與世界上最偉大的自由潛水員一起 20 分鐘

他長期以來一直享有這一地位，但直到現在，阿列克謝·莫爾恰諾夫（ALEXEY MOLCHANOV）通過這部新的 90 分鐘紀錄片接觸到了更廣泛的全球觀眾 自由潛水員。他的計劃是在 2023 年打破這項運動的全部五項深度記錄，這提供了一個引人注目的情節鉤子 - 但是，由於他承擔了所有責任，他是否開始變得更安全？他與 Steve Weinman 討論了這個問題，以及在這些世界紀錄基礎上再增加 10m 深度的可能性

你喜歡看《自由潛水員》嗎？

「我非常喜歡這部電影。我認為它非常非常好地展示了氣氛，它展示了這項運動的美麗，以及這項運動的一些危險，以便人們了解如果他們成為自由潛水員他們可以做什麼– 他們可以冒險，他們可以學習如何保持冷靜更好地放鬆，但它也表明存在一些危險，以及為什麼這是一項團隊運動——當您在水下時，應該始終有人為您提供安全保障。

“我認為這是一部非常出色的電影——我喜歡它。”

這是你生活的準確反映嗎？

「我想說是的，這是我生活的準確反映。當然，這只是我生活的一部分，一部電影沒有足夠的時間來反映整個生活，但比賽是我生活中的重要部分。它並沒有深入到我的工作領域——我為發展自由潛水社群所做的一切，而這正是我在這項運動之外所做的事情。

「這項運動是我生活中的重要部分，包括旅行和比賽，但同時，基於我媽媽 [Natalia Molchanova] 的遺產、她的教育體系和教育方法，我非常注重發展自由潛水社區、移動。

「這有點超出了電影的範圍，但這是我的重點，我的熱情。我希望確保世界各地有越來越多的專業學校能夠教導人們安全地自由潛水。

您和家人（妻子艾琳娜和兒子馬克斯）一起看過這部電影嗎？

「還沒有。我在洛杉磯觀看了這部電影，那是一個自由潛水團體——我們有 200 個人來觀看這部電影的封閉式放映，裡面只有來自美國各地的自由潛水者和朋友。有些人來自紐約，有些人來自邁阿密，還有我姊姊現在在倫敦。是的，它在世界各地都很流行，我一直在旅行——我現在在杜拜，那裡有一個當地的自由潛水者社區，他們都看過它。

“此外，由於它現在在美國上映，而且版權並非遍布全球，因此許多社區成員仍在等待這部電影在歐洲或亞洲等地區的部分地區上映。”

我不知道你兒子會怎麼想？

莫爾查諾夫和他的兒子馬克斯（派拉蒙影業）

「麥克斯，我的兒子，他喜歡水，一個月後他就四歲了。我們一起游泳，一起潛水。有時他會看比賽錄像，他會說：「我會和爸爸一起潛水，我也有面罩」——他有面罩和腳蹼，我在等他長大一點，這樣我們就可以潛水了進一步合作，我相信他會喜歡的。

你想看到他擁有和你一樣的職業生涯嗎？

「不，我不認為我會強迫他從事與我相同的職業，一點也不。我所能做的就是向他展示這項運動並教他，讓他掌握這項技能。這是我可以很好地分享的東西，並確保他從中學習，這可以成為他將來可以在生活的任何其他領域使用的教訓。

「我媽媽對我的態度是，她向我展示了很多我可以測試的不同活動，並且她允許我選擇我想要的活動。

「在我 11 或 12 歲的某個時候，我從三歲起就開始游泳，從四歲起就開始拉小提琴，而且我這兩方面都做得非常好。所以我媽說，你看，你想繼續做什麼？現在是時候選擇是水上運動還是音樂了。

「然後我選擇了水上運動，對吧，但我給我媽媽舉了一個例子，她帶我參加了所有這些課程——還有國際象棋課程、乒乓球和網球等以及一些武術課程。所以你可以讓你的孩子做所有這些事情並選擇找到他們的熱情。

「所以我發現了自由潛水的熱情，但我不知道我的兒子會做什麼。我只會向他展示很多東西，然後讓他決定。

這部電影是否讓你對自己有了不同的看法？

「是的，我認為從側面審視自己總是很有洞察力的。對我來說，挑戰極限和冒險是很自然的事情，在我努力打破更多世界紀錄的過程中，有時我有點太過了。

「能夠從側面看到這一點，並根據導演的觀點聆聽故事，以及他如何解釋它，我認為這總是有洞察力的。就好像我看到了它戲劇性地組合在一起時的樣子，這張照片和我停電時的鏡頭。只是作為一個簡單的比賽錄音，它並不像評論中那樣戲劇化，這使得它更具戲劇性。

「這讓我再次思考，我是否想付出同樣的努力？也許我會盡量安全一點，不要因為這些失敗的潛水而給我的朋友和家人帶來壓力！所以這讓我思考這一點，但我不知道它是否真的會改變我。為了打破世界紀錄，我必須突破，我必須探索自己的極限，從中學習，並透過發現這些缺點進行相應的調整。

“所以，是的，這很有趣，我認為這讓我思考這些事情。”

我當然從電影中得到了這樣的訊息：你開始考慮軟化你的做法，考慮到家庭，也許比過去更有安全意識。這樣公平嗎？

阿列克謝·莫爾查諾夫 (Alexey Molchanov) 身穿獨特的金色套裝（派拉蒙影業）

「這很公平，是的。也是因為兒子。之前潛水的時候我並沒有考慮太多安全問題。當然，我總是很小心，只有在擁有強大的支援團隊（醫務人員、安全潛水員等）的情況下，我才會冒險，但當你有孩子時，我會額外考慮一下：好吧，我是否想努力推動，或者我確定我會這樣做嗎？

「所以在過去的幾年裡，我開始以不同的方式思考潛水，這很困難。我有一些朋友停止了比賽，他們無法接受這樣的想法：當他們有了孩子時，他們如何繼續冒著生命危險？

「在自由潛水中，如果你沒有潛到極限，那是安全的，這是一項安全的運動，周圍有適當的安全團隊，但當你挑戰世界紀錄時，風險就有點大了。所以總的來說，我會說是的，我現在更加小心了，但我不會說這讓我害怕打破世界紀錄——我仍然感覺到我這樣做的願望。

真正讓人惱火的還是 CNF [Constant Weight No Fins] 記錄嗎？

「當然，CNF 記錄就在那裡，自從我們完成紀錄片以來，我一直在研究這項技術。我確信我能夠在接下來的六個月內錄製這張唱片。我已經準備好了，明年新賽季一開始，明年三月/四月，我就會追尋這個紀錄。

那麼您仍然希望在某個時候同時保持所有五個深度記錄嗎？

「我認為這部電影的要點是，在一年內保持所有五項記錄，主要是因為我不被允許參加 2022 年的比賽（作為俄羅斯國民，因為該國入侵烏克蘭），然後我又回到了2023年的比賽，目標是找​​回因沒有參加比賽而失去的世界紀錄。這就是為什麼同時獲取所有記錄的想法

「總的來說，我認為在接下來的幾個賽季中，我不會同時對所有五項記錄那麼感興趣- 這會很好，我會嘗試這樣做，但我認為即使是獲得單項記錄，就像獲得那樣不芬蘭人在一個賽季中創下紀錄，也許在另一項比賽中再創紀錄——一個賽季一兩項世界紀錄就足夠了。一年內五項世界紀錄，太緊張了。

「這部紀錄片包含了很多旅行、很多比賽。我認為，為了讓我感覺自己在各項運動之間取得了平衡，同時也在社區中成長，我喜歡打破更少的世界紀錄。這五項記錄是相當多的努力，我想在下個賽季我會以更平衡的方式來處理它，並嘗試只做其中幾項。

但對於電影來說，這是一個非常巧妙的角度。談到無法參加 2022 年比賽，我想知道 2023 年必須以中立旗幟參加比賽感覺如何？這對你有什麼困擾嗎？

「自由生活是一項非常個人化的運動，它不那麼關於團隊，更多關於個人，所以感覺很好，因為我們都是作為個人競爭，而且社區很棒並且支持。這並不是一件真正讓人感到困難或太消極的事情，所以我認為在社區的支持下一切都很好。

對於不熟悉這項運動的觀看《自由潛水員》的人來說，即使你周圍都是人，這也可能是一種相當孤獨或孤立的生活。你認為這公平嗎？

「我想說，當你追求這些記錄時，這是一個小社區。有一個龐大的自由潛水者社區，他們喜歡把它作為一項運動、一種冒險的生活方式活動、享受水，但儘管只有極少數人想要記錄，但它仍然是一個非常友好的社區，我覺得很多支持。

“我不會說我感到孤獨或孤獨——我會說，在與所有自由潛水員同伴的比賽中，感覺就像一個家庭。”

你和 Freediver 的導演 Michael John Warren 相處得好嗎？

「是的，我和他進行了很好的交談，我認為從一開始就有很好的化學反應，我們能夠公開討論有關這部電影的任何事情。我能夠貢獻我的想法，我認為這是一個非常好的協作過程。所以我們在電影期間關係很好，電影結束後我們也保持聯繫，所以是的！

您個人最喜歡的自由潛水電影是什麼？

「到現在為止主要的自由潛水電影仍然是 大藍 呂克·貝鬆的作品，雖然是 1988 年的作品，但製作非常好，很漂亮，攝影也很棒。即使現在，如果你觀看它，它也會讓你對自由潛水有更深入的了解。

自由潛水者（派拉蒙影業）

「我認為電影中最好的時刻之一是當主角雅克·馬約爾（Jean-Marc Barr 飾演）步行去潛水時，鏡頭向後移動。您可以看到這位自由潛水員如何接近他將進行潛水的平台以及他如何已經進入這個冥想區域。所以這張照片是獨一無二的，我認為沒有其他人能夠展示自由潛水員接近潛水時的內心狀態。

“這真是一次驚人的射門。我幾個月前最近看過—— 大藍 絕對是那個，我認為很快就該製作另一部長片了！

你願意參與其中嗎？

“我當然很想參與下一部長片，是的。”

身為教練，您如何看待自己超越競爭的未來？

「現在我已經同時做幾件事了。競技自由潛水是我現在關注的重要部分，但在工作方面，我也專注於與我的公司一起發展社區 莫爾查諾夫斯，基於我媽媽的方法論和理念以及訓練自由潛水員的訓練工具。我們培訓專業人員，以便在世界各地有更多的教練和更多的學校。

「因此，發展社群對我來說非常有意義，我想確保世界上有更多的地方可以安全地學習自由潛水。這是我目前的重點。我確信我們會做很多很多年，在多個層面上為這項運動做出貢獻，並組織活動，所以我認為內容製作，也許進入評論並在自由潛水領域做一些項目是我的事情我有興趣。

「未來的紀錄片可能是關於競技運動的，但也可以涵蓋這項運動的環境方面——自由潛水者如何為解決環境問題、幫助清理、觀察動物等做出貢獻。自由潛水有很多事情要做，我認為未來擔任製作人，這是我感興趣的事情。

最後，您認為未來是否有可能出現生理上的突破，使自由潛水員能夠潛得更深？

「我可以看到我能夠進行更深的潛水 - 比方說，我可以理解如何進行 10m 更深的潛水。我需要做好準備，甚至需要多花幾個月的時間準備記錄，也許只是待在更容易獲得深度的地方。這並不容易，這需要我幾年的時間，也許幾年，也許五年，但我能看到那10m。

「然後每次我們突破極限時，我都會有這樣的感覺：我可以再推一點嗎？這張無腳蹼的記錄已經存在了七八年了，而且沒有得到改善，所以這表明，好吧，沒有腳蹼真的很難——我們也許可以提高 2m、3m，但 10m 聽起來很瘋狂。

“但是有了單蹼，有了雙蹼，我就可以看到這一點——而且我知道我們會走得更深。”

Alexey Molchanov 目前的 AIDA 世界深度記錄： 可變重量 (VWT) 156m（28 年 2024 月 XNUMX 日） 恆重（CWT）136m（29年2023月XNUMX日） 恆重雙鰭 (CWTB) 125m（10 年 2024 月 XNUMX 日） 已故的 Natalia Molchanova 在過去 9 年裡一直保持著 2 分 11 秒的靜態呼吸暫停世界紀錄。 阿列克謝·莫爾恰諾夫創造了 33 項 AIDA 和 CMAS 以及 1 項吉尼斯世界紀錄，並在世界錦標賽賽事中獲得了 34 枚金、銀、銅牌個人和團體獎牌。

也在 Divernet 上： 自由潛水員：深入了解莫爾恰諾夫的世界 （影評）。 自由潛水員 現已在 Prime Video 上提供，也可以透過數位方式購買或租賃。