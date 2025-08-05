沉船搜尋者尋找一艘輪船，卻發現另一艘

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在威斯康辛州奧什科甚的福克斯河中發現了一艘 19 世紀的沉船——這不是掃描小組預期找到的那艘船，而是在同一艘船廠建造的一艘船。

成員 威斯康辛州水下考古協會 (WUAA) 正在進行一項長達五小時的高解析度聲納調查，這是威斯康辛州歷史學會 海洋保護計劃.

先前的調查規模較小且只限於當地，因此團隊試圖繪製流入溫尼貝戈湖的 4 公里河段內所有可能的沉船地點的地圖。

他們的 DeepVision 聲納可以一次覆蓋整個 150 公尺寬的河流，並以極高的分辨率對感興趣的物體進行成像。

1872 年左右，LW Crane 號汽船與密西西比河上的其他汽船（墨菲圖書館特別收藏）

調查人員希望能找到一艘失蹤的輪船 柏林市建於1856年，歷史記錄顯示它沉沒於該河段。該船用於在柏林和奧什科甚之間運送乘客和貨物，長30米，寬5.5米。

1870年XNUMX月，這艘船停泊在奧什科甚造船廠附近進行冬季檢修時，船上突然發生火災。錨鏈不得不被剪斷，留下 柏林市 它在燃燒至水線後順流而下，然後沉沒。

在計劃的搜索區域之外，該團隊發現了一艘部分被埋的船體，但該船體長約 27 米，寬約 7 米，船頭據說類似於五大湖平底帆船 - 船體為平底，前後帆具至少有兩個桅杆。

他們認為這是 LW起重機另一艘木質蒸氣船，與 柏林市 但在 1865 年。眾所周知，它也是在 1880 年在奧什科甚的聖保羅鐵路船台處被燒至水線並沉沒的。

疑似LW起重機殘骸

滑道幾乎是在沉船地點河對岸立即被發現的，而聖保羅鐵路橋的石沉箱距離滑道僅約 100 公尺。

該團隊希望潛水前往該地點，但他們表示，由於能見度太差，因此可能只能透過高解析度聲納調查才能獲得更多細節和規模。

河裡有大量的自然殘骸，例如樹木、原木和巨石，以及一些殘破的船塢、沉箱和小型漁船。勘測過程中發現的另一件遺跡可能是一座舊橋的一部分，或是早期明輪船的船頭部分。 梅納沙，於1861年廢棄。

該團隊還調查了2016年發現的一處淺層沉船遺址，並以其中一位發現者凱文·卡倫（Kevin Cullen）的名字將其命名為「凱文沉船」。由於進一步侵蝕，該遺址目前仍未確定身份，但據信並非是 柏林市 因為據悉那艘輪船已經順流而下。

今年XNUMX月 迪韋爾內特 報導瞭如何 WUAA 已潛入水中並確認 JC艾姆斯，這是五大湖區有史以來最強大的拖船之一，位於密西根湖。