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瓦卡托比深受粉絲喜愛的 7 個原因

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瓦卡托比潛水度假村|瓦卡托比珊瑚礁|瓦卡托比珊瑚礁|潛水員與巨型珊瑚河豚。 |潛水員在名為 Blade 的潛水點。 |藍點黃貂魚||瓦卡托比仍然是該地區在保護和環境保護方面的領導者。 |從瓦卡托比的碼頭觀賞日落
|||潛水員與巨型礁河豚。 |瓦卡托比島 Blade 潛水點的潛水員。 |藍點黃貂魚|||從瓦卡托比島的碼頭觀看日落。

瓦卡托比度假村是世界上最著名的潛水和浮潛目的地之一。來自世界各地的客人正計劃參觀這個偏遠的島嶼天堂，度假村的工作人員已為他們的到來做好了準備。

多年來，許多遊客都稱瓦卡托比為“夢想之地”，但究竟是什麼讓這個度假勝地成為眾多潛水員的最愛呢？以下僅列舉部分原因。 

偏遠但方便

瓦卡托比坐落在印尼東南蘇拉威西島一個偏遠角落的一個小島上。
WAKATOBI 深受粉絲喜愛的 7 個理由 9

瓦卡托比島坐落在印尼東南蘇拉威西島一個偏遠角落的一個小島上。但與許多偏僻的目的地不同，到達度假村不需要搭乘一連串的水上巴士、島間渡輪和計程車。相反，抵達的客人會受到巴厘島機場禮賓人員的迎接，從那一刻起，他們會照顧好一切，從搬運繁重的工作到協調轉機和安排夜間停留。這樣，客人便可以在上午搭乘直達瓦卡托比私人飛機跑道的包機之前休息並恢復精神。抵達後，您可以享用午餐併計劃下午的潛水，因為您知道您的行李已經送到您的小屋或別墅，並且您的潛水裝備已經移至潛水中心並可供使用。 

海岸之巔

瓦卡托比屋礁 贏得了世界最佳岸潛地點之一的美譽。潛水員和浮潛者可以花上數天時間探索這個廣闊而多樣的場所，每次潛入都會有新的發現。從海灘望去，廣闊的草床和珊瑚礁中隱藏著無數等待人們去發現的小寶藏。距離海岸八十公尺處，一片覆蓋著珊瑚的淺淺的架子逐漸變成陡峭的斜坡和牆壁，超出了水肺潛水的範圍。 度假村碼頭南北兩側的環礁牆上覆蓋著一層濃密的硬珊瑚、軟珊瑚、海扇、海綿動物和被囊動物，其突出部分為當地的海龜、龍蝦和其他甲殼類動物提供了休息場所，而許多種類的魚群則在附近和蔚藍的海水中游動。 

潛水員在瓦卡托比度假村碼頭末端下方的牆壁上保衛著。
潛水員在度假村碼頭末端下方的牆壁上進行保衛工作。

進入 House Reef 非常容易，潛水員和浮潛者可以從岸邊遊一小段路或從碼頭的樓梯走下來。防波堤的樁基吸引了許多魚群，附近聚集著數十個海葵，其中還有標誌性的小丑魚。此外，該地點全天候向潛水員和浮潛者開放，根據要求，瓦卡托比「出租船」將把客人送往更遠的房礁，以便他們悠閒地返回碼頭。

水下動物園

巨星河豚（Arothron Stellatus）可以長到 1 公尺長。瓦卡托比, 東南蘇拉威西島, 印度尼西亞
巨星河豚（Arothron Stellatus）可以長到 1 公尺長。瓦卡托比, 東南蘇拉威西島, 印度尼西亞

瓦卡托比度假村創建和支持的私人海洋保護區是地球上最原始、生物多樣性最豐富的珊瑚礁的所在地。度假村的潛水船參觀了 40 多個景點，每個景點都有其獨特的魅力，但有些景點尤其受到工作人員和潛水員的喜愛。其中包括 動物園。從度假村乘船很快就能到達這裡，這裡是印度尼西亞中部魚類最豐富的地方之一。靠近海岸，沙底海灣內的斑塊礁石為大量有趣的海洋生物提供了庇護。在珊瑚中悠閒地觀察，你會發現躄魚、幽靈海龍和葉蝎子魚隱藏在顯眼的地方。仔細觀察可能會發現一些較小的寶藏，例如毛茸茸的蹲龍蝦，而對海底的調查則會發現一些奇特的穴居動物，例如星象家蝦和類似外星人的螳螂蝦。大群的赤鯢魚、石鱸魚和梭魚在周圍蜿蜒遊動。動物園裡的蘑菇海葵是蘑菇海龍的家園，蘑菇海龍是白色的小海龍，頭部呈三角形，看起來像小型水下蟒蛇。動物園主要為硬珊瑚區，但約 20 公尺深的珊瑚礁外延伸出一道小山脊，山脊上生長著一些令人驚嘆的大型玫瑰珊瑚、色彩斑斕的軟珊瑚，以及延伸至深水區的陡峭山脊。

當太陽下山時，雙斑獅子魚就會從藏身處出來尋找食物。
當太陽下山時，雙斑獅子魚就會從藏身處出來尋找食物。

動物園也是夜間潛水的熱門地點。黃昏時分，各種色彩繽紛的魚兒從鹿角珊瑚和碎石中浮出水面。在完全黑暗的掩護下，一系列新的夜行性動物，如獵食烏賊、色彩繽紛的扁蟲和多種獅子魚，包括難以捉摸的雙斑獅子魚，在珊瑚礁中游動。這裡有短尾魷魚和章魚，潛水燈可以照亮幾乎每個裂縫和縫隙中棲息的各種蝦和螃蟹的數千隻發光的眼睛。

邊緣之旅

一名潛水員在印尼瓦卡托比島的 Blade 島的山脊線形狀珊瑚礁旁游泳。
一名潛水員在印尼瓦卡托比島的 Blade 島的山脊線形狀珊瑚礁旁游泳。

這個被稱為「刀鋒」的獨特地點是由一排細長的平行海山形成的，這些海山從較深的山脊上升到距離海面兩公尺以內。從側面看，整個地形就像一把立在邊緣的巨刀的鋸齒狀，因此得名。各個尖峰很長但相當狹窄。靠近水面漂浮的潛水員實際上可以從上方同時觀察地層的兩側。刀鋒島風景如畫，擁有色彩繽紛的巨型海綿和海扇，有時海綿和海扇的直徑可達 2-3 公尺。 

每座尖峰的陡峭側面都生長著茂密的紅鞭珊瑚，為拍照提供了絕佳的機會。我們常可以看到色彩繽紛的海百合棲息在柳珊瑚的頂端，伸出觸手捕捉路過的食物。溫和的水流使潛水員可以從一個山峰漂流到另一個山峰，讓人產生一種失重飛行的感覺。總而言之，《Blade》是個難忘的體驗。 

大眾喜愛的綜藝

瓦卡托比為所有人提供各種樂趣。潛水員可以在淺礁上度過悠閒的時光，探索避風的海灣，或潛入吸引大量魚群的珊瑚覆蓋的尖峰。最初靠近水面的珊瑚礁深度下降到 100 多米，為長距離多層剖面創造了機會，也為遠程潛水員提供了新的機會。 

藍點魟魚
藍點魟魚

潛水愛好者很高興得知瓦卡托比對於不潛水的伴侶和家裡的孩子來說同樣有趣，因為這個度假村適合家庭，並提供一系列的水上、海灘和陸地活動。飯店可以安排平房來容納家庭入住，此外還有一臥室和兩臥室海濱別墅，提供更大的空間。保姆計劃讓新手父母解放了雙手，泡泡製造者和青少年潛水計劃讓年輕人安全地體驗水下世界。這些讓潛水員讚歎不已的頂級珊瑚礁同樣也吸引著浮潛者，浮潛者受到與潛水員同等的尊重，並受邀登上前往淺水區的船隻。這為家庭中不會潛水的成員創造了參與其中的樂趣的獨特機會。

潛水創造改變

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WAKATOBI 深受粉絲喜愛的 7 個理由 10

在這個綠色環保的時代，瓦卡托比仍然是該地區保護和環境保護的領導者。度假村屢獲殊榮的合作珊瑚礁保護計畫是同類計畫中的首創，為永續旅遊業創造了新的典範。度假村設有回收和廢水緩解站，每週舉辦多達 100 名當地人參與的清理活動，並在廢棄物管理問題上與當地社區和政府密切合作。度假村業主在為該地區帶來清潔太陽能方面發揮了重要作用。

熱情的歡迎和美味的間歇

從瓦卡托比的碼頭觀看日落。
從瓦卡托比的碼頭觀看日落。

瓦卡托比團隊以提供特殊的熱情好客服務而自豪，將五星級服務概念與家庭朋友的溫暖融為一體。微笑無所不在，沒有任何請求是微不足道的或被遺忘的。瓦卡托比體驗的一個特別亮點是用餐時間。精緻的餐飲和偏遠的地點並不總是相輔相成，但瓦卡托比打破了這一規則，提供了一個壯觀而美味的例外。直達包機可讓客人快速抵達瓦卡托比，還為度假村的廚房提供來自巴厘島和世界各地的最新鮮的食品和農產品的穩定供應。

度假村餐廳位於海濱的黃金地段，在輕鬆而優雅的環境中營造出一流的用餐體驗，菜單包括各種國際菜餚以及令人著迷的印尼美食，全部由專業烹飪團隊新鮮烹製。廚師很樂意根據客人的要求創造出他們最喜歡的菜餚，並且還可以滿足一系列特殊的飲食要求。

想要了解更多關於瓦卡托比度假村的信息，或者想安排您自己的小天堂之旅嗎？訪問 wakatobi.com 你可以在那裡完成 快速行程查詢 或向其團隊發送電子郵件至 辦公室@wakatobi.com.

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
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01:35 Scuba.com 廣告
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03:15 歐盟
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06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
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