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沉船獵人解開了五大湖的另一個謎團

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威斯康辛州歷史學會的潛水員檢查約翰·埃文森的蒸汽機（布倫登·貝洛德）
威斯康辛州歷史學會的潛水員檢查約翰·埃文森的蒸汽機（布倫登·貝洛德）

自 1980 年代以來，許多水肺潛水員接受了尋找沉船殘骸的挑戰。 約翰·埃文森 在密西根湖，一家潛水俱樂部甚至懸賞 500 美元，但 1895 年失踪的蒸汽拖船直到現在才在僅 13m 深的水中被發現。

海事歷史學家布倫登·貝洛德 (Brendon Baillod) 和羅伯特·傑克 (Robert Jaeck) 因在過去兩年中定位了兩艘歷史悠久的五大湖沉船而聞名，他們與 威斯康辛歷史學會 並利用當時的報紙和船長自己的敘述縮小了搜尋範圍，然後將高解析度側掃聲納應用於任務。 

他們從 13 月 XNUMX 日起預留了三天時間進行狩獵，但他們的研究非常準確，只花了五分鐘就找到了位於綠灣附近阿爾戈馬東北 XNUMX 英里處的標記。

沉船獵人貝洛德、傑克與前者的船（布倫登貝洛德飾）
沉船獵人貝洛德和傑克在前者的船旁（布倫登貝洛德飾演）
John Evenson 鍋爐首次出現在 DeepVision Little Eye 側掃聲納上 (Brendon Baillod)
約翰·埃文森 鍋爐在掃描中脫穎而出（Brendon Baillod）

DeepVision Little Eye 聲納螢幕上顯示的是一個大型鍋爐，當兩人部署 ROV 時，它還顯示了帶有巨型螺旋槳、蒸汽機和各種其他機械部件的船體床。

大型蒸汽鍋爐（Tamara Thomsen，威斯康辛州歷史學會）
大型蒸汽鍋爐（塔瑪拉湯姆森/威斯康辛州歷史學會）

威斯康辛州水下考古學家塔瑪拉湯姆森(Tamara Thomsen) 與潛水員扎克惠特洛克(Zach Whitrock) 於第二天抵達，對貝洛德和傑克報告的沉船進行調查、記錄並確認其身份。 Whitrock 根據潛水員拍攝的 2,000 多張高解析度影像創建了 3D 攝影測量模型。 

約翰‧埃文森 (John Evenson) 的攝影測量模型 約翰‧埃文森 (John Evenson) 的攝影測量模型的靜態影像。可以在此處查看模型 https skfb.ly pqXAC 攝影：Zach Whitrock
攝影測量模型的靜態影像 約翰·埃文森 （扎克·惠特洛克）

以建造者的名字命名

這艘 16m 蒸汽動力木材拖船於 1884 年由 John Evenson 在密爾瓦基建造，並以他的名字命名。主要用於拖曳船隻進入和通過斯特金灣運河，以及打撈沉船，在其晚年，該公司將石駁船從斯特金灣的勞裡兄弟採石場拖運到威斯康辛州的湖港。

約翰·埃文森 (John Evenson) 於 1890 年左右（Brendon Baillod 由 Harold J Benash 家族提供）
約翰·埃文森 1890 年左右（Brendon Baillod 由 Harold J Benash 家族提供）

5 年 1895 月 XNUMX 日， 約翰·埃文森 當時，船長約翰·勞裡 (John Laurie) 剛進行鍋爐維修，決定響應請求，在運河中拖曳一艘更大的蒸汽駁船 我沃森史蒂芬森 及其兩艘附屬縱帆船駁船。大風吹過，湖水波濤洶湧。 

I Watson Stephenson 號，擊沉了 John Evenson 號拖船（C Patrick Labadie 收藏）
我沃森史蒂芬森，導致傾覆 約翰·埃文森 （C帕特里克·拉巴迪收藏）

在嘗試排隊時 約翰·埃文森 越過快速移動的駁船的船頭，船尾抓住了它。這 約翰·埃文森 被甩到另一艘船的船頭並傾覆，三分鐘內沉沒。

勞裡船長和四名船員被扔進水中，後來獲救，但睡在甲板下的消防員馬丁·博斯韋爾卻無法獲救。

想得更好了

1897年，勞裡兄弟決定打撈這艘拖船，並租了一艘船來完成這項任務，但由於他們已經收到了保險賠付，他們面臨著與保險公司發生損害性糾紛的可能性，最終將殘骸留在了原處。

螺旋槳（塔瑪拉湯姆森/威斯康辛州歷史學會）
螺旋槳（塔瑪拉湯姆森/威斯康辛州歷史學會）

當時對沉沒事件進行了廣泛報道，但水深的細節似乎差異很大，從 15m 到 90m 不等，多年來這讓搜索者感到困惑。

現在計劃將沉船提名為美國 國家史蹟名錄 並可供運動潛水員參觀。

貝洛德和傑克是威斯康辛州水下考古協會的成員，該協會鼓勵與公眾分享沉船發現。

沉船搜尋者負責 找到完好無損的遺骸 大篷車的 特立尼達 據報道，2023 年 XNUMX 月在密西根湖 迪韋爾內特，以及縱帆船 瑪格麗特·繆爾 一年後。

探索 攝影測量模型約翰·埃文森.

也在 Divernet 上： 千里達即使在五大湖殘骸中也熠熠生輝, 108M 深的沉船殘骸煥然一新, 在密西根湖發現的早期縱帆船, 湖沉船發現無法解釋船長的奇怪行為

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