論：《潛入黑暗》為潛水紀錄片設定了新標準
: 2025年最佳水肺潛水調節器
蒂姆·貝瑞（Tim Berry）: 為什麼即使是潛水專業人士也應該警惕 CESA
皮爾斯·麥吉尼斯: 韓國三名潛水員“同時昏倒”
弗雷德·A.: 2025年最佳潛水旅行包
最近的消息
沉船搜尋者尋找一艘輪船，卻發現另一艘 沉船搜尋者尋找一艘輪船，卻發現另一艘
受傷潛水嚮導的英勇行為引發上訴 受傷潛水嚮導的英勇行為引發上訴
沉船潛水員馬茲拉尼在大西洋探險中喪生 沉船潛水員馬茲拉尼在大西洋探險中喪生 
英國第35屆國會通過海洋動議 英國第35屆國會通過海洋動議
肯特受保護的沉船“缺失的環節” 肯特受保護的沉船“缺失的環節”
探險家冒險－保護珊瑚，一次潛水 探險家冒險－保護珊瑚，一次潛水
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube 串文 Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 串文 Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月