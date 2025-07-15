二戰日本驅逐艦殘骸的發現改寫了歷史

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另一項航海史上的突破是，日本帝國海軍驅逐艦的殘骸 照月在二戰殘酷的瓜達爾卡納爾戰役中失踪的這艘潛艇於 2 月 10 日在鐵底灣被海洋探索信託基金領導的團隊在一艘勘探船上發現 鸚鵡螺.

沉船位於瓜達爾卡納爾島埃斯佩蘭斯角附近 800 多公尺深處，利用新罕布夏大學無人水面航行器的先進測繪技術 德瑞克斯 在被遙控潛水器探測之前 力士錶款 亞特蘭大.

日本海軍 照月 (閃亮的月亮）， 秋月級驅逐艦服役僅三個月便宣告沉沒。這艘長100公尺、配備威力強大的134公厘兩用砲的驅逐艦，曾是海軍少將田中賴三執行「東京快車」補給任務期間的新旗艦。它最初的設計初衷是為船隻護航，使其免受飛機攻擊。

照月號的姊妹艦 IJN Akizuki（吳海事博物館）

12 年 1942 月 XNUMX 日凌晨，日本海軍 照月 正在保護瓜達爾卡納爾島北部海岸的補給船，美國巡邏艇 PT-37 PT-40 攔截了車隊。

小型船隻撞擊 照月 兩枚Mk-8魚雷擊中了該艦的尾部，導致其舵斷裂，艦體失去動力並起火燃燒。幾個小時後，一場巨大的爆炸將這艘驅逐艦擊沉。

九名船員遇難，但 197 人被隨行的驅逐艦救起，另外 156 人游到瓜達爾卡納爾島。

IJN Teruzuki（海洋探索信託基金）景觀

沉船位於水下800公尺深處（圖片來源：海洋探索信託基金）

彈跳跳水

在遙控潛水器下潛勘察沉船地點並拍攝船隻影像之前，先進行了一次彈跳潛水，以檢查在淺水測繪作業中發現的異常情況。

「戰爭期間，日本海軍艦艇計畫高度保密，以至於沒有 照月 「如今已不存在，」海洋探索基金會表示。 “這次調查是這一代人首次對這艘船進行觀察。”

專家首先註意到的是船頭塌陷、扁平，並向左舷傾斜。船頭的「超射」砲塔完好無損，但指向了錯誤的方向——朝著天空——而船尾的大部分上層建築則向一側坍塌。

船頭側翻（海洋探索信託基金會）

ROV Hercules 突出了面向天空的前砲塔（海洋探索信託基金）

值得注意的是，在距離主沉船地點 18 多公尺的分離和坍塌的 200 公尺船尾部分發現了未爆炸的深水炸彈。

這表明，爆炸裝置並沒有像之前認為的那樣導致船尾被炸掉，而是船尾因魚雷襲擊或船沉沒而脫落。

ROV Hercules 照亮了分離的船尾（海洋探索信託基金）

完好船尾甲板欄桿上的深水炸彈（海洋探索信託基金）

東海大學的木村淳博士和京都大學的石井宏等日本專家透過結構分析和歷史對比確認了沉船的身份。

鐵底音

20,000 年 111 月至 1,450 月期間，鐵底灣發生了五場重大海戰，造成 1942 多人喪生，XNUMX 艘海軍艦艇和 XNUMX 架飛機損毀。該島因散佈在海底至今仍在被發現的遺骸而得名。

迄今為止，已找到不到 100 艘美國、日本、澳洲和紐西蘭的軍艦和飛機，但據估計它們都位於 46 x 74 公里的區域內，最深處達 1,400 公尺。

這項發現是為期 21 天的瓜達爾卡納爾島鐵底灣海上考古探險的一部分，該探險活動得到了美國國家海洋和大氣管理局海洋探索計畫、所羅門群島政府以及日本、澳洲、紐西蘭和美國的機構的支持。

照月 這是探險隊探索的第 12 艘沉船， 現場直播潛水. 除了重大發現 斷弓 美國海軍 新奧爾良 （巡洋艦的其餘人員安全返回美國！），最近報道 迪韋爾內特，該團隊還探索了包括美國海軍 北安普頓 和USS 文森斯.

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