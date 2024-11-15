44% 的造礁珊瑚目前面臨風險

根據 IUCN 瀕危物種紅色名錄，不少於 44% 的造礁珊瑚物種面臨全球滅絕的風險，該名錄在阿塞拜疆舉行的 COP29 聯合國氣候會議上公佈了其全球評估結果。

國際自然與自然資源保護聯盟評估了 892 種溫水造礁珊瑚物種的保育狀況 紅名單，目前正在慶祝其成立 60 週年。上一次此類評估是在 16 年前進行的，當時大約 33% 的珊瑚被認為受到威脅。

世界自然保護聯盟總幹事格蕾特·阿吉拉爾博士表示：「在世界各國領導人齊聚巴庫舉行的聯合國氣候會議之際，這份全球珊瑚評估生動地說明了快速變化的氣候對地球上生命的嚴重影響，並讓人們認識到了後果的嚴重性。

「像珊瑚礁這樣的健康生態系統對於人類生計至關重要——提供食物、穩定海岸線和儲存碳。保護生物多樣性不僅對我們的福祉至關重要，而且對我們的生存也至關重要。

「氣候變遷仍然是造礁珊瑚的主要威脅，並且正在破壞我們賴以生存的自然系統。如果我們要確保人類可持續的未來，我們就必須採取大膽、果斷的行動來減少溫室氣體排放。

四王群島的珊瑚礁（IUCN 圖庫 / Jason Suwandy）

這項調查結果是基於全球珊瑚礁監測網絡的最新狀態更新（格林尼治標準時間）以及當前和未來的威脅，例如預計暖化和重大白化事件的增加，使用政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的數據。

除了氣候變遷和相關的嚴重白化事件外，對珊瑚健康的其他威脅還包括污染、農業徑流、疾病和不可持續的捕撈。

鹿角和鹿角

IUCN 提供了鹿角的例子（鹿角珊瑚（Acropora cervicornis））和鹿角珊瑚（掌葉甲），加勒比地區的極度瀕危物種由於氣候變暖、水污染、颶風和珊瑚疾病的嚴重影響而大幅減少。

鹿角珊瑚 – 加勒比海地區極度瀕危 (MSC)

拯救珊瑚免於滅絕的主要解決方案是減少溫室氣體排放和採取行動增強物種的恢復能力。評估人員還建議對珊瑚是否以及如何適應溫暖的水域進行更多研究，但迄今為止適應的證據有限。

IUCN SSC 珊瑚專家小組聯合主席 David Obura 博士表示：“幾十年來，我們就知道珊瑚礁處於全球氣候和生物多樣性危機的前線，而這一新結果再次證實了這一點。”

「如果沒有那些有權改變這一軌蹟的人做出相關決定，我們將看到珊瑚礁進一步消失，珊瑚物種逐漸消失，規模越來越大。”

冷水珊瑚

大多數珊瑚分佈在印度洋-太平洋地區，但對造礁珊瑚的全球評估還包括最近在報告中強調的 85 種大西洋物種。 PLoS ONE的 期刊文章稱，這些地區每年都受到嚴重的白化事件、污染和疾病的高度威脅。

冷水珊瑚紅色名錄評估正在進行中，到目前為止，總共 22 多種珊瑚中僅評估了 4,000 個物種。這些物種面臨的主要威脅包括底拖網捕撈、深海採礦、石油和天然氣鑽探以及深海電纜鋪設，其中白珊瑚（百葉藻）被評估為易危物種的例子。

「最新的全球評估給珊瑚帶來了令人不安的消息，目前有超過 340 種珊瑚被認為面臨滅絕的危險，」 MSC基金會 首席科學顧問大衛史密斯教授。

“沒有珊瑚礁發揮作用的海洋將是一個悲慘的現實，這凸顯了在解決當今的珊瑚危機的同時迫切需要找到氣候危機的解決方案。”

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